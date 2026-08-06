港鐵3大前線職位招聘！捉逃票月薪23K+1.2萬入職獎金　附申請連結

港鐵近日釋出多個前線全職空缺，包括列車車長（重鐵及輕鐵）、站務主任，以及顧客服務及收益保護主任等熱門崗位。今次招聘門檻相當貼地，只需DSE或會考考獲5科合格即可申請，其中重鐵車長更無須持有駕駛執照，入職即提供專業培訓。各崗位預計平均月入可達$23,200，更設有$12,000入職獎金，即睇職位詳情及申請方法！



（資料圖片）

列車車長-輕鐵 (編號:260000L1)

月薪：港幣$23,200

截止申請時間：31/12/2026, 下午 11:59:00

職務：

(a)負責輕鐵投入服務前的安全操作檢查

(b)依照已編訂的時間表駕駛輕鐵，確保列車運作安全及暢順，以提供卓越之顧客服務

(c)處理列車事故時，需與車務控制中心協調，並適當地操控列車

資格:

(a)完成香港中學文憑並考獲五科第2級或以上成績 / 香港中學會考五科合格，包括英文科

(b)須持有香港駕駛執照(第一類別)

(c)良好中英文書寫能力，能操流利英語及粵語，懂普通話或其他語言為佳

(d)良好溝通技巧及以客為本的服務態度，並能獨立處理事故

備註:

(a)需輪班工作，預計平均月入可達港幣$23,200（包括輪班工作相關津貼*、制服津貼、第13個月薪金及年度酌情特別獎金）

(b)在惡劣天氣情況下當值，可另獲相關津貼

(c)以上職位可享有入職獎金港幣$12,000，須符合計劃相關條款及細則

(*視乎實際輪班天數而訂)

申請辦法：

請經由網上遞交申請，或將履歷(註明申請之職位及編號)郵寄至香港郵政總局信箱9916號港鐵公司人力資源管理部收，截止申請日期為2026年12月31日。

列車車長-輕鐵招聘詳情

（資料圖片）

列車車長-重鐵 (編號:260000MF)

月薪：港幣$23,200

截止申請時間：31/12/2026, 下午 11:59:00

職務：

(a)負責重鐵列車投入服務前的安全操作檢查

(b)依照已編訂的時間表駕駛重鐵客車，確保列車運作安全及暢順，以提供卓越之顧客服務

(c)處理列車事故時，需與車務控制中心協調，並適當地操控列車

資格:

(a)完成香港中學文憑並考獲五科第2級或以上成績 / 香港中學會考五科合格，包括英文科

(b)無須持有駕駛執照; 入職後將提供相關培訓

(c)良好中英文書寫能力，能操流利英語及粵語，懂普通話或其他語言為佳

(d)良好溝通技巧及以客為本的服務態度，並能獨立處理事故

備註:

(a)需輪班工作, 預計平均月入可達港幣$23,200（包括輪班工作相關津貼*、制服津貼、第13個月薪金及年度酌情特別獎金）

(b)在惡劣天氣情況下當值，可另獲相關津貼

(c)以上職位可享有入職獎金港幣$12,000，須符合計劃相關條款及細則

(*視乎實際輪班天數而訂)

申請辦法:

請經由網上遞交申請，或將履歷(註明申請之職位及編號)郵寄至香港郵政總局信箱9916號港鐵公司人力資源管理部收

列車車長-重鐵招聘詳情

（資料圖片）

站務主任 (編號:260000MC)

月薪：港幣$23,200

截止申請時間：31/12/2026, 下午 11:59:00

職務:

(a)負責處理一切車站運作，包括車站人流及月台監控、車站巡邏及車務事故

(b)處理一切客務中心及自動收費系統事宜

(c)按既定的服務指標提供優質的顧客服務

資格:

(a)完成香港中學文憑並考獲五科第2級或以上成績/ 香港中學會考五科合格， 包括芵文科

(b)能操流利英語及粵語，懂普通話或其他語言為佳

(c)良好溝通技巧及以客為本的服務態度

備註:

(a)需輪班工作, 預計平均月入可達港幣$23,200（包括輪班工作相關津貼*、制服津貼、第13個月薪金及年度酌情特別獎金）

(b)在惡劣天氣情況下當值，可另獲相關津貼

(c)以上職位可享有入職獎金港幣$12,000，須符合計劃相關條款及細則

(*視乎實際輪班天數而訂)

申請辦法:

請經由網上遞交申請，或將履歷(註明申請之職位及編號)郵寄至香港郵政總局信箱9916號港鐵公司人力資源管理部收

站務主任招聘詳情

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顧客服務及收益保護主任 (編號: 260000MA)

職務：

(a)在鐵路處所執行查票工作

(b)協助乘客正確使用站內設施及票務系統

(c)執行《香港鐵路附例》及採取適當行動處理逃票及違反附例人士

(d)協助處理車務事故及為有需要乘客提供協助

(e)於節日、特別活動或服務受阻時為乘客提供資訊，協助人流管制，支援港鐵接駁巴士服務

(f)執行《鐵路安全規則》之相關工作

資格：

(a)完成香港中學文憑並考獲五科第2級或以上成績 / 香港中學會考五科合格, 包括英文科

(b)良好溝通技巧及以客為本的服務態度

備註：

(a)需輪班工作，預計平均月入可達港幣$23,200（包括輪班工作相關津貼*、制服津貼、第13個月薪金及年度酌情特別獎金）

(b)在惡劣天氣情況下當值，可另獲相關津貼

(c)以上職位可享有入職獎金港幣$12,000，須符合計劃相關條款及細則

(*視乎實際輪班天數而訂)

申請辦法：

請經由http://www.mtr.com.hk/mtr_job_ch遞交網上申請，或將履歷(註明申請之職位及編號)郵寄至香港郵政總局信箱9916號港鐵公司人力資源管理部收。

顧客服務及收益保護主任招聘詳情