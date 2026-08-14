學生電腦優惠2026｜8大開學折扣懶人包　MacBook Neo低至$4799

新學年即將開始，各大電腦品牌及連鎖店紛紛推出2026年度開學優惠。無論是大專生、教職員還是新入場的新生，選購各大品牌的手提電腦均可享折扣優惠。當中Apple購買指定Mac或iPad最高加送HK$1,200禮品卡；加上豐澤優惠碼及HKT Education的大學手提電腦優惠計劃低至6折，幫大家慳到最盡！《開罐》為大家整理8大品牌與門市的學生電腦優惠懶人包，一文看清優惠詳情、合資格對象及驗證方法！



1. Apple

大專開學季限時優惠，購買Mac或iPad指定產品，除可享教育優惠折扣外，更可獲贈最高達HK$1200的Apple Store禮品卡。

優惠詳情：

MacBook Air（M5晶片）：教育優惠價HK$9,749起，額外獲贈HK$800的Apple Store禮品卡。

MacBook Pro（配備M5、M5 Pro及M5 Max）：教育優惠價HK$15,199起，額外獲贈HK$1200的Apple Store禮品卡。

MacBook Neo：教育優惠價HK$4799起。

合資格對象與驗證方式：

大專院校在學學生、已獲取錄的大專生，以及各年級（幼兒園至大學）的教職員可於網上或門市透過UNiDAYS完成身分驗證。登入Apple帳戶後驗證狀態可維持1年，結帳時將自動扣減優惠。

詳情可參閱：Apple教育商店

Apple官網

2. Samsung

Samsung教育商店為學生及教職員提供專屬禮遇，合資格用戶登入即可解鎖高達7折（節省高達30%）的專屬折扣優惠。

優惠詳情：

Galaxy Tab S11系列平板電腦、Galaxy Book6手提電腦等最新產品可享高達7折優惠。

另外首次於教育商店購物滿HK$3,000，即可獲享額外HK$150折扣。

合資格對象與驗證方式：

香港本地學生、交換生、遙距課程學生及教職員。於美國、英國、澳洲及紐西蘭留學或修讀當地遙距課程的香港居民可使用有效的學校或教育機構電郵地址（如以.edu.hk結尾）註冊並登入Samsung帳戶，點擊發送至電郵的驗證連結完成確認，即可於Samsung教育商店享用折扣。

