2026天赦日僅剩2次　3大星座霉運清空賺大錢　天蠍谷底逆襲趕窮神

時序進入下半年，熬過前3季的悶氣，台灣小孟塔羅雲蔚老師指出，10月1日整個市場的財富氣場就要迎接大洗牌，加上當天是天赦日，在兩者加持下，過去壓得自己喘不過氣的財務壓力將出現解套時機，3星座財運有望觸底反彈！



TOP 3 水瓶座

回想今年前9個月，你大概常常覺得自己像被困在孤島上。不管提什麼案子都被打回票（駁回），身邊的資源更是少得可憐，看著存款數字只剩下深深的無力感。不過請放心，過了10月1日這個轉運大日子，那些卡住你脖子的霉運將會全部被清空！

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這幾天你會明顯感受到周遭的人際網絡活絡了起來，原本對你不理不睬的客戶突然回頭下大單，甚至會有業界的大神級人物主動找上門，點名要跟你合作。這種從孤立無援到別人捧著錢來找你的超強反差，絕對會讓你大呼過癮。只要保持開放的心態去接納別人的好意，高層長官也會看見你的價值，直接發放一筆豐厚的特別獎金來拔擢你。這波否極泰來的強勁氣勢，將幫你徹底擺脫窮酸味，迎來大豐收的痛快生活。

TOP 2 天秤座

前陣子看到帳戶裡的現金水位越來越低，你是不是急得像熱鍋上的螞蟻？那些早就該結清的尾款遲遲下不來，或是投入的資金像丟進水裡一樣連個回音都沒有，搞得你連買件新衣服都要猶豫半天。恭喜你，10月中上旬的運勢大洗牌將為你帶來奇蹟般的解套！

那些原本死氣沉沉的呆帳與卡關資金，現在全都活了過來，甚至還會翻紅倒賺。隨著霉運退散，一條極度豐沛的現金流正朝著你湧來。你不需要再為了生活費焦頭爛額，本業的收入更會出現暴增的盛況。把過去的虧損一口氣補平之後，你還能游刃有餘地去規劃未來的理財方向。憑藉著這股枯木逢春的賺錢運氣，存摺數字的報復性飆升絕對會讓你超有感，開心享受再也不用看價格標籤的闊綽日子。

清水孟國際塔羅雲蔚老師點名水瓶座、天秤座和天蠍座10月1日開始迎接財富大洗牌，洗盡前9個月身上的勞累與窮困。（Facebook@yunweier）

TOP 1 天蠍座

今年「做得要死要活，薪水卻少得可憐」的苦主，每天把所有力氣都奉獻給公司，換來的卻是主管的挑剔與不成比例的微薄收入，心裡的委屈早就滿到快溢出來了。別再嘆氣，10月份一到，那個死皮賴臉黏著你的窮神終於要被徹底攆走（趕走）！

你身上突然散發出一種超級強大的吸金魅力，過去那些默默吞下的辛勞與付出，此刻全部轉化為最實質的鉅額回報。不管是業績目標輕鬆翻倍，還是公司突然發放超大包的紅利，甚至有競爭對手開出翻倍的薪資條件要把你重金挖角過去。這種苦盡甘來的完美逆襲，完全是你憑著真本事硬扛下來的成果。請大方收下這些你應得的豐厚財富，把過往的委屈一掃而空，年底前你就是那個讓所有人眼紅的超級暴發戶。

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