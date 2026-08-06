港鐵3大前線職位招聘！捉逃票月薪23K+1.2萬入職獎金 附申請連結
港鐵近日釋出多個前線全職空缺，包括列車車長（重鐵及輕鐵）、站務主任，以及顧客服務及收益保護主任等熱門崗位。今次招聘門檻相當貼地，只需DSE或會考考獲5科合格即可申請，其中重鐵車長更無須持有駕駛執照，入職即提供專業培訓。各崗位預計平均月入可達$23,200，更設有$12,000入職獎金，即睇職位詳情及申請方法！
列車車長-輕鐵 (編號:260000L1)
月薪：港幣$23,200
截止申請時間：31/12/2026, 下午 11:59:00
職務：
(a)負責輕鐵投入服務前的安全操作檢查
(b)依照已編訂的時間表駕駛輕鐵，確保列車運作安全及暢順，以提供卓越之顧客服務
(c)處理列車事故時，需與車務控制中心協調，並適當地操控列車
資格:
(a)完成香港中學文憑並考獲五科第2級或以上成績 / 香港中學會考五科合格，包括英文科
(b)須持有香港駕駛執照(第一類別)
(c)良好中英文書寫能力，能操流利英語及粵語，懂普通話或其他語言為佳
(d)良好溝通技巧及以客為本的服務態度，並能獨立處理事故
備註:
(a)需輪班工作，預計平均月入可達港幣$23,200（包括輪班工作相關津貼*、制服津貼、第13個月薪金及年度酌情特別獎金）
(b)在惡劣天氣情況下當值，可另獲相關津貼
(c)以上職位可享有入職獎金港幣$12,000，須符合計劃相關條款及細則
(*視乎實際輪班天數而訂)
申請辦法：
請經由網上遞交申請，或將履歷(註明申請之職位及編號)郵寄至香港郵政總局信箱9916號港鐵公司人力資源管理部收，截止申請日期為2026年12月31日。
列車車長-重鐵 (編號:260000MF)
月薪：港幣$23,200
截止申請時間：31/12/2026, 下午 11:59:00
職務：
(a)負責重鐵列車投入服務前的安全操作檢查
(b)依照已編訂的時間表駕駛重鐵客車，確保列車運作安全及暢順，以提供卓越之顧客服務
(c)處理列車事故時，需與車務控制中心協調，並適當地操控列車
資格:
(a)完成香港中學文憑並考獲五科第2級或以上成績 / 香港中學會考五科合格，包括英文科
(b)無須持有駕駛執照; 入職後將提供相關培訓
(c)良好中英文書寫能力，能操流利英語及粵語，懂普通話或其他語言為佳
(d)良好溝通技巧及以客為本的服務態度，並能獨立處理事故
備註:
(a)需輪班工作, 預計平均月入可達港幣$23,200（包括輪班工作相關津貼*、制服津貼、第13個月薪金及年度酌情特別獎金）
(b)在惡劣天氣情況下當值，可另獲相關津貼
(c)以上職位可享有入職獎金港幣$12,000，須符合計劃相關條款及細則
(*視乎實際輪班天數而訂)
申請辦法:
請經由網上遞交申請，或將履歷(註明申請之職位及編號)郵寄至香港郵政總局信箱9916號港鐵公司人力資源管理部收
站務主任 (編號:260000MC)
月薪：港幣$23,200
截止申請時間：31/12/2026, 下午 11:59:00
職務:
(a)負責處理一切車站運作，包括車站人流及月台監控、車站巡邏及車務事故
(b)處理一切客務中心及自動收費系統事宜
(c)按既定的服務指標提供優質的顧客服務
資格:
(a)完成香港中學文憑並考獲五科第2級或以上成績/ 香港中學會考五科合格， 包括芵文科
(b)能操流利英語及粵語，懂普通話或其他語言為佳
(c)良好溝通技巧及以客為本的服務態度
備註:
(a)需輪班工作, 預計平均月入可達港幣$23,200（包括輪班工作相關津貼*、制服津貼、第13個月薪金及年度酌情特別獎金）
(b)在惡劣天氣情況下當值，可另獲相關津貼
(c)以上職位可享有入職獎金港幣$12,000，須符合計劃相關條款及細則
(*視乎實際輪班天數而訂)
申請辦法:
請經由網上遞交申請，或將履歷(註明申請之職位及編號)郵寄至香港郵政總局信箱9916號港鐵公司人力資源管理部收
顧客服務及收益保護主任 (編號: 260000MA)
職務：
(a)在鐵路處所執行查票工作
(b)協助乘客正確使用站內設施及票務系統
(c)執行《香港鐵路附例》及採取適當行動處理逃票及違反附例人士
(d)協助處理車務事故及為有需要乘客提供協助
(e)於節日、特別活動或服務受阻時為乘客提供資訊，協助人流管制，支援港鐵接駁巴士服務
(f)執行《鐵路安全規則》之相關工作
資格：
(a)完成香港中學文憑並考獲五科第2級或以上成績 / 香港中學會考五科合格, 包括英文科
(b)良好溝通技巧及以客為本的服務態度
備註：
(a)需輪班工作，預計平均月入可達港幣$23,200（包括輪班工作相關津貼*、制服津貼、第13個月薪金及年度酌情特別獎金）
(b)在惡劣天氣情況下當值，可另獲相關津貼
(c)以上職位可享有入職獎金港幣$12,000，須符合計劃相關條款及細則
(*視乎實際輪班天數而訂)
申請辦法：
請經由http://www.mtr.com.hk/mtr_job_ch遞交網上申請，或將履歷(註明申請之職位及編號)郵寄至香港郵政總局信箱9916號港鐵公司人力資源管理部收。