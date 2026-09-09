盤點10位「會吸煙韓星」　BTS三成員上榜　有人被嫌棄嘴臭即戒煙

2024年BLACKPINK Jennie因在室內抽煙引發輿論撻伐，而後透過公司承認，並發道歉聲明：「會親自對工作人員致歉！」雖然這起公關危機的重點在於「室內吸煙」這個行為，卻仍延燒到各大社群平台對於「偶像能抽煙嗎？」的激烈討論，有部分人認為K-POP偶像的粉絲年齡層較年輕，抽煙容易帶來負面影響，另一派網友則認為「偶像只有在舞台上是屬於粉絲的，舞台下則是自己的」，不曉得大家認同哪一派觀點？



然而除了Jennie會抽煙以外，小編也另外整理了10位會抽煙韓星，其中包括GD權志龍、演員韓韶禧（韓素希）、BTS田柾國等大咖明星，快來看看你家偶像是不是「老煙槍」！

點圖看看10位「會吸煙韓星」分別是誰：

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10位會抽煙韓星

1. BIGBANG GD 權志龍

第一位會抽煙韓星就是天團BIGBANG隊長G-DRAGON（權志龍，GD），想必應該沒人會感到意外，畢竟GD時常在公開場合吞雲吐霧，然而吸煙固然不好，但撇開負面影響不談，GD每回被目擊抽煙總是能製造「名場面」，不僅自帶「霸道總裁」濾鏡，還會讓人以為香煙是他時尚配件之一。

2. BTS 田柾國

BTS防彈少年團的「忙內」成員田柾國（JungKook），憑藉全方位才能以及迷人的魅力，在全球享有極高的知名度與影響力，然而自出道以來總是以「可愛忙內」形象圈粉無數的他，在2023年飛往美國工作時卻被目擊在室外抽煙，因與螢光幕上的形象有反差，在當時畫面曝光後也引起了熱烈討論。

3. BTS 金泰亨

同樣來自韓團BTS防彈少年團的金泰亨（V），在2022年飛往美國出席第64屆格林美獎（Grammy Awards）時，被以偷拍視角拍下在後臺抽煙的畫面，不過當時的粉絲比起他吸煙這件事，似乎更關注藝人的隱私被侵犯。

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4. BTS RM

第四位抽煙韓星是同樣來自BTS防彈少年團的隊長RM，在2023年於個人限時動態上傳吸煙照引起粉絲反彈，雖然隨即刪文，卻仍有不少質疑聲認為BTS粉絲的年齡層雖廣，但年輕的ARMY（粉絲名）佔比大，認為此魯莽行為容易造成負面影響。

5. 李泰民

SHINee「忙內」李泰民近日出席高雄啤酒節、韓國Waterbomb，在舞臺上大露肌肉身材引起各大社群平台的熱烈討論，然而在2014年被目擊到在陽台吸煙，因當時年紀較小讓許多粉絲表示對他很失望。2019年再次被捕捉到吸煙畫面，這回粉絲似乎較能接受，反彈聲較少。

6. 韓韶禧

韓國演員韓韶禧在2020年因韓劇《夫妻的世界》（又名《夫婦的世界》）「最美小三」一角走紅，而後更接連出演《無法抗拒的他》、《以吾之名》、《京城怪物》等熱門影集，可以說是韓劇的「收視率保證」，不過人紅是非多，在韓韶禧爆紅後，韓媒開始挖出她過往言論及照片，其中抽煙、滿手刺青的舊照遭瘋傳，而面對此事韓韶禧也大方坦承：「那時候的樣子是我，現在這個樣子也是我。」

7. 金秀賢

近日在Netflix《淚之女王》飾演男主角「白賢宇」的演員金秀賢，早在2014年就被目擊到等候通告的空檔中抽掉近半包煙，而後也在粉絲見面會中坦承自己是「老煙槍」，雖然抽煙畫面曝光後，比起其他偶像性質藝人，金秀賢所遭到的譴責較少，但多數粉絲仍希望他能夠顧及健康、少抽一點！

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8. 李鍾碩

憑藉《律戰江湖》、《當你沉睡時》等熱劇穩坐韓劇男神寶座的李鍾碩，據傳早在出道前就有「抽煙習慣」，不過雖然當老煙槍多年，李鍾碩本身自制力卻非常強，在拍攝親密戲前幾天都會停止抽煙以顧及女演員感受。

9. 池昌旭

韓國演員池昌旭日前因出演的《歡迎回到三達里》劇組釋出花絮影片，遭眼尖的網友發現畫面中的他手裡拿著電子煙，並於「室內抽煙」引起撻伐，而後他透過所屬經紀公司道歉，並坦承在室內抽煙的不當行為。然而早在2019年池昌旭就在個人Instagram限時動態中公開「吞雲吐霧」畫面，許多粉絲看到都失望表示：「真的好幻滅！」

10. 宋承憲

最後一位「老煙槍」韓星就是宋承憲，憑藉《藍色生死戀》聲名大噪，近年代表作更有《Voice聲命線4》、《末日騎士》等等，然而日前登上節目不僅自爆曾有過「重度煙癮」，更坦言因女友說嘴巴有「屎味」決心戒煙笑翻眾人。以上就是小編整理的10位老煙槍韓星，不曉得大家有什麼看法？歡迎留言分享。

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