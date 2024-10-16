英國餐廳室外食薄餅　獲海鷗「空投1物」加料　比便便更令人吃驚

日前英國有一名女顧客和2名男子一同在餐廳露台上享用薄餅，不料吃到一半竟意外收到海鷗掉落的「免費配料」。



老闆得知後，先是瘋狂大笑，不過下秒卻佛心幫他們免費換了一片新的薄餅。

當時的監視器畫面也隨之曝光，引發網友熱議，不少人讚嘆海鷗空投的精準度簡直太神了。

3名食客在英國某餐廳露台上享用薄餅，吃到一半竟意外收到海鷗掉落的「免費配料」。（Facebook@Daily Mail）

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根據《Techinsight》14日報導，這起事件發生在英國自治領土曼島（Isle of Man）位於愛爾蘭海的餐廳「The Black Dog Oven」。

店內監視器畫面錄下，3名顧客正坐在露台上享用薄餅，突然間一條小型鯊魚從天而降，彈跳落入其中一位女顧客的薄餅上。

坐在對面的2名男子驚訝地停下手中的薄餅，仰望着天空。原來是一隻正上方飛過的海鷗口中叼着的鯊魚，就這樣精準的落在女子的薄餅上。

面對如此意外的插曲，女顧客笑得合不攏嘴，其中一名男顧客則拿著那片「加料」的薄餅走向老闆，解釋剛才突如其來的狀況。

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該名50歲的老闆韋德（Mike Wade）表示，當時他簡直不敢相信眼前所見，但當顧客把薄餅拿過來時，他也驚訝得大笑起來，之後趕快確認顧客們並沒有受傷，畢竟海鷗在搶奪食物時會非常具有威脅性。

韋德笑稱：

大家都對海鷗的準確度感到驚訝，掉落的角度也很好，沒有撞到桌子或屋頂，而是正好精準地落在薄餅上。

事後店家烤了新的薄餅，並免費贈送給他們，女顧客也向老闆表達感謝。

餐廳將這段影片上傳至臉書後引發熱議，許多網友見狀留言：

「海鷗這次不是搶走反而是掉落食物，真是罕見」

「這空投也太準了吧」

「簡直太神了」

「沒想到菜單上會有魚的配料（笑）」



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【本文獲「TVBS」授權轉載。】