「嚴肅學習」是什麼意思？社群洗版潮語非認真溫書　反差笑點公開

究竟大家突然在「嚴肅」什麼？為何開始有嚴肅OO的用語？這篇一次為你解開這句流行語的真正意思與背後真相！



「這篇我要嚴肅學習」、「我將嚴肅學習之」，最近滑Threads、Facebook，可能三不五時就會撞見這幾句話。乍看像網友突然集體開始用功，點開帖文卻可能是一篇美食攻略、省錢技巧，甚至只是一支讓人忍不住多看幾遍的影片。究竟大家在「嚴肅」什麼？這個說法又是從哪裡冒出來的？

「嚴肅學習」成為新網路用語在社媒爆紅。（threads/AI生成圖片）

「嚴肅學習」是什麼梗？熱門詞被廣泛使用

「嚴肅學習」並不是真的要打開課本念書，在現在的社群語境中，比較接近「我要認真研究一下」、「這個我要學」、「先收藏起來」或「值得多看幾遍」。

例如看到省錢攻略，有人會留言「嚴肅學習」；滑到實用的穿搭、戀愛技巧，可能有人回「我將嚴肅學習之」；就連照片或影片沒有任何教學內容，只要足夠吸引人，也可能讓留言區出現一排「嚴肅學習」。

2026年6月，就有網友在Threads分享麥當勞百元省錢點餐方式，教大家利用優惠券，用100元（台幣，約25港元）買到2個漢堡、8塊麥樂雞及1份小薯，吸引大批網友討論，其中就有人留下「嚴肅學習」。

因此，「學習」什麼不是重點，真正有梗的是那股一本正經的態度。原本只是想收藏、照著做，或單純覺得內容很值得看，卻故意講得像準備展開一場重要研究，反差也成了「嚴肅學習」的笑點。

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「嚴肅學習」從哪開始流行

2026年4月，有網友在Facebook發文表示，自己才幾個月沒用「脆」（Threads），回來後就發現多了「嚴肅OO」的用法，好奇「這是哪來的」。底下有網友認為，這類說法可能較早流行於中國內地二次元（ACG）、手遊社群，例如《原神》、《鳴潮》等玩家圈，有時會被用在帶有爭議或引戰意味的影片、文章下方，帶有「看過了」、「已閱」的意味。

不過，目前網路上對「嚴肅＋動詞」的來源仍有不同說法，也沒有足夠資料能確認最早由哪個社群、哪一篇帖文開始使用，因此較難直接將它歸因於單一來源。

雖然找不到確切的「出生日期」，從網路聲量變化仍能看出「嚴肅學習」何時開始明顯被台灣網友使用。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察發現，近一年「嚴肅學習」相關網路聲量共7,872筆。時間點從2025年6月1日起開始出現相關使用紀錄，不過初期聲量仍相當零星，直到2026年6月才首次出現單日聲量突破100筆的高峰，隨後快速攀升至單日300筆以上，並逐漸被台灣網友廣泛使用於Facebook、Threads等社群平台。



也就是說，目前無法斷言「嚴肅學習」從2025年6月1日誕生，但至少從聲量可以看到，相關說法經過一段時間零星使用後，直到2026年6月才明顯升溫，進一步擴散到台灣社群。

進一步觀察近一年相關網路探索概念，用語方面，「我將嚴肅學習」的討論占比最突出，其次還有「已嚴肅學習」、「嚴肅學習中」及「我嚴肅學習」等變形。從「準備開始」、「正在進行」到「已經學完」，網友甚至替「嚴肅學習」發展出不同階段的說法。

另外也能看到「留友嚴肅學習」、「有什麼需要嚴肅學習嗎」等延伸用法，顯示「嚴肅」已逐漸從單一句型變成可以自由搭配的社群語彙。

近一年「嚴肅學習」相關用語中，「我將嚴肅學習」討論最突出，另有「已嚴肅學習」、「嚴肅學習中」等變形。（圖/《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體）

嚴肅OO還有哪些用法

而且不只「學習」，「嚴肅＋動詞」也能依照帖文內容自由變化：

1. 嚴肅學習：看到攻略、教學或實用資訊，表示「我要學起來」、「先收藏」。

2. 嚴肅品鑑：常出現在遊戲、動漫、角色或影音內容，帶有「我要好好欣賞」的意味；在《鳴潮》等相關社群內容中也能看到這類用法。

3. 嚴肅觀看：把原本單純「看影片、看內容」故意講得十分正式。

4. 嚴肅分析：既可能真的表示認真分析，也可能搭配明顯不需要深入研究的內容製造反差，是否在玩梗要看前後文。



因此，現在看到有人留言「我要嚴肅學習」，先別急著問他準備考哪一科。究竟學到了什麼，可能還得先看看他正在滑哪一篇Threads。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年6月1日至2026年7月26日。

資料來源：大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。

研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料

蒐集範圍：每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『嚴肅學習』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。



*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。



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【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】