2026香港創業基金｜14大初創資助計劃一文睇清　10萬種子基金起步

創業萬事起頭難，資金往往是不少初創企業及青年創業者其中一個難關！無論你是剛有一個創新構思、正在開發產品雛型，還是已經準備將科研成果商品化，香港政府及各大機構均提供了相當豐富的資助與融資渠道。《開罐》精選2026年香港14大熱門初創資助計劃，涵蓋由10萬港元種子基金、逾100萬港元的培育撥款，以至5,000萬港元的風險投資配對！內文一文睇清各大計劃的簡介、申請資格、資助金額與申請流程，助你踏出成功創業的第一步！



1. 數碼港創意微型基金（CCMF）香港計劃

數碼港創意微型基金（CCMF）香港計劃為期6個月，旨在提供10萬港元種子基金及全方位培育支援，協助創業者將數碼科技意念轉化為產品雛型（MVP）並進行市場測試。

資格要求：申請人須於截止日前年滿18歲，可以個人名義（主要申請人須持香港居民身份證）或公司名義（獲錄取時須為香港註冊有限公司）申請。

資助內容：提供HK$100,000現金資助，搭配創業培訓、導師指導、業務對接與宣傳推廣等支援，完成項目後申請「數碼港培育計劃」可獲優先考慮。

申請步驟：線上提交申請及商業企劃 ➔ 獲邀出席評審會議進行簡報演示 ➔ 獲取錄簽約並於6個月內執行項目 ➔ 提交中期及終期報告並分期獲發撥款。

數碼港創意微型基金（CCMF）香港計劃（資料圖片）

2. 香港科技園Ideation計劃

香港科技園 Ideation 計劃旨在協助創業者掌握必備技能，透過度身訂造商業模式及改良科研方案，引導具創新想法的團隊把握投資機會，走上成功創業之路。

資格要求：須具備創新想法、商業計劃及科研團隊；可為年滿18歲持香港身份證個人、成立不超過2年的香港有限公司，或通過評審後兩星期內註冊公司的團隊。

資助內容：提供高達 HK$100,000 種子資金、專屬培育經理指導及共用工作空間；搭配市場驗證、商業計劃與募投表述等專業培訓，並協助對接科技園生態圈及銜接申請「創科培育計劃」。

申請步驟：計劃於每年1月、5月及9月接受申請，由截止日起計審批需時約三個月。所有申請必須經由網上平台提交（不接受電郵或逾期申請）。

香港科技園Ideation計劃（資料圖片）

3. HK Tech 300種子基金

香港城市大學成立的HK Tech 300種子基金（為期6至12個月），旨在提供10萬港元首期資助與全方位培育支援，協助年輕人才將創新意念轉化為初創企業；成功完成後更有機會獲推薦申請高達100萬港元的HK Tech 300天使基金。最新的一輪申請會在9月23日開始接受報名。

資格要求：項目負責人須為城大現職學生、研究人員、畢業8年內的校友，或主導城大知識產權商業化者；團隊至少須有2名成員（教職員僅可擔任顧問），每人每期限申請1個項目。

資助內容：提供HK$100,000資助，分三期發放，並提供共用工作空間、導師指導及商業對接；團隊須於項目完成日前在香港註冊成立有限公司。

申請步驟：須於官網線上提交PDF申請文件，入圍者將獲邀參加面試。評審主要考慮項目的創新性、市場需求與商業化潛力、發展路線圖及里程碑可行性，採用城大專利技術開發者可獲優先考慮。

HK Tech 300種子基金（資料圖片）

4. 理工大學微型基金 (PolyU Micro Fund)

理大微型基金計劃成立於2011年，是理大首項創業資助計劃，旨在促進知識轉移及理大創新技術商業化；透過結合理大與香港科技園的Ideation及創科培育計劃，提供高達141萬港元的資助與支援，協助早期初創團隊加速成長。

資格要求：主申請人須為理大、香港專上學院或理大專業進修學院之學生、校友、教職員、博士後研究員，或理大科技授權機構之主要擁有者/經營者；申請項目未曾獲本基金資助，尚未成立公司或公司成立不超過24個月。

資助內容：提供導師指導及理大最高12萬港元資助（首輪2萬現金獎及次輪10萬種子基金）與LLP培訓，表現優異者可獲推薦參加香港科技園Ideation或創科培育計劃。

申請步驟：主申請人須於截止日前完成網上申請，並上載15頁中/英文路演簡報連結、3分鐘YouTube路演影片連結、全員履歷、理大成員身份證明（非本地生須附簽證及NOL副本），以及理大技術授權聲明（如適用）。

理大微型基金（資料圖片）

5. 香港設計中心設計創業培育計劃（DIP）

由香港設計中心管理的設計創業培育計劃為期2年，旨在協助設計界別早期初創企業應對及克服業務發展上的挑戰。

資格要求：公司須在香港註冊成立不多於3年，主要申請人須為香港永久性居民。需求辦公空間不大於350平方呎，且股東非其他政府資助培育計劃之成員。公司須有至少2名在港全職員工，其中至少1位主要股東為認可設計師，且全職設計師須持大部分股權。

