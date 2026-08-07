政府工｜9份工最遲8月下旬截止！天文台主任大學畢業+0經驗可申請

新一期政府工招聘！這次合共釋出9個政府部門職位空缺，涵蓋懲教署、天文台以及勞工及福利局等。學歷與資歷要求亦非常寬容，由DSE學歷至大學學位不等。不少職位待遇極具吸引力，其中香港天文台招聘的系統開發主任，只需大學學歷，無需任何工作經驗，薪金就有34K ！想投身穩定的公務員行列，有意投考的朋友切勿錯過！



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1. 漁農自然護理署——農林助理員(自然護理及郊野公園)

月薪: $22,590起

截止日期 ：21/08/2026 23:59:00

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入職條件:

a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績或具同等學歷；或 (ii) 在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷

(b) 取得上述學歷後有至少兩年自然護理實地工作或在政府紀律部隊工作的經驗

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考達第2級(註三)或以上成績，或具同等成績

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責：

農林助理員（自然護理及郊野公園）主要負責進行有關自然護理（可能包括林務、郊野公園或野生生物管理）的調查、監督、技術性工作、遊客接待及執法工作。

(註: 可能須在香港任何地區工作；在部門宿舍／行動中心留宿；不定時工作，包括晚間及周末；駕駛部門車輛；執行防火職務，通常包括輪班工作、候命工作、夜間工作，以及在政府處所內通宵候命；以及穿著制服。)

薪酬:

總薪級表第7點（每月22,590元）至總薪級表第11點（每月28,790元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 於二零二六年八月二十一日或之前作網上申請。申請人請盡量在申請表格上提供電郵地址。

申請人如遲交申請書、以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交申請書、未能在通用表格第340號提供所需的資料或所填寫的資料未能清楚顯示申請人具有有關職位所規定最起碼的學歷、訓練、經驗或其他條件，其申請書將不獲受理。申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約十二至十六個星期內接到通知(以電郵或郵寄方式)。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

持有非本地學歷的人士，須於二零二六年八月二十八日或之前將有關學術機構所簽發的文憑／證書、成績單及列明有關課程的授課形式的證明文件副本電郵至personnel_registry@afcd.gov.hk，並在電郵標題註明《申請農林助理員(自然護理及郊野公園)》，以及在文件每頁註明網上申請編號。

持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交有關修業成績副本及證書副本。

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2.漁農自然護理署——獸醫師

月薪: $75,830起

截止日期 ：21/08/2026 23:59:00

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入職條件:

(a) 根據香港法例第529章《獸醫註冊條例》在香港註冊為獸醫

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績，以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責：

獸醫師主要負責調查、診斷、控制和預防動物疾病及人畜共通病；監察和提升動物福利；檢驗進出口的動物及動物產品；以及發牌和執行相關法例。

(註: 可能須不定時及輪班工作；被調派往其他部門如食物環境衛生署及康樂及文化事務署；在新界地區工作；以及駕駛部門車輛。)

薪酬:

總薪級表第31點（每月75,830元）至總薪級表第44點（每月122,045元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 於二零二六年八月二十一日或之前作網上申請。申請人請盡量在申請表格上提供電郵地址。

申請人如遲交申請書、以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交申請書、未能在通用表格第340號提供所需的資料或所填寫的資料未能清楚顯示申請人具有有關職位所規定最起碼的學歷、訓練、經驗或其他條件，其申請書將不獲受理。申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約十二至十六個星期內接到通知(以電郵或郵寄方式)。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

持有非本地學歷的人士，須於二零二六年八月二十八日或之前將有關學術機構所簽發的文憑／證書、成績單及列明有關課程的授課形式的證明文件副本電郵至personnel_registry@afcd.gov.hk，並在電郵標題註明《申請獸醫師》，以及在文件每頁註明網上申請編號。

持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交有關修業成績副本及證書副本。

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3.懲教署——工藝導師（製衣）

月薪: $41,305起

截止日期 ：20/08/2026 23:59:00

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入職條件:

