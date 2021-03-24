撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-03-24 16:20

成人影片網站「FANZA」的銷量榜長期被當紅的女優霸佔，例如大家熟悉的三上悠亞、高橋聖子等。但原來在2019年曾經出現一位被稱爲「灰姑娘」的傳奇級新人，她的氣質平凡得像路人、樸素的外貌毫無亮點，卻成為了當年最高銷量的AV女優，勝過同公司的王牌女優小島南！到底她的魅力是什麼？就連女主持人看了預告片也不禁驚呼：「好想繼續看下去！」

日本綜藝節目《じっくり聞いタロウ》最近請到AV女優佐藤りこ（Riko）上節目分享她的入行與爆紅經歷。今年26歲的佐藤本來是全職高爾夫球球僮，雖然她長著一副「路人相」，但其實夢想是成為閃閃發亮的藝人。在他人的介紹下，她進了「藝人事務所」面試，到最後關頭才發現自己原來去了一間拍成人影片的公司，結果誤打誤撞地「下海」，由樸素的鄉下妹變成AV女優。

佐藤天生單眼皮，長得不漂亮也不醜陋，是街邊隨便也能遇到的平凡日本女生。可是，她的AV作品卻出乎意料地爆紅，光是預告片已經吸引逾87萬人觀看，成為2019年銷量女王！就連節目的女主持人也意猶未盡，大喊：「很想看下去！」👇👇👇到底這位「灰姑娘」有什麼秘密武器？👇👇👇

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最近日本有一宗「騙案」登上Twitter熱搜榜，電單車金髮美女騎士「宗谷の蒼氷」因為甜美的外貌而爆紅，男網民都形容她一笑傾城，不過她因為上傳了一張可疑照片而「穿幫」，有日本綜藝節目找到美女現真身，當她脫下頭盔時網民立即崩潰悲鳴：「我不再相信世界了！」

這位美女非常神秘，平日只會上載自拍和電單車的照片，從不透露年齡、亦沒有人看過她真面目，身份成疑。很多男網民都開始懷疑她是「P圖」的照騙網紅，可是真相比想像中更可怕，當她在鏡頭前脫下頭盔時，主持人也嚇得說不出話來👇👇👇點擊圖片看電單車金髮美女騎士「真面目」👇👇👇

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同場加映：揾中國演員扮日本匠人賣鐵鍋 年賺5億円日媒揭「百年老店」真身

不良商人及騙徒手法層出不窮，最近有內地商人偽冒「日本百年鑄鐵鍋老店」騙財，聲稱自家鐵鍋商品由傳承至第4代的鑄鐵匠人「伊藤家」製造，更請到內地演員懷遠飾演日本人拍宣傳片，最後竟然賺到接近5億日圓（約港幣3572萬）。日本媒體揭發事件，多間新聞報道指根本沒有「伊藤家」，更有記者親自登門造訪位於中國上海市的公司進行調查，結果令人震驚！

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