如電郵未能通過認證，可填寫線上表格或於每日上午9:00至晚上12:00致電客戶服務熱線（香港：3698 4633）尋求協助。

Samsung官網

3. Lenovo

登記加入Lenovo教育商店，即可享學生專屬折扣，包括滿額立減、購物回贈，以及指定ThinkPad工作站與服務加碼優惠。

優惠詳情：

滿額立減與回贈：登記Lenovo教育商店，單筆消費滿HK$10,000即減HK$500；任何消費均可享高達4%回贈折扣。

學生工作站月優惠：選購Lenovo教育商店指定高效能ThinkPad工作站可享8%獎賞，首單消費再減HK$500。

額外保養服務：選購ThinkPad P、X及T系列電腦，並加購3年或以上Premier Support，即可額外獲享3個月服務。

合資格對象與驗證方式：

學生及教職員可前往Lenovo eShop登記並加入「Lenovo教育商店」成為會員即可享用優惠。

Lenovo官網

4. Dell

選購精選電腦產品，最高可享5%額外折扣。

優惠詳情：

選購指定優惠產品，於購物車結帳時最高可額外節省5%。涵蓋多款適合學生的優惠產品，包括全新的XPS系列電腦。

合資格對象與驗證方式：

各階段學生、各級教師和教職員工可登入或建立Dell帳戶，聯絡Dell銷售團隊進行學生或教師身份狀態驗證，完成後於購物車結帳即可享有額外高達5%折扣。

Dell官網

5. ASUS

ASUS教育商店為香港學生及教職員提供專屬電腦優惠，登記成為華碩會員即可享全店多款手提電腦、桌上電腦及一體式電腦低至85折優惠。

優惠詳情：

9折優惠：Zenbook系列手提電腦、Vivobook系列手提電腦、ROG系列電競手提電腦、TUF系列電競手提電腦、所有桌上電腦、所有AiO一體式電腦

85折優惠：ExpertBook系列手提電腦

合資格對象與驗證方式：

教育機構就讀的學生，以及現職教師與員工可使用有效的學校或教育機構電郵地址註冊華碩帳戶，完成電郵驗證後登入ASUS網上商店，即可直接查看並享有獨家教育特別優惠。

ASUS官網

詳情可參閱：ASUS教育商店

6.HUAWEI

HUAWEI官方教育商店近日正式上線，合資格學生及教職員使用指定電郵或相關證明登記HUAWEI帳戶，即可享專屬教育折扣及贈品優惠。

優惠詳情：

MatePad Pro 12.2"：教育價HK$4,299（原價HK$5,699），贈品價值HK$1,688

MatePad Mini：教育價HK$3,488（原價HK$4,288），贈品總值HK$888

合資格對象與驗證方式：

指定院校或機構的學生、教職員可使用指定院校或機構的電郵註冊或登入HUAWEI帳戶，即可直接選購並享用教育折扣及優惠。

2026年DSE考生可聯絡客服並提供准考證及完整電郵地址，經1至3個工作日核實身份通過後，即可選購並享用教育折扣及優惠。

詳情可參閱：華為教育商店

HUAWEI官網

7.豐澤

豐澤推出Apple產品教育優惠及指定品牌手提電腦優惠碼折扣，大專院校學生及教職員於豐澤網店或指定門市選購指定手提電腦產品，即可享專屬教育價及額外高達HK$1200折扣。

優惠詳情:

Apple教育優惠（即日起至12月31日）

MacBook Neo：豐澤教育價HK$4,799起

MacBook Air：豐澤教育價HK$9,749起

MacBook Pro：豐澤教育價HK$15,199起

指定手提電腦優惠碼折扣（8月1日至8月31日）：

優惠碼「EDUPC300」：選購指定手提電腦滿HK$8,000即享HK$300折扣（適用機型包括ASUS TUF Gaming F16、Lenovo IdeaPad Slim 3及Samsung Galaxy Book6等）

優惠碼「BTSPC1200」：選購指定手提電腦即享HK$1,200折扣（適用機型包括Samsung Galaxy Book6、Samsung Galaxy Book6 Pro及Samsung Galaxy Book5 Pro 360等）。

合資格對象與驗證方式：

大專院校學生及教職員可於豐澤網店或指定門市購買，並依指引提供大專院校學生證或教職員證明文件；網店結帳時輸入指定優惠碼，即可自動扣減相應折扣。

詳情可參閱：豐澤大專生及中學生優惠

8. 大學手提電腦優惠計劃2026

HKT Education推出Notebook Ownership Program（NOP手提電腦優惠計劃），為香港各大專院校、中小學生及教職員提供專屬電腦折扣與獨家禮遇。

優惠詳情：

多品牌折扣：涵蓋Apple、Lenovo、HP、ASUS等熱門品牌手提電腦及平板電腦，折扣低至6折起。

獨家禮品及服務：選購指定機型可獲贈原廠延長保養、電腦袋、無線滑鼠，以及香港電訊旗下服務優惠（如5G流動通訊或網上行寬頻折扣等）。

合資格對象與驗證方式：

指定大專院校學生、已獲取錄的新生、教職員、校友，以及合作中小學學生與教職員可前往HKT Education NOP專屬頁面，選擇所屬學校或機構，以學校電郵（.edu.hk）登入，或上載學生證、教職員證或錄取通知書（Offer Letter）完成身份驗證即可下單。

NOP手提電腦優惠計劃官網

詳情可參閱：大學手提電腦優惠計劃2026