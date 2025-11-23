深圳地攤｢美食車｣收攤後狀態曝光　食材隨意放過夜　本地人不敢買

在深圳，隨處可見的地攤，已經成為深圳人生活中常見的一部分。自2023年9月深圳修訂實施《市容和環境衛生管理條例》明確「不再全面禁止路邊攤」開始，擺攤人數成倍翻漲，尤其是下午6點到深夜2點的夜攤。



大部分擺食品地攤的人過的是日夜顛倒的生活——睡到中午，下午準備食材，晚上出去擺攤，深夜兩三點散場，開着攤車回到住處睡覺。在這期間，攤車，作為移動攤販的主要交通工具，承擔着門面、運輸、烹飪等任務。

深夜「下班」之後的攤車，回到城中村也展現着各種各樣的狀態：有的乾淨如新，有的停放在垃圾堆旁，有的依然存放着食物過夜，有的餐具裸露……

我們隨機選了三個城中村，觀察了城中村的60輛餐車，終於明白了為什麼有的人從來不吃地攤上的東西。

「裸露」的攤車 食材、餐具和煤氣罐

城中村的攤車大致可以分成兩種類型的，一種目前仍在營業，60輛中大約有50輛；一種已經被閒置廢棄，60輛中大約有10輛。仍在營業的攤車一般在休攤回去之後，會被用防水布包起來，路過的人其實很難直接看出其中包裝的是什麼東西。

用防水布包起來的攤車也分成兩種，半包和全包，其中以半包的為主，有近20輛。半包的攤車會露出頂篷的招牌，只包裝烹飪區和櫃子；全包的則是將整輛攤車包裝得嚴嚴實實，完全看不出來姓甚名誰。他們扎堆停放在城中村大道的人行道上，一些是因為就近擺攤，收攤後就近停靠，而一些是因為村裏沒有停車位，所以只能停在大道邊。

做小本生意，找一個免費的合適停車位，本是一件無可厚非的事情。但如何停放、攤車裏放了什麼，卻透露出了很多令人在意的細節。一輛賣燒烤的攤車架裏，敞開地放着一摞摞未被包裝嚴實的一次性餐盒和塑料袋。

城中村裏，很難避免會出現老鼠、蟑螂以及各種飛動的蟲子。人類無法控制牠們的行蹤，但食物存在過的香味會吸引牠們靠近。至於這些餐盒是廢棄的，還是會在出攤時直接裝上食物遞給食客，我們不得而知。

除了一次性餐盒外，攤車上還有在袒露在外的鐵質餐具、烹飪工具。從倒扣的動作來看，這些工具應該是清理過放在此處晾乾，但依然是無人看管的狀態，衛生很難談得上有保障。更有甚者，一家燒烤攤直接將食材存放在攤車中過夜，其中有生肉、蔬菜等，分不清是冰櫃還是一個普通櫃子。而串串則裸露在空氣中，那些可以循環使用的鐵質串串隨意塞在欄杆裏。

雖說這些食材大多是密封保存，攤車卻放在公眾場合，未上鎖，也無人看管，任何路過的人都可以打開這一個櫃子，讓人不敢細想。

住在城中村的小張，每天都會路過一個停放路邊裝滿食物的攤車。以前他偶爾還會購買地攤的食物，自那之後便決定再也不光顧地攤：

食材衛生我覺得沒有保障吧，因為地攤不像門店有監管，他們連健康證都不用辦理，全憑良心。

另外，這些停放在公共空間的攤車，大部分做的是油炸、炒煎煮類食物，所以攤車上往往還掛會一到兩個煤氣罐。煤氣罐經過高温暴曬，或經歷其他的不可控因素如兒童玩火、煙頭丟棄、車輛碰撞，都容易出現危險。從長遠上來看，裸露的煤氣罐會是很大的隱患。

廢棄攤車 失敗的擺攤生意

從停放的餐車的外表來看，一般廢棄的攤車，車上會佈滿灰塵，看起來很長時間未使用的模樣。更常見的是，收款二維碼會被遮擋住。這些廢棄的攤車沒有被回收，也沒有被清理，興許是攤主還在猶豫是否從此金盆洗手，不再涉足擺攤事業。只是，在他們猶豫的這段時間，這些閒置物件卻在浪費着社會資源，霸佔着原本便不寬鬆的街道和馬路的公共空間。

一輛廢棄的石磨豆花攤車，停在馬路邊，攤車上堆滿了塑料袋、一次性餐盒等垃圾，被貼上了「牛皮癬」。一輛地攤上最常見的長沙臭豆腐攤車，渾身佈滿發黑的油漬，停在人行道上，攤車中間的空隙塞着樹葉、包裝袋等垃圾。鐵架子是生鏽的，招牌上也被貼上了「小名片」。這些攤車就這樣成了一輛輛固定的廣告垃圾車，不僅佔用了道路，也嚴重影響市容。

在天眼遍佈的深圳，這些攤車被偷走的概率不高，所以如果原攤主不清理，誰來釋放這些被佔用的空間？

每一輛廢棄攤車，都是一場失敗的創業實驗。攤主的失意離場，可能是成本太高，也可能是擺攤的位置不對，也可能是味道不好。失敗固有各種原因，但成功也有共同的特質，畢竟細節見人品，比如那些看起來非常乾淨衛生的攤車，攤主本人大概率也是一個講衛生的人。

