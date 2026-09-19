女網友付費買約會砸錢加碼「戀愛炮」卻失望　公開慘痛經歷引公憤

一名女網友在Dcard發文表示，近日首次嘗試付費約會（購買陪伴、聊天、約會或其他事先談妥的互動服務），一口氣花了約1.1萬元（台幣，下同，約2700港元）。原本期待其中加價3000元（約700港元）的「戀愛砲」能有更多親吻、擁抱等戀愛感互動，沒想到實際體驗卻與想像有不小落差，讓她回家後愈想愈失落。



原PO表示，自己購買的是晚上9點至隔天中午12點的過夜方案，但當天騎車前往時迷路，直到凌晨1點多才抵達，足足晚了4個小時。整趟費用包括房間、過夜約6000元，「戀愛砲」另加3000元，以及喝酒喝到飽2000元，總計約1.1萬元。她坦言，遲到確實是自己的問題，對方也從晚上9點一路等到凌晨，加上原本下班就已經很累，因此事後也有向對方道歉。

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不過原PO強調，整晚並非完全不愉快，房間氣氛、聊天相處都讓她覺得不錯，兩人也有抱著睡覺，她當下甚至表示服務很好，一度考慮再次預約。真正讓她失望的是另外加價3000元的「戀愛砲」，原本以為既然主打戀愛感，至少會包含親吻、愛撫及擁抱等較親密的互動，但實際過程相當簡單，對方僅親了她的背部，沒有接吻，也幾乎沒有愛撫，結束後短暫抱了一下，時間也比原先提到的約25分鐘短。

回家後，原PO向對方反映，自己真正介意的並不是「有沒有發生性行為」，而是額外付費購買的戀愛感並沒有如預期出現。她坦言，如果當時對方只回答「那天真的太累了，抱歉讓妳體驗不太好，如果有下次就多親親抱抱」，自己大概也就能接受；沒想到兩人後來卻愈談愈僵，她認為「我知道你有做，我只是覺得我期待的親密感沒有得到」，對方則認為該提供的服務都已經完成。

由於對方原本曾寫明「體驗不佳可以退費」，原PO後來也一度提出退款，但事後坦言，自己確實把「對付費體驗的失望」和「希望獲得理解、安慰」混在一起談，讓爭執更加複雜。更讓她受傷的是，對方事後提到她的外型比較偏男性化，因此比較難進入狀態，讓她開始懷疑付費親密服務是否仍高度仰賴外貌與雙方化學反應。

貼文曝光後，不少網友反而認為，既然費用照付，原PO晚到4小時並不代表服務可以打折，

「但如果錢照付的話，他那四小時根本血賺，躺著都有錢賺欸，怎麼還反過來怪妳」

「不是啊，他這個什麼理由，就已經是賣春了，還管客人長怎樣喔？服務好是工作的義務」

「他接妳的case是有收費的，就該提供對等的服務，他下班很累，是他的問題，跟妳無關」

「戀愛砲的部分，如果我是妳，我也會很失望！都標榜是戀愛砲了，也收費了，對女生提供個戀愛的感覺，不難吧？」



也有網友安慰原PO，

「可以理解妳的失望，如果是我遇到可能會非常不爽」

「把錢花在自己身上、好好愛自己，比較實際。」



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