資助內容：提供首年免費及次年租金補貼辦公空間，總值高達港幣24萬，以及高達港幣28萬的營運、推廣與業務發展財務資助；另附設商務中心設施、跨界別導師指導、培訓工作坊及業務拓展網絡。

申請步驟：計劃非全年接受申請（需留意網站公布），申請人可於網上提交，或將填妥之表格及文件電郵至dip@hkdesigncentre.org。

設計創業培育計劃（資料圖片）

6. 數碼港培育計劃 (CIP)

數碼港培育計劃為期24個月，為數碼港旗艦創業計劃，旨在提供最高50萬港元財務資助及全方位技術與業務支援，協助初創企業發展產品雛型、進行市場驗證，並將業務拓展至全球市場。

資格要求：須為香港註冊（或正在註冊）成立少於7年的科技有限公司；創辦團隊持股逾51%；具可行商業計劃且產品可於12至18個月內推向市場；培育期間須有至少1名授權代表在港實際工作。

資助內容：提供最高HK$500,000財務資助及20萬港元駐場租金補貼（或免租工作間與設施）；搭配投資者網絡、商業配對、導師指導及海外參展機會。

申請步驟：計劃全年接受申請，每年分3次進行批次審批。申請人須經數碼港創業管理系統註冊帳戶、填寫申請表並提交商業計劃書。

數碼港培育計劃（資料圖片）

7. 創科培育計劃 (INCUBATION PROGRAMME)

香港科技園創科培育計劃為期3年，旨在協助資訊與通訊科技、電子、綠色科技及精準工程等領域的科技初創將科研成果推出市場並開拓業務。

資格要求：須為成立不超過5年的香港註冊公司，主營電子、ICT、材料與精準工程或綠色科技。創辦團隊持股須達51%以上，聘用至少2名在港全職員工（至少50%且不少於2人專注R&D研發），場地禁用於零售或量產，且現時未參與HKSTP、數碼港或港深創科園培育計劃（最多可參與2次）。

資助內容：提供高達HK$1,290,000資金援助作為研發與業務發展經費，並設專屬培育經理指導、世界級實驗室設施與技術支援；另涵蓋導師輔導、商業與投資者配對、人才支援及市場宣傳曝光。

申請步驟：網上遞交商業計劃書➔通過基本資格審查與盡職調查會議➔出席評審會議向獨立專家小組進行簡報。

創科培育計劃（資料圖片）

8. 大學科技初創企業資助計劃 (TSSSU)

大學科技初創企業資助計劃（TSSSU）由創新科技署（ITC）於2014年推出，旨在向本港6所指定大學提供資助，協助團隊將研發成果商品化；自2023-24財政年度起增設「延伸計劃」，提供私人投資1:1資金配對。

資格要求：須為香港註冊公司；團隊可由大學本科生、研究生或校友自由組合，教授或教職員可擔任顧問；「延伸計劃」申請者須於指定期內獲得不少於資助額的私人投資。

資助內容：每間初創於原有計劃及延伸計劃下，可分別獲最多3年資助，每年上限150萬港元（2026-27年度每所大學總資助上限1,280萬港元）；資助涵蓋營運開支、R&D開支及市場推廣，採事後發還制（大學可申請預支最高25%）；知識產權歸初創及/或大學擁有。

申請步驟：向相關大學之知識/技術轉移處或創業中心提交申請 ➔ 經大學甄選委員會評審與推薦 ➔ 送交創新科技署徵求同意。

大學科技初創企業資助計劃（資料圖片）

9. 粵港澳大灣區青年創業資助計劃

民青局粵港澳大灣區青年創業資助計劃透過獲資助機構舉辦青年創業項目，為有意於香港及/或大灣區內地城市創業者提供資本資助與全方位孵化服務，項目期最長為3年。

資格要求：申請人及所有股東/合夥人須為18至39歲之香港永久性居民，且無破產或涉及破產程序；業務須為尚未運作或運作不超過3年，並計劃於香港及/或大灣區內地城市設立；從未獲「青年發展基金」轄下「創業配對基金」或上一輪本計劃之資本資助。

資助內容：每個團隊最高可獲60萬港元資本資助；另提供創業指導、專業諮詢、業界交流、市場及供應鏈拓展服務，並協助落戶香港及大灣區內地城市之雙創基地，享受各市優惠及便利措施。

申請步驟：挑選與項目領域匹配的獲資助機構，準備商業計劃書與相關身分及公司文件，經機構官方渠道遞交申請，通過初審後獲邀出席面試。

粵港澳大灣區青年創業資助計劃（資料圖片）

10. 創科創投基金 (ITVF)

政府成立20億港元「創科創投基金」（ITVF），旨在鼓勵風險投資基金（風投）共同投資本地創科初創企業。另設優化計劃調撥15億港元，以配對形式成立聯合基金，專注投資策略性產業。

