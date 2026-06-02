工廠女工變老闆！潮汕00後女生城中村賣平價湯粉　還清家債還買車

「雖然我的身高只有一米五，但是扛得起煤氣罐和大袋米。」近日，一段網友隨手拍深圳城中村、00後潮汕女孩小黃開的湯粉店的視頻在網上收穫了眾多點贊。小黃中學因故輟學便來深圳當學徒，在玩具廠、美容院、黃金加工廠「把腳站爛、把手泡爛」之後，她擦乾眼淚走出了工廠流水線，到城中村創業。幾年時間，她還清了家裏的負債，還給自己買了一輛車，「深圳不認起點，只要你敢拼、敢扛，總能掙到一條出路。」她說。



從流水線女工到小店店主

近日，有位網友在這家城中村小店吃飯，拍下小黃忙碌的身影並在社交平台上發布。這位網友自述，自己還在實習期，補貼不多，這家店最便宜的套餐只賣4元（人民幣，下同）。好奇之下，這位網友跟小黃有了簡單交流，了解到她是潮汕人，是家裏的第六個孩子，還有弟弟妹妹，幾年前就來到深圳打工。小店每天賣出上千份粉，她因此幫家裏還清了外債，還給自己買了車。小黃的經歷對這位經濟窘迫的網友也是一種鼓勵，所以她將視頻發布在網上，並收穫了數十萬點贊。

小店每天賣出上千份粉，她因此幫家裏還清了外債，還給自己買了車。（羊城晚報）

熟練顛鍋、翻炒、出餐，動作利落乾脆……在深圳龍華的城中村，記者找到了正在小店後廚忙碌出餐的小黃。過了吃飯時間高峰期，小黃向記者聊起了自己來深圳的經歷。她說自己的第一份工作是玩具廠流水線工人，時薪僅9元。為了多掙點錢，她輾轉多個行業：在美容院，每天站立十幾個小時，每月兩千多元的收入；在黃金加工廠，雙手長期浸泡在藥水中，皮膚乾裂破損是常態。她還做過電商客服、嘗試過財務崗位，卻不幸遭遇拖欠工資。

1.5米女生扛煤氣罐開餐飲店▼▼▼

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早年打工時，吃住在家裏，她的工資悉數上交父母，每月僅給自己留300元零花錢。年紀小，她也給自己留出玩的時間，曾經有一年不工作，靠着積蓄「無所事事」了一年。父親長期患病，需常年吃藥打針。有一年過年在老家時，債主上門追債，這對小黃觸動很大，決定自己得擔負起責任。

從抗拒油煙到獨挑大樑

在姐姐的鼓勵下，小黃萌發了創業的想法。當時，她到姐姐開的湯粉店裏玩，

當時我聽着機器發出聲音，一會就有一個單進來，那種感覺太爽了！ 小黃

從未碰過鍋鏟、對油煙充滿抵觸的她，僅用一周時間學習湯粉、炒粉技藝，便毅然決定創業。從找店鋪、裝修、採購設備到正式開業，全程只用了大約20天。啟動資金全部都來自貸款。

剛開始，她經常炒焦、炒糊，加上選址不好，首店開業一周就「廢」了。小黃決定遷址，並且連夜就行動，結清租金，帶着所有設備搬遷。2021年時，新店開張。新店步入正軌後，與她一同創業的女孩決定退出，她就自己把店扛起來。

2021年時，小黃的新店開張。（羊城晚報）

曾經讓她憧憬的訂單通知「叮叮」聲音，變得越來越頻繁。外賣訂單從每月200多單，逐漸增長到七八百單，最高的時候日訂單達上千單，店鋪積累了近七成回頭客。

小黃說自己愛美，自學了化妝。記者採訪她時看到，五官秀麗的她，配以精緻妝容。她說是因為跟年輕店員打鬧，不小心臉上被刮出一條長長的紅印，因此帶妝上班。她也坦言，自己曾經也厭倦廚房的高温與油煙，衣服幹了又濕、濕了又幹，但看着穩定的生意與逐漸好轉的生活，所有辛苦都是值得的。

用雙手撐起生活的底氣

面向未來，小黃更有底氣了。近期，店裏訂單有所下滑，她決定恢復24小時營業，並且租下隔壁的店面，擴大產能。

後廚掌勺、外賣打包、店面清潔、處理售後，個子嬌小的小黃和另外兩個年輕員工一起，全部包攬。遇到不講理的投訴，小黃直接「懟」回去，「頁面清楚寫着『四選一』，不是全都有，你要投訴我也不怕！」面對暖心的顧客，她一直心懷感激，「很多客人都挺寵我的，會主動幫我收拾好餐盒丟掉。」剛開店時沒有錢，店鋪招牌是小黃自己買的、用兩節泡沫板貼上去的。後來，美團業務經理過來走訪後，向平台申請，幫她更換了桌椅和核心設備，並安裝上一個發光的招牌，讓這家在巷子裏的24小時營業小店，愈加醒目。

店鋪外景。（羊城晚報）

創業五年，小黃不僅幫家裏把幾十萬元的外債還清，還「頭腦一熱」，貸款給自己買了一輛車，雖然還車貸壓力很大，但覺得「可以自己想去哪裏就去哪裏，很酷」！

「深圳從不看起點，只看你敢不敢拼。我自己就是自己的靠山！」這是小黃最深刻的感悟。從流水線女工到餐飲小店店主，從負債前行到獨當一面，年輕的小黃在深圳的煙火氣裏，「掙到了一條出路」。

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