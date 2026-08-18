港男生大讚舊式茶餐廳是「男人避風港」 網民列4點反駁過度浪漫化

放工後的喘息空間對打工仔而言至關重要。最近有網民在討論區發帖，感嘆舊式茶餐廳是「男人的避風港」，指自己獨自食碟頭飯時能放低所有社會與家庭角色，享受難得的「Me Time」。帖文隨即引發熱議，不少打工仔紛紛表示共鳴，但亦有人直言現實相當殘酷，「以前覺，而家唔覺」。



有網民表示「舊式茶記就係男人既避風港」。（連登截圖）

在茶餐廳享受男人的「Me Time」

日前有網民在討論區發文慨嘆，「發唔發覺舊式茶記就係男人既避風港」。他表示每次夜晚走進舊式茶記，都會發現入面絕大部分都是「俾工作榨乾既男人」。大家各自「單拖入來」，一邊安靜食蒸魚或碟頭飯，一邊滑手機，現場氣氛祥和，完全「冇港女，冇情侶」。又大讚舊茶記免收加一，跟阿姐混熟後更會「俾多碗湯」，食材少預製成份，讓人在高壓生活下能「放低哂所有角色，靜靜地享受ME TIME」。

不少被工作榨乾的打工仔放工後獨自到舊式茶記食飯，藉此放低所有角色，享受難得的「Me Time」。(YouTube@Mirror）

打工仔共鳴：逃離家庭壓力

帖文引起不少打工仔留言共鳴，坦言去茶記食飯純粹為了逃離現實壓力，「你屋企無人煩你就話啫，好多人屋企又阿媽又老婆又小朋友，煩……去公園坐都唔會外賣返屋企食」，加上隔離枱熟客的一句「照舊呀」，讓人倍感自在與放鬆，感嘆「係咁樣先覺得仲生活緊」。

網民列4大破滅現實

不過，大量網民卻對這種「茶記浪漫化」說法十分不屑，更直接表明「以前覺，而家唔覺」，並列出多項令人幻想破滅的現實狀況。

網民指茶記避風港早已幻滅，坦言「以前覺，而家唔覺」。（《阿媽有咗第二個》劇照）

1. 噪音擾人難尋寧靜：不少人反駁茶記根本不寧靜，常有顧客大聲播片，「實有人播抖音片」、「嘈X到我啦」，徹底破壞想安靜食飯的心情。

2. 價錢沒有競爭力：有網民指現時茶記「成60幾70喎依家，都唔算親民啦」，競爭力早已不如從前，甚至不如兩餸飯抵食。

除了價錢沒有競爭力之外，常有顧客大聲播片及迫人搭枱，難尋寧靜。（《阿媽有咗第二個》劇照）

3. 食材品質遭質疑：食物品質被批「又油又鹹又味精，啲肉多數都係雪藏」，甚至連經典的「豆腐火腩飯」，裡面的火腩亦只是「隔夜賣剩燒肉」，批評樓主「隔硬浪漫化佢同啲港女、文青一樣」。

4. 搭枱敵意與環境差：被迫和陌生人搭枱帶來的敵意感，加上部分舊店鋪衛生環境欠佳，都讓「避風港」體驗大打折扣。