(a)完成有關成衣或紡織行業的學徒訓練或院校訓練課程，並能出示證明，顯示具有成衣或紡織生產方面的相關工作經驗，有關的訓練和工作經驗合共不得少於十年

(b)具備相當於中三程度的中、英文語文能力；並能操流利粵語及簡單英語

(c)接受並通過製衣技能測驗

(d)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責：

(a)督導轄下職員執行職務

(b)監管懲教設施內的在囚人士，以及訓練、指導他們從事製衣或個人防護裝備生產

(c)監管各項工作流程，包括但不限於成衣縫紉、物料預算、紙樣製作、剪裁、整熨、包裝、品質保證、生產機器和設備操作及保養

(d)擬備職業訓練教材及教授有關課程

(e)執行職業安全與健康守則及相關規例

(f)執行其他指派職務。

註：獲聘人士須受《監獄條例》約束，以及須要穿著制服或須輪班當值，或在偏遠地區工作及在部門宿舍居住。

薪酬:

紀律人員（主任級）薪級表第5點（每月41,305元）至紀律人員（主任級）薪級表第15點（每月70,095元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用

申請手續:

申請人必須於2026年8月20或之前透過公務員事務局的G.F. 340 網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。

申請人如獲安排參加製衣技能測驗，通常會在截止申請日期後約兩個月內接到通知。如申請人未獲邀參加上述測驗，則可視作經已落選。

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4. 康樂及文化事務署——三級康樂助理員

月薪: $22,590起

截止日期 ：20/08/2026 23:59:00

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入職條件:

(a)(i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷

(b) 在取得上述學歷後具兩年工作經驗

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績，

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責：

(a) 樹藝、植物培植、植物護理、動物料理、鳥舍保養和環境美化；

(b) 體育館、公園、遊樂場、路旁園地、大球場、運動場、泳灘和泳池的維修保養；

(c) 拯溺和急救服務；以及

(d) 協助舉辦康樂及體育活動

註：獲取錄的申請人須注意下列各點：

(i) 須每周淨工作45小時（不包括用膳時間）；

(ii) 須接受職系／部門首長的調派和調職，以及或須被派往偏遠地區（包括離島）工作的安排；

(iii) 或須輪班當值和不定時工作（包括星期六、日及公眾假期），實際工作時間由主管分派；

(iv) 或須在當值時駕駛小型電單車／腳踏車／汽車；及

(v) 或須穿着制服。

薪酬:

總薪級表第7點（每月22,590元）至總薪級表第11點（每月28,790元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

申請人必須於二零二六年八月二十日或之前透過公務員事務局的G.F.340網上申請系統(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。

申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。

持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。至於持有非本地學歷的人士，則須於截止申請日期後的一星期內（即二零二六年八月二十七日或之前）把所需的修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本電郵至lsaet3a@lcsd.gov.hk，並在電郵標題及相關文件副本的每一頁註明網上申請編號。

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5. 數字政策辦公室——高級經理

月薪: $80,230

截止日期 ：13/08/2026 23:59:00

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入職條件:

(a)(i) 持本港大學學位，或同等學歷，並具備十年電話中心/聯絡中心的工作經驗，其中最少五年任管理職位；或(ii) 在香港中學文憑考試五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級或同等或以上成績，或在香港中學會考五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級/E級或以上成績[註2]，或同等學歷；並具備十二年電話中心/聯絡中心的工作經驗，其中最少七年任管理職位

(b) 具備良好領導、分析、溝通及員工管理技巧；

(c) 具備豐富的聯絡中心管理經驗，擅長識別改善機遇並落實有效措施，以提升公共服務質素

(d) 對聯絡中心相關營運系統（包括人工智能輔助分析系統）的運作具備豐富的知識；

(e) 具備良好中文(廣東話及普通話)及英文書寫及會話溝通技巧

(f) 熟悉電腦操作。

具備政府或公共機構電話中心╱聯絡中心工作經驗的申請者，會獲優先考慮。

職責：

(a) 監督 1823 聯絡中心的日常管理，確保為市民及政府部門提供高效且優質的服務；

(b) 透過靈活調配主管及前線人員，以應付不斷變化的營運需求

(c) 監督投訴及根據《公開資料守則》索取資料的處理

(d) 分析營運數據，並落實服務提升措施；

(e) 監督中心各級別員工的培訓及發展；及

(f) 執行其他獲指派的職務。

此職位或須輪班，包括通宵班及在星期六、日或公眾假期期間不定時工作，以及在惡劣天氣（包括颱風及黑色暴雨）期間工作。

主要工作地點為油麻地及長沙灣的1823辦公室。

聘用條款:

