吳卓羲張曦雯記者會甜爆！直擊5大曖昧細節　揭兩性心動6大徵兆

吳卓羲與張曦雯早前因拍攝無綫重頭劇《璀璨之城》傳出「戲假情真」，甚至被爆出以貓傳情。日前二人出席劇集記者會，是傳出緋聞後首度同場現身，隨即成為全場焦點。雖然被問到是否正在拍拖時，吳卓羲頻頻轉移話題叫大家「講返套劇」，但二人互動時的甜蜜氣氛溢於言表。Kelly甜笑大讚吳卓羲「好細心、好照顧身邊人，台前幕後都好有愛心」；而吳卓羲亦大方回應：「做女朋友就梗係冇得頂！」

男女之間的曖昧氛圍往往藏在細節之中。究竟在兩性相處中，哪些行為代表對方對你有意思？日本女神石原里美（石原聰美）曾親解的「女生心動暗號」，以及日媒《beauty news tokyo》亦分析過「男生著緊你的6大特徵」，幫你睇清身邊的「他」或「她」是否早已對你心動！



吳卓羲、張曦雯傳緋聞後首度同場。（葉志明攝）

吳卓羲、張曦雯傳緋聞後首同場甜度超標

1. 不吝嗇誇讚對方所有優點

當一個人真心對你有好感時，總能在你身上發現閃光點並頻繁誇讚。

張曦雯在訪問中對吳卓羲讚不絕口，細數男方身上不少閃光點：「好細心啦，好照顧身邊人啦，唔止身邊嘅演員，台前幕後都係，又有愛心⋯⋯佢好容易入戲，對眼好識做戲。」吳卓羲聽後亦自豪表示：「咁又係唔錯㗎我。」被問到覺得Kelly做女朋友如何，他更直言：「好好囉！做女朋友就梗係冇得頂！」而Kelly被反問覺得卓羲做男朋友又怎樣，她甜笑說：「男朋友呀？唔錯吖。」

吳卓羲大讚張曦雯：「做女朋友就梗係冇得頂！」（葉志明攝）

2. 展現強烈保護欲與心疼感

男士對在意的女生通常有強烈保護欲，見到對方受委屈或被欺負時會流露心疼。

當Kelly透露在劇中有被張智霖逼除衫的戲份時，吳卓羲即時插嘴：「我喺現場㗎，好痛㗎個心！」被追問現實中見到女方被欺負會否心痛時，他亦直言：「我見到每一個女仔俾人蝦都會心痛，男仔嚟㗎嘛！」

3. 投其所好與主動邀請進入生活圈

願意花心思了解對方的興趣，甚至主動邀請對方進入私人空間也是曖昧信號之一。

兩人透露私下經常交流養貓心得，吳卓羲向Kelly推介自家寵物食品，更主動邀請：「好多人都喺我屋企探貓，下次一齊嚟吖！」此外，得知Kelly喜歡打機，自認「有少少科技白痴」的吳卓羲亦笑言：「你介紹得好好，我下次就搵佢！唔該！」

吳卓羲、張曦雯雖然冇認拍拖，但互動相當甜蜜。（葉志明攝）

4. 打探感情狀況及在意競爭對手

無意中打探你有沒有對象或追求者，代表已將你視為發展對象。

當傳媒提及Kelly結束上一段感情後曾透露「有人追」時，吳卓羲即時驚訝追問「係咩？」，隨後又笑言「Kelly唔係個個都可以追到嘅」，相當關注女方的感情狀態。

5. 高頻率眼神接觸 眼內藏不住愛意

石原里美提到，並肩而坐時特意轉身看著對方，代表注意力完全集中。

記者會現場Kelly在大讚吳卓羲「對眼好識做戲」時直視對方，二人互動時眼神極具愛意，令現場記者忍不住「嘩」出來，吳卓羲亦笑言：「本來冇事，你哋嘩一嘩⋯⋯」

張曦雯承認感情狀況開心，她與吳卓羲眼神很有愛。（葉志明攝）

身邊人是否有意？6大常見心動訊號

除了上述細節外，兩性相處中還有以下6個常見的暗戀與心動訊號，大家亦不妨多加留意身邊對象：

1. 聚會時總是主動坐在你身旁

石原里美親解，女生面對心儀對象時，如果不坐在一起就會錯失很多互動與交流的機會，因此在聚會中主動靠攏是極具代表性的好感表現。

2. 跟你說「我就是不喜歡你這樣！」

石原里美指出這是一句經典反話，潛台詞往往是「除了這一點，其他都很喜歡你」，並希望你能為她稍微改變這個小缺點。

日本節目《TOKIOカケル》截圖

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3. 關注一舉一動與微小變化

連你心情轉變、穿搭造型，甚至「新做了美甲」這類細微改變都能第一時間察覺並給予稱讚與關心。

4. 超頻繁主動聯絡與分享生活

不自覺地想讓你知道他在做甚麼，會頻繁傳訊息分享生活點滴，甚至是一些摸不著頭腦的小日常，代表他時刻掛念著你。

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5. 主動談及自己的事與展現真實一面

在你沒有詢問的情況下，仍會主動坦白自己的性格、喜好或缺點，希望你能更深入了解他真實的一面。

6. 特別為對方改善外表與用心準備禮物

會為了迎合對方的喜好而特別注重穿搭打扮；在節日或生日時，會精心挑選對方心意禮物，將對方的喜好銘記於心。

參考資料：《TOKIOカケル》、《Beauty News Tokyo》