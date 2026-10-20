連梳化水塔都能載？Threads熱議台灣電單車運過的10大超誇張物品
撰文：JUKSY 街星
出版：更新：
相信平常有在使用 Threads 的大家都知道最近脆上吹起一股新風潮，就是threads第一屆《XXXX 比賽》，網友會在留言區貼出自己相對應主題相關最厲害的人事物，而近期其中一個主題引發了大量網友留言，貼文甚至吸引了超過 6 萬的愛心數，主題就是「你用機車載過最誇張物品」。
大家都知道「機車」是台灣特別代表性的文化，台灣人在日常生活中可以說是離不開摩托車，除了騎機車採買日常用品也會載人等等，不過有許多人使用小小的機車載了許多令人超意外的物品，本篇JUKSY就搜集了此篇貼文最神奇的10個騎機車載的東西，一起來看看台灣人是怎麼把機車使用到淋漓盡致的！
Threads上盤點台灣人騎機車載的10個超浮誇物品👇👇👇
+5
1. 水塔
2. 機車
3. 沙發
4. 偶像立牌
5. 床墊
6. 喜宴桌
7. 床架
8. 行李箱
9. 充氣游泳池
10. 陽台格柵
看完這些照片是不是突然覺得摩托車有無限可能了呢！
台北動物園獵奇文創threads爆紅 店員強推曱甴膠帶 網：反社會台7旬貧困翁往返大陸帶貨謀生 吃剩豬肉飯糰忘記丟棄慘遭重罰5萬台25歲女子遭割頸 嫌犯疑吸毒後尾隨要錢 被拒後殺人縱火滅證龍蝦上桌「身體被吃光」頭還在叫 台火鍋名店遭負評洗版：不人道死而復生？15歲少女棺材內突甦醒坐起 全場守靈親友嚇呆｜有片如果人生能重來？投胎模擬器《80億分之1》爆紅 同秒出生不同命
延伸閱讀：
台灣人 8 大特色特徵曝光：男生不愛背包包、超愛排隊⋯你中幾點？
【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】