申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款聘任，為期一年。

申請手續:

(1) 申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(2) 申請人如資料不全，或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交G.F. 340，概不受理。

(3) 申請人現階段毋須遞交任何有關學歷的證明文件。稍後，如申請人獲邀參加遴選面試，則須準備有關文件，以供審查。

(4) 申請人如獲邀參加面試，通常會於截止申請日期後約兩至四個星期內以電郵形式接獲通知。如申請人不獲邀參加面試，則可視作經已落選。

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6. 環境及生態局——媒體主任

月薪: $52,575

截止日期 ：14/08/2026 23:59:00

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入職條件:

(a) 持有本地大學頒授的學士學位或具同等學歷，並主修設計／媒體／新聞；

(b) 在取得有關學歷後，具備最少五年從事設計／媒體／新聞的全職工作經驗，當中具備最少三年為社交媒體推廣（包括管理社交媒體平台及撰寫文案）的全職工作經驗。申請人如具備於政府部門或公營機構的工作經驗，將獲優先考慮；

(c) 符合語文能力要求，並在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科和中國語文科取得第2級或以上成績，或具備同等成績；

(d) 熟悉資訊科技，社交媒體運作及多媒體工具（包括MS Word, Excel, PowerPoint,圖像設計及影片編輯軟件，如Adobe Photoshop, Illustrator, Lightroom, InDesign, Premiere, After Effects,及Final Cut Pro等）；

(e) 對社交媒體管理具備優秀的知識，並具備運作社交媒體帳號/專頁作商業用途的經驗（例如YouTube, Facebook, Instagram及其廣告平台）；熟悉內地社交平台，包括微信，微博及小紅書為佳；

(f) 具備良好的圖像及資訊圖表製作、影片拍攝及剪輯，以及撰寫社交媒體平台內文及貼文的知識；

(g) 外向、主動、及工作仔細；

(h) 能在壓力下如期完成工作；及

(i) 對環境/食物及環境衛生政策有相當濃厚興趣及認識者優先。

職責：

(a) 協助制訂有效的公共關係策略包括公眾參與，社交媒體推廣以及表述新政策及行動；

(b) 監察社交媒體（例如：Facebook, Instagram和YouTube等）上與環境及生態局工作範疇有關的新聞，分析民情及社交媒體的相關趨勢；

(c) 管理環境及生態局的社交媒體平台，包括但不限於按民情建議平台所用內容、設計圖像內容、製作影片內容及為社交媒體平台貼文拍攝照片；

(d) 協助評估數碼推廣活動的成效從而接觸更多群眾及與本地社區組織維持良好關係；

(e) 制訂宣傳概念，編製影片講稿，製作特定主題影片，負責社交媒體上進行與政府官員活動和會面的視頻直播；

(f) 協助與環境及生態局社交媒體平台相關的宣傳活動；及

(g) 執行上級指派的其他職務。

聘用條款:

獲錄用者會按非公務員合約條款聘用，為期二十四個月。續約與否須視乎運作需要和受聘人的工作表現而定。

福利:

受聘人會享有14天有薪年假。政府會按照《僱傭條例》的規定，在適當情況下向受聘人提供休息日、法定假日（或代替假日）、產假／侍產假和疾病津貼。受聘人如能圓滿履行合約，而期間一直表現理想兼行為良好，可獲發約滿酬金。該筆酬金（如獲發放），連同政府按《強制性公積金計劃條例》的規定為受聘人向強制性公積金計劃所作的供款，將相等於受聘人在合約期內所得底薪總額的10%。

申請手續:

申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk)作網上申請。除網上申請外，申請人須以電郵方式(mo_recruitment@eeb.gov.hk) 提交四份自行製作的創意初稿，以證明其具備為社交媒體平台創作及設計內容的卓越能力。

請於電郵標題註明「應徵媒體主任」及網上申請編號。申請書如資料不全、逾期遞交或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交、或沒有提交所需證明文件，將不予考慮。申請人須在申請表格上提供電郵地址。

申請人如獲甄選參加面試，通常會於截止申請日期起計八個星期內接獲通知。如遇到申請人數眾多或其他特殊情況，可能需時稍長。申請人如不獲邀參加遴選面試，可視作落選論。

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7.香港天文台——系統開發主任

月薪: $34,275

截止日期 ：10/08/2026 23:59:00

入職條件:

