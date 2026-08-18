日網紅16歲閃婚現變單親媽　對3歲兒洗腦性教育被轟:你自己才需要

日本22歲網紅模特兒重川茉彌，10多歲時「奉子閃婚」先後誕下兩胎震撼日本演藝圈。現時身為單親媽媽、獨力撫養6歲女兒與3歲兒子的她，日前在YouTube發布新片，大談單親心聲及對兒子的「性教育」觀念，隨即引來大批網民圍觀與熱烈討論。

重川茉彌16歲時參加高中生戀愛節目《今日、喜歡上了。》爆紅，並與大1歲的模特兒前田俊配對組成超人氣CP。2020年4月，當時尚在就讀高中的她突宣佈已懷孕8個月並決定結婚，因未成年生育在社會上引起極大爭議，遭不少人質疑過於草率。不過，她隨後在16歲及18歲時順利誕下一女一子，可惜婚姻僅維持數年，兩人在2024年宣告離婚，由她獨立照顧兩個小朋友。



重川茉彌在真人騷節目認識YouTuber前田俊，兩人3月才交往一年，就已極速懷孕結婚。（重川茉彌ig圖片）

日前她在個人YouTube頻道發佈影片，主題為「離婚成為單親媽媽後的真實心聲」大談單親育兒日常、對兒子的「性教育」觀念以及獨門解壓哲學，引起不少網民圍觀討論。

重川茉彌於YouTube新片中大談單親心聲，特別強調從小對3歲兒子進行性教育的重要性。（YouTube@まやりんチャンネル）

從小注重性教育 3歲洗腦式教尊重女性

身為過來人，重川茉彌在影片中坦言「性教育」是她最想傳授給孩子的人生課題，特別是針對男孩子，認為從小建立正確觀念極為重要：

3歲洗腦式提醒：雖然兒子現在只有3歲，但她日常已洗腦般叮囑他「要珍惜女孩子」、「不可以對女生動手」及「要對女孩子溫柔」，目標是把他培養成王子般的紳士。

15歲系統化教學：她直言，預計在兒子15歲左右對他展開更全面的性教育。

期待10年後帶另一半回家：她表示非常期待10年後孩子們上中學、高中時帶另一半回家，更笑言：「連他們的伴侶我都會一起讓他們幸福！」

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獨門減壓哲學

面對小朋友的叛逆期，重川茉彌也向大家分享了自己的正能量心法：「只要覺得一切都很有趣，你就贏了，如果往壓力的方向想，你就輸了。」她更展現真實貼地的一面，笑言自己也會有想偷吃大人零食的時候，會趁孩子睡著後偷偷跑去廚房蹲著吃朱古力。

雖然單親帶小朋友很辛苦，在學校運動會看到別人一家人時會感到孤單，但兩個懂事的孩子每天都在治癒她。3歲的兒子看到她忘記關瓶蓋會幫忙關上，看到她落淚時更會第一時間遞紙巾、拍拍頭安慰。她亦向孩子許下承諾：「在他們長大成人之前，我絕對會負起責任，絕對會讓他們幸福！」

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網民反駁「15歲太遲」質疑陪伴不足

影片亦引起網民熱議，針對她主張15歲才教性教育，不少網民反駁「15歲太遲了，8歲前教最自然」，直言「最需要接受性教育的是你自己吧（笑）」、「教小朋友前自己應先吸收教養」。而她提到6歲孩子已「抱不動」、要求一起睡，亦讓許多媽媽級網民大感困惑，提醒「單親更要給予更多愛與抱抱，金錢無法填補心靈」。