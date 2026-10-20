連梳化水塔都能載？Threads熱議台灣電單車運過的10大超誇張物品

相信平常有在使用 Threads 的大家都知道最近脆上吹起一股新風潮，就是threads第一屆《XXXX 比賽》，網友會在留言區貼出自己相對應主題相關最厲害的人事物，而近期其中一個主題引發了大量網友留言，貼文甚至吸引了超過 6 萬的愛心數，主題就是「你用機車載過最誇張物品」。



大家都知道「機車」是台灣特別代表性的文化，台灣人在日常生活中可以說是離不開摩托車，除了騎機車採買日常用品也會載人等等，不過有許多人使用小小的機車載了許多令人超意外的物品，本篇JUKSY就搜集了此篇貼文最神奇的10個騎機車載的東西，一起來看看台灣人是怎麼把機車使用到淋漓盡致的！

台灣人騎車載過的10大誇張物品（01製圖）

Threads上盤點台灣人騎機車載的10個超浮誇物品👇👇👇

+ 5

1. 水塔

2. 機車

3. 沙發

4. 偶像立牌

5. 床墊

6. 喜宴桌

7. 床架

8. 行李箱

9. 充氣游泳池

10. 陽台格柵



看完這些照片是不是突然覺得摩托車有無限可能了呢！

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】