為了避免出安全問題，一些攤主從不把食材和餐具留在餐車上過夜。每天晚上擺完攤，即使時間已經很晚，他們仍堅持顧好食材的新鮮和衛生。一對賣陝西涼皮涼麵的老夫妻，一大早便開始很認真地分工清洗攤車，將攤車的每一個角落都淘洗乾淨，直到出攤前，再將食材包裝嚴實地放進攤車裏。

一對賣陝西涼皮涼麵的老夫妻，一大早便開始很認真地分工清洗攤車，將攤車的每一個角落都淘洗乾淨，直到出攤前，再將食材包裝嚴實地放進攤車裏。（深圳微時光授權使用）

一位賣甘蔗的大叔，同樣每天下午5點出攤到晚上12點，但他休攤回去後的第一件事，便是和老伴用工具狠狠地將榨汁機的糖漿刷下來，並密封存好，不讓蟑螂和老鼠有靠近的機會。

榨甘蔗汁糖度很高，如果糖漬不及時清理，便會變硬，很難刷下來。很多同行懶得清理，榨汁機裏面會有很厚的污垢，特別吸引蟑螂和老鼠。

他擺攤五年，榨汁機仍然乾淨如新、一塵不染，從來未曾被投訴過甘蔗汁異味、或者喝完身體不舒服的問題。

一位賣甘蔗的大叔，同樣每天下午5點出攤到晚上12點，但他休攤回去後的第一件事，便是和老伴用工具狠狠地將榨汁機的糖漿刷下來，並密封存好，不讓蟑螂和老鼠有靠近的機會。（深圳微時光授權使用）

他也因此積累了很多回頭客，每天靠賣甘蔗汁就能賺600元（人民幣，下同），在深圳養活自己和老伴。他自認這一行零門檻，想要長久地做好，靠的便是自己的良心。他見過很多同行的榨汁機，一眼便能看穿他們到底能做多久的生意，什麼時候就會倒閉。

消費者不是傻子，哪些是真正乾淨衛生的攤子，他們有目共睹。

短視頻時代 地攤「增收」模式多

從城中村的攤車分佈情況來看，現在出現了一種初具模型的擺攤模式——集中生產，分開銷售。三輛一模一樣的「肉夾饃」攤車停在同一個門口，猜測是一家人做着同一種生意，食材統一採購，一到晚上，分別去到不同的地方擺攤。

同樣使用這種模式的還有燒烤攤，在同一個地方停着同一種類型的攤車超過2輛的情況也比較常見。

可以推測出集中生產的模式可以讓他們批量採購，降低成本，也可能是這兩種類別地攤利潤比較高，親戚朋友互相招攬，由一傳多，形成一定規模。

這也可以從夜市或者路邊地攤上，同類別的小吃攤比比皆是的情況中得到驗證——幾乎是清一色的燒烤、臭豆腐、肉夾饃、炒粉、檸檬茶……很少看到新的類別。

這幾類移動地攤呈開枝散葉式壯大，遍佈在全市各地的另一個原因是相對低廉的創成本。其中最耗錢的交通工具攤車，在二手平台上的費用是300元-1000元以上不等，因為目前地攤創業失敗的人多，轉讓的便宜二手攤車的數量也更多。一輛攤車的費用，大概相當於大部分固定攤位一個月的月租。移動攤販無需支付每月300-1500元不等的固定租金，每天的銷售額減去食材耗材成本，便是實實在在的利潤。

一輛攤車的費用，大概相當於大部分固定攤位一個月的月租。 移動攤販無需支付每月300-1500元不等的固定租金，每天的銷售額減去食材耗材成本，便是實實在在的利潤。（深圳微時光授權使用）

而且，現在的移動攤販也發展出了多種「增收」模式。他們不再僅僅是一個佔地1平方米的小生意，而更像移動的大排檔。餐車上裝載的不僅僅是食材和工具，還有桌子板凳，供顧客使用，增強路人的消費意願。

而且，現在的移動攤販也發展出了多種「增收」模式。他們不再僅僅是一個佔地1平方米的小生意，而更像移動的大排檔。餐車上裝載的不僅僅是食材和工具，還有桌子板凳，供顧客使用，增強路人的消費意願。（深圳微時光授權使用）

短視頻傳播也給擺攤提供了更多的「造星」的可能性，這也是很多年輕人成為攤主的原因，企圖通過擺攤收割短視頻的流量。曾經在深圳賣飯糰的「鹿十元」通過拍攝早起做飯糰、賣飯糰的視頻，成功轉型為幾十萬粉絲的「早餐博主」，不僅有粉絲慕名跨區而來只為買一個飯糰，更有大大小小的廣告找上門，獲得了比擺攤更豐厚的營收。

誠然，地攤給失業人員、低收入人員、家庭主婦、老漂等群體提供了更多的機遇和可能性，讓他們可以靠手藝賺錢。有人說，地攤的行業標籤是我們都在用力地活着。但是，消費地攤的人，何嘗不是需要以此降低生活成本的群體。那些無法提供乾淨衛生食材的地攤，是否也在阻礙其他人用力地活着呢？

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】