資格要求：初創企業須為根據《公司條例》於香港註冊成立不超過7年（或設有獨資香港子公司）的公司，且其總部、主要業務運作或核心管理團隊須設於香港；業務方面，須於香港從事創科研發或生產鏈相關工作，且全球僱員總人數須少於250人。

資助內容：

1. 共同投資模式：配對比例約 1（政府）: 2（風投）。政府對單一CP投資上限為4億港元，對單一初創累計投資上限5,000萬港元（單筆不超過該輪目標40%或3,000萬港元，以較低者為準）。

2. 基金經理模式（優化計劃）：政府與風投按 1（政府）: 3（風投）配對成立聯合基金（政府對單一基金出資1.5億至2.5億港元），聚焦投資人工智能與數據科學、生命健康科技及先進製造與新能源科技。

申請步驟：初創企業直接聯繫獲選的共同投資夥伴尋求投資 ➔ 由夥伴向基金遞交共同投資建議 ➔ 基金秘書處評估並諮詢督導委員會意見 ➔ 獲批後完成共同投資。

創科創投基金（資料圖片）

11. 數碼港投資創業基金 (CMF)

數碼港投資創業基金（CMF）基金總額為4億港元，旨在為數碼港數碼科技創業家提供種子期至A輪或後期的融資支援，加速業務發展並強化香港創業投資生態系統。

資格要求：須為駐於香港、具備擴充潛力的數碼科技公司，並須屬於以下其中一類：數碼港培育計劃之培育公司、其他數碼港創業計劃之畢業公司、數碼港 Smart-Space 公司，或數碼港辦公室租戶。

資助內容：提供每間公司100萬至2,000萬港元的融資（涵蓋種子項目至 A 輪或後期）；另協助連結環球投資者網絡、開拓商業合作機會及推動業務拓展。

申請步驟：網上遞交申請表 ➔ 獲取確認電郵並按要求補充資料 ➔ 通過盡職調查及獲邀出席CMF團隊 / 投資委員會面試 ➔ 經電郵獲悉審批結果。

數碼港投資創業基金（資料圖片）

12. 阿里巴巴香港創業者基金 (AEF)

阿里巴巴香港創業者基金（AEF）設有10億港元資金，以風險投資模式管理，旨在投資具突破性業務與技術的初創企業，支援其創立、發展與擴張，並將投資利潤再投入基金以循環支援創業生態。基金招募的行業範疇也相當廣泛，涵蓋大數據、金融科技、可持續發展、電子商務、教育科技、保健護理、物聯網、物流、傳媒和娛樂，以及企業解決方案等多個領域。

資格要求：須為由香港創業家成立或在香港經營、且以香港為基地的種子、A輪或以上融資階段初創企業。無特定行業與投資金額限制，能運用阿里巴巴生態體系資源者優先考慮。

資助內容：提供直接風險投資；另提供來自阿里巴巴生態系統專家與商業領袖的策略指導，以及連結阿里巴巴網絡資源，協助企業擴展規模及開拓海外市場。

申請步驟：透過網站遞交個人簡介與商業計劃書 ➔ 通過首輪篩選者於1個月內獲安排會談 ➔ 進行盡職調查與風險評估 ➔ 雙方協商確定投資條款與金額 ➔ 獲批資金並享有投資後支援。

阿里巴巴香港創業者基金（資料圖片）

13. 專利申請資助計劃 (PAG)

專利申請資助計劃由創新科技署推行、香港生產力促進局執行，旨在以撥款形式協助本地公司及個人為其發明申請專利，鼓勵保障智慧成果並轉化為資產。

資格要求：須為以往從未在任何國家/地區擁有任何專利的香港永久居民、准許逗留不少於7年的香港居民（須為發明人之一），或本地註冊公司。資助對象為具科技元素及工業應用的功能性發明（外觀設計除外）。

資助內容：最高資助額為HK$250,000或專利申請費用總額的90%（以較低者為準）。資助款項直接發放予執行機構，用以支付專利檢索、技術評審、行政費及律師/顧問等直接費用，獲批起3年內有效。專利權全屬申請人/公司所有。

申請步驟：計劃全年接受申請 ➔ 填妥表格並附上 HK$3,000 劃線支票遞交至生產力促進局或創新科技署 ➔ 生產力促進局進行機密專利檢索與技術評審 ➔ 創新科技署作最終審批。

專利申請資助計劃（資料圖片）

14. 民青局創新創業基地體驗資助計劃

創新創業基地體驗資助計劃透過資助非政府機構舉辦體驗項目，加強香港青年對內地各省市雙創基地、相關創業政策及配套措施的認識。

資格要求：須為18至39歲、有興趣創業但未有清晰路向的香港永久性居民，或持有有效香港居民身份證並在港就讀全日制課程的人士。每名合資格參加者於本輪計劃最多可參與 2 個體驗項目。

項目內容：包含當地創業環境及政策介紹、於創業團隊進行短期實習或影子工作、參與或觀摩創業比賽、認識雙創基地運作模式與支援服務，以及深入了解內地相關行業結構與發展情況。

申請流程：計劃非全年接受申請，有意參加者需留意官方網站公佈的最新申請期，並經獲資助機構遞交申請。