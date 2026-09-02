英國「空中強盜」肆虐　研究稱居民每年慘遭海鷗搶走逾18億元食物

都說海鷗是海邊「飛行強盜」，如今牠們明目張膽搶食已經成為英國海邊、城鎮的一大名場面。一項英國最新調研估算，英國民眾每年被海鷗搶奪的食物總價值高達1.71億英鎊，約合港幣18.16億元（注：推導出的估算值，並非真實統計的直接損失）。



這份調研來自英國Compare the Market機構，調研面向2000名英國成年人開展樣本問卷調查，數據顯示，71%的英國人都遭遇過海鷗搶食或者被海鷗盯上食物，近七成受害者還不止一次碰到這類事件。

點圖看看英國「空中強盜」海鷗如何搶掠人類手中美食：

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海鷗也有自己的「美食偏好」，被搶最多的食物是國民小吃炸魚薯條，佔比72%；其次是三文治、雪糕。

海邊度假遊客放下食物轉頭一瞬間，海鷗就會俯衝下來叼走食物，甚至直接從人手上奪食，部分膽大的海鷗還會溜進商店偷零食薯片。

海鷗的騷擾已經實實在在改變當地人的戶外就餐習慣，調查顯示，76%的英國人會刻意改變戶外吃飯地點與方式；43%的人吃飯時刻意把食物藏好；31%的人只能狼吞虎嚥快速吃完；還有近三分之一的受訪者遇到海鷗，只能直接放棄手中食物，白白蒙受損失。

為應對海鷗搶食，英國濱海小鎮馬蓋特（Margate）甚至推出趣味的「海鷗保障計劃」，遊客食物如果被海鷗搶走，可以到合作餐館免費重新領取一份炸魚薯條，以此化解糟心體驗。

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