(1) 持有香港認可大學的電腦科學、數據科學或其他相關科學及工程學學位或同等學歷；

(2) 符合語文能力要求，香港中學文憑考試中國語文科和英國語文科考獲第 2 級或以上成績，或具同等成績；

(3) 具備至少一年在網頁開發、地理資訊系統及三維資料視覺化、數據分析、系統及伺服器維護或硬體管理的經驗；及

(4) 具備在 (i) Linux環境下以Python, C/C++, Shell script開發系統; (ii) 開發資料庫應用程式; (iii) 以Single-Page Application及Node.js等開發網頁的知識。

職責：

(1)開發支援低空經濟的天氣預報產品；

(2)以後處理方法開發高分辨率的氣象預報產品；

(3)維護與低空經濟天氣服務相關的伺服器和硬件；

(4)開發支援低空經濟的航空氣象預報產品

(5)為相關系統製作技術文件及系統手冊

聘用條款:

成功的申請人將按為期十二個月之非公務員合約條款聘任。續約與否視乎屆時本部門的服務需要及受聘人的工作表現而定。

福利:

(1)如受聘人圓滿履行合約，並在合約期內一直表現理想及行為良好，可獲發約滿酬金。該筆酬金，連同政府為受聘人所作的強制性公積金供款，將相等於底薪總額的15%。

(2)根據《僱傭條例》(第57章)的規定，按適當情況，受聘人可享有休息日、法定假期、有薪年假、產假／侍產假及疾病津貼。

申請手續:

申請人必須透過公務員事務局的 G.F. 340 網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。逾期遞交、資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交的申請書概不受理。

申請人須於2026年 8月10日或之前透過電郵將下列所需文件發送至 (recruit@hko.gov.hk)

(1)香港中學文憑考試（HKDSEE）／香港中學會考（HKCEE）或同等考試的成績單；

(2)修業成績表及學歷證書；

(3)所有全職就業職責的詳細說明，尢其是在網頁開發、地理資訊系統及三維資料視覺化、數據分析、系統及伺服器維護或硬體管理的經驗；及

(4)現職及過往工作經驗證明。

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8. 勞工及福利局——助理經理(香港人才服務辦公室）宣傳及市場推廣–品牌

月薪: $47,950

截止日期 ：18/08/2026 23:59:00

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒發的市場推廣或相關學科的學士學位，或具同等學歷

(b) 具備最少七年在廣告代理公司及/或消費者市場推廣及市場傳訊方面的相關工作經驗，並掌握最新趨勢及市場推廣最佳做法的資訊

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科達第3級或以上成績，或具同等成績；

(註：2007年前的香港中學會考中國語文科和英國語文科(課程乙) C級成績，在行政上會分別被視為等同2007年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科第3級成績。)

(d) 在制訂品牌及市場推廣策略方面具有卓越能力，並與高層管理人員商討有關建議；

(e) 在廣告和活動製作、以及與不同廣告代理、製作公司和供應合作方面具備實務經驗；

(f) 積極進取、富有創意的商務動力及具有強勁策略思維；

(g) 具有卓越的人際及溝通技巧，中英文書寫能力及會話能力優良（粵語和普通話）；以及

(h) 精通一般商業電腦軟件（包括MS Word、Excel和PowerPoint）的應用，以及中文和英文文書處理

職責：

(a) 透過分析消費者的意見，協助制訂品牌市場推廣計劃

(b) 把品牌元素轉化為市場推廣計劃及創意活動，協助塑造和傳達香港人才服務辦公室的願景及使命

(c) 制訂執行規格，有效監察和控制相關工作成果的質素，確保工作成果按照議定的品牌策略及指引妥為推行

(d) 監督聘用的供應商並與他們保持有效的溝通，確保市場推廣及品牌建立工作具高度創意和成效

(e) 與其他專責小組緊密工作，集思廣益，有效籌辦香港人才服務辦公室的推廣項目及活動，

(f) 執行高級人員指派的任何其他職責。

聘用條款:

獲錄用者將按非公務員合約條款聘任，合約期由首次執行職務日起計至2028年3月31日。續約與否由政府酌情決定。

福利:

