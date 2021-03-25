撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-03-25 17:09

台灣茶飲打入內地和香港市場多年，據台媒報道，在內地的台式茶飲市場相當龐大，2020年內地「新式茶飲消費者」已破3.4億人，有關當局更決定幫茶飲店的店員正名為「調飲師」，職銜瞬間「升呢」，引起網友熱議。

台式飲品店店員在國內被正名為調飲師。（資料圖片）

近年香港人都愛稱呼他人做「乜師」「物師」，有網友直言只要在平凡職業中加上一個「師」字作尾，聽上去更帥氣和高級，《開罐》搜集網民意見，綜合了以下18 個職業升呢，重新命名職銜加個師字作尾，看看是否高級咗？

👇👇👇18個重新命名職銜的升呢師👇👇👇

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同場加映：13個名人撞臉歷史人物 古巨基似孫中山、有人似清朝偽娘

最近有網民考古，翻出一些古人照片，驚覺竟然跟不少現代名人撞樣，劉德華、方文山、石修、姚明都不能幸免，撞樣之餘連氣勢都一模一樣，更好笑的是，竟然有人似兵馬俑！

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同場加映：「即刻轉身射個三分波」下句係？22句廣告對白大挑戰 香港人實識

連登網民發文「一人一個電視廣告對白：BB肚屙嘔奶...」，引來大量網民留言接龍挑戰，「即刻轉身射個三分波」、「雞蛋六隻…」等經典對白連發，一起來挑戰吧！

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同場加映：打疫苗11個心路歷程 你係牆頭草型/孝心型/最後武士型？

復必泰疫苗停止接種！德國BioNTech／復星其中一個批次的「復必泰疫苗」藥瓶封蓋包裝出現瑕疵，政府緊急叫停接種。自疫苗推出以來，大家一直心大心細，到底打唔打好，這11個心路歷程，你去到哪一個？

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