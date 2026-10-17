台北動物園獵奇文創threads爆紅　店員強推曱甴膠帶　網：反社會

木柵動物園的紀念品店到底有多狂？原本以為逛紀念品店就是買買動物玩偶、鑰匙圈，沒想到這次網友分享自己的「戰利品之旅」原本是為了「斑馬屁股滑鼠墊」而來，結果逛著逛著，店員竟然又推了一款蟑螂（曱甴）封箱膠帶，讓人忍不住冒出一句：「怎麼有如此反社會的紀念品！」只能說，這間店的購物體驗真的很難預測。



木柵動物園紀念品店竟賣蟑螂膠帶！

有網友分享自己終於來到只有週末有開的 Mini Zoo 木柵動物園文創店，原本只想買「斑馬屁股滑鼠墊」沒想到最後竟然被店員推坑一捲蟑螂封箱膠帶，整捲膠帶印滿仿真的蟑螂圖案，讓人光想像拿來封紙箱的畫面，就忍不住頭皮發麻，也難怪網友直接吐槽：「怎麼有如此反社會的紀念品！」

這款蟑螂膠帶商品早在 2024 年昆蟲館建館 20 週年時就曾推出，沒想到隔了一段時間後又重新引起大家注意，而臺北市立動物園本身就不只販售一般可愛系周邊，官方介紹的特色商店包含動物園店、貓熊商店、企鵝小舖，以及主打動物文創的「我房間有動物園」實體店，商品類型從紀念品、服飾、絨毛玩偶，到文創生活用品、辦公用品與聯名商品都有。

官方近來也特別提到教育中心入口旁的「週末 Mini Zoo 文創小舖」讓遊客可以把動物主題文創帶回家，因此這類有點怪、有點好笑，甚至讓人看到會先尖叫的動物周邊，其實也正是動物園文創很有記憶點的一部分，而且比起一般看到就忘記的可愛周邊，這種一眼就讓人記住、甚至忍不住傳給朋友吐槽的商品，反而更容易變成社群話題。

這種購物路線完全不是一般紀念品店會給你的體驗，下次週末去木柵動物園除了看大貓熊、猩猩、企鵝，離開前也不妨逛一下文創店，畢竟你永遠不知道下一個讓你笑到不行、卻又忍不住想帶回家的東西，到底會是動物屁股，還是一整捲小強。

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