獲錄用者會享有14天有薪年假。政府會按照《僱傭條例》的規定，在適當情況下向受聘人提供休息日、法定假日 (或代替假日)、產假／侍產假和疾病津貼。獲錄用者如圓滿履行合約、而期間一直表現理想兼行為良好，可獲發約滿酬金。該筆酬金，連同政府根據《強制性公積金計劃條例》的規定為受聘人向強制性公積金計劃所作的供款，將相等於合約期所得底薪總額的15%。

申請手續:

申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。

申請人須提交詳細履歷表、申請信(約300字)以詳述其相關工作經驗(包括工作年數)及為何適合出任該職位、學歷證書複本及受僱記錄。有關申請文件須於截止申請日期或之前以電郵方式發送至admin_hkte@lwb.gov.hk。申請人須於電郵標題清楚註明「申請助理經理(香港人才服務辦公室) 宣傳及市場推廣–品牌」及其網上申請編號。

以親身、郵寄或傳真方式遞交的申請，概不受理。逾期遞交或未填妥的申請或未有夾附有效申請信及履歷表的申請，將不獲考慮。申請人如獲選參加筆試及／或面試，通常會在截止申請日期後四至八個星期內接獲通知。申請人如不獲邀參加筆試及／或面試，可視作落選。

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9. 勞工及福利局——經理(香港人才服務辦公室)人才聯繫–中國內地

月薪: $75,830

截止日期 ：14/08/2026 23:59:00

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具同等學歷；

(b) 於畢業後取得最少12年的全職工作經驗，包括最少8年與中國內地持份者合作的相關工作經驗；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科達第3級或以上成績，或具同等成績；

(註：2007年前的香港中學會考中國語文科和英國語文科(課程乙) C級成績，在行政上會分別被視為等同2007年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科第3級成績。)

(d) 在與內地政府交往聯繫及為商界各方提供優質客戶服務方面具備實務合作經驗，往績良好；

(e) 具有卓越的人際及溝通技巧，中英文書寫能力及會話能力優良（粵語和普通話）；

(f) 熟悉政府事務，尤其與人才聯繫的事務；以及

(g) 精通一般商業電腦軟件（包括MS Word、Excel和PowerPoint）的應用，以及中文和英文文書處理。

職責：

(a) 根據制定的策略物色和聯繫中國內地的人才和其他持份者，並建立符合香港人才服務辦公室使命的互利關係；

(b) 促進香港與中國內地的跨境措施及項目，並推動兩地在人才發展、創新及經濟夥伴方面的合作；

(c) 與香港駐中國內地各經濟貿易辦事處及政府相關決策局／部門合作，制定和推行吸引和聯繫人才的策略；

(d) 為在中國內地進行的聯繫人才有關的會議、活動和措施提供行政和後勤支援；

(e) 與香港人才服務辦公室的內部團隊合作，發揮協同效應，提升辦公室聯繫及支援人才策略的整體影響力及成效，並營造積極進取及充滿活力的工作環境；以及

(f) 執行高級人員指派的任何其他職責。

聘用條款:

獲錄用者將按非公務員合約條款聘任，合約期由首次執行職務日起計至2028年3月31日。續約與否由政府酌情決定。

福利:

獲錄用者會享有14天有薪年假。政府會按照《僱傭條例》的規定，在適當情況下向受聘人提供休息日、法定假日 (或代替假日)、產假／侍產假和疾病津貼。獲錄用者如圓滿履行合約、而期間一直表現理想兼行為良好，可獲發約滿酬金。該筆酬金，連同政府根據《強制性公積金計劃條例》的規定為受聘人向強制性公積金計劃所作的供款，將相等於合約期所得底薪總額的15%

申請手續:

申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。

申請人須提交詳細履歷表、申請信(約300字)以詳述其相關工作經驗(包括工作年數)及為何適合出任該職位、學歷證書複本及受僱記錄。有關申請文件須於截止申請日期或之前以電郵方式發送至admin_hkte@lwb.gov.hk。申請人須於電郵標題清楚註明「申請經理(香港人才服務辦公室) 人才聯繫–中國內地」及其網上申請編號。以親身、郵寄或傳真方式遞交的申請，概不受理。逾期遞交或未填妥的申請或未有夾附有效申請信及履歷表的申請，將不獲考慮。申請人如獲選參加筆試及／或面試，通常會在截止申請日期後四至八個星期內接獲通知。申請人如不獲邀參加筆試及／或面試，可視作落選。

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