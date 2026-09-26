別只看菜單！內行人曝餐廳老闆身上「神店暗號」網民讚：鐵定好吃

「看到老闆腰上綁護腰，這間店可以吃！」近日一名網友在逛餐飲店時，意外發現店員腰間繫著護腰，忍不住笑喊「這種店直接坐下來吃就對了」，沒想到貼文一出立刻引發共鳴，網友紛紛整理出「好吃店家」的另類特徵，從老闆很兇、夫妻檔常拌嘴，到小孩直接在店裡寫作業，甚至笑稱「生意越好，老闆身上的護具越多」，背後卻也藏著餐飲人的辛酸，長期久站、搬重物，腰痛、骨刺等問題更是不少從業者的日常。



原PO近日在Threads上分享一張照片，只見兩名店員在廚房內忙著備餐，專注於料理工作的同時，腰間也都繫上護腰支撐，讓原PO忍不住直呼：「看到這種穿護腰的，直接坐下來吃就對了！」照片曝光後，也讓不少網友會心一笑，紛紛透露自己心目中「好吃店家」的共同特徵。

網民分享的「好吃店家」共同特徵有這些：

貼文曝光後，大票網友紛紛留言認證：

「真的通常鐵定好吃」

「桌上的醬料都要記得沾」

「有包手的燒臘店也都不錯」



還有人笑稱「有時候大拇指會插進飯裡，但沒關係」，更有網友感嘆：

「老闆都做到歪腰了……哭」

「用生命在燃燒的餐飲人」



一連串留言也讓不少人直呼太有既視感。

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隨著討論越來越熱烈，不少網友也接力分享自己的「神店判斷法」，有人認為「好吃的店有以下特徵：老闆的小孩在店裡寫作業、老闆夫妻時常在吵架、老闆很兇、老闆穿白色吊嘎（背心）跟腰帶護具」，還有人觀察到「生意越好，老闆的身上的護具越多」，種種另類判斷標準意外引起老饕共鳴。

不過，玩笑背後也讓不少過來人感嘆餐飲業的辛勞，有網友分享自身經歷：「幾年前手痛腰痛復健，最近健檢發現腰部長了骨刺……醫生說過度勞動。」也有人提到曾聽聞長照機構裡一名長者的故事，「坐著輪椅，腳已經不行了，他說他自己之前是開麵攤的老闆，長時間久站，腳搞壞掉，結果晚年都在長照機構裡，工作一輩子卻沒享到福」，讓不少人看見餐飲業者為了一口飯、一門生意長年付出的辛勞，也感嘆賺得真的是辛苦錢。

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