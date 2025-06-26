婚後仍AA制係「合理剝削」？女方曝AA血淚史　網民鬧：男方太雙標

由於性別意識高漲，不少女性越來越注重經濟自主，儘管和另一半出門，也都盡量自己出錢。



不過一名網友日前便在社群媒體上發文，表示和男友交往時便崇尚AA制，沒想到結婚之後對方只「AA錢、不AA責任」，讓她相當心寒，

AA制不是保障，反而讓我更難說話、更難爭取、更容易被合理剝削

夫妻AA制，原來只是表面平等？男方只分錢不分責任，令女網友心寒失望（點擊放大瀏覽）▼▼▼

老公只AA錢不分擔責任 女方大歎身心俱疲 網友點破：對他有利的才公平（《不夠善良的我們》劇照；01製圖）

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一名女網友日前在台灣Dcard上以「白痴如我，嫁給只AA錢、不AA責任的男人」為題發文，表示曾經覺得女生就該經濟獨立「談戀愛時不論吃飯、旅費或租金都要各出一半」，認為這樣才公平、清楚也不欠任何人人情，因此結婚時並未要求另一半「給聘金或住婆家，覺得這樣才是平等婚姻」，卻沒想到這才是惡夢的開始。

女網友接著列點說道，雖然住進對方名下房子，但自己每個月付3萬元台幣（折合約8000港元）生活費，可一旦想要改變家裡擺設，都會遭到拒絕，「連空間都不能自己決定，我出錢住家裡，卻什麼都不能說」；而家事育兒，更讓原PO苦惱，她說和老公都是上班族，但下班後要忙煮飯、洗碗和幫小孩洗澡，但對方幾乎都在滑手機或追動漫，周末就算打掃家裡，希望另一半一起幫忙，卻被說，

「平日工作很累，想休息一下」

「是我自己要做的，他又沒叫我做」



但讓女網友最絕望的是，雖然托嬰費說好一人一半，對方也都準時轉帳，但每當小孩生病要請假或半夜發燒跑急診，都是原PO獨自面對，直到最後身心俱疲受不了，向老公求救「需要他幫忙一起顧」，沒想到竟收到「因為我比較細心，他不會顧」的回覆，讓該名網友相當崩潰，「原來AA只等於錢，其它我全包，什麼狗屁AA」。

女網友最後寫道，所謂的AA制其實是給另一半偷懶和逃避責任的藉口，當時以為的成熟和平等，現在回過頭來看才發現「在用自己成就他輕鬆的人生」、「AA制不是保障，反而讓我更難說話、更難爭取、更容易被合理剝削」，最後奉勸想追求AA婚姻的人，

「真正的AA制不是只有分一半金錢，也要分一半責任」

「平等不是只分帳單，平等是有人願意和我一起扛責任」



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貼文一出立刻引起熱議，不少人都認為男方過於雙標，「沒擔當，公平是選擇性的，對他有利的才公平」；也有人在留言處分享個人案例，

「個人覺得AA只適用未孕前，一路A到孕期。孕期含以後，女生要承擔太多太多了」

「AA制只適合不生小孩的夫妻，反正沒小孩，要離很好離，誰也不欠誰」



但也有較為理性網友出面緩頰，表示，

「雙方相處和諧在於發自內心的願意與互相扶持，看是互相輪著出錢，雙方談好平分，或是一個願打一個願挨，只要雙方談攏且樂意，那麼都可以」

「婚姻不是合夥對象，因為妳要合夥的話就必須所有條件相等，比如妳不可以生育，妳們都不可以失業跟生病，不可以保險金額不對等，財產必須剔除其他繼承妳只能第一順位等等」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】