搭電梯先按哪個鍵？前星巴克日本CEO揭秘：順序對了1天活成48小時

時間管理對於許多企業家而言尤為重要，甚至是生活中的微小細節，皆有可能看出一個人在時間運用上的能力。前日企CEO分享，在搭乘電梯時，先按「樓層按鈕」或「關門按鈕」，其實可能反映了個人對效率的重視程度。只要養成正確習慣，日積月累就能多出幾分鐘、幾小時，甚至幾天，讓同樣的24小時，發揮出如同48小時般的效益。



​進電梯先按「樓層」還是「關門」？CEO曝：反映你的時間管理能力​

根據日本媒體《PRESIDENT Online》報導，曾任日產（Nissan）主管、星巴克（Starbucks）咖啡日本公司CEO的岩田松雄指出，公司資源通常被說成是「人、物、金、資訊」，但比這些更重要的資源，是「時間」，因為時間是一種無法挽回的資源。他表示，這對領導者的行動同樣適用，每個人獲得的時間都是一樣的，因此時刻意識時間與效率非常重要。岩田松雄說道，「我很幸運，年輕時在日產汽車就被徹底鍛鍊了這種能力」。

時間管理對於許多企業家而言尤為重要，生活中的微小細節，皆有可能看出一個人在時間運用上的能力。前日企CEO分享，在搭乘電梯時，先按「樓層按鈕」或「關門按鈕」，其實可能反映了個人對效率的重視程度。（示意圖/unsplash@jdent）

岩田松雄分享在工廠從事生產管理工作時，他會手持秒錶負責動作分析：

我會到現場，找出每個作業需要花多少時間，並進一步分析，如何才能更快、更精確且不浪費地完成作業。

他說道，正是透過這種細微的「改善」累積，日本製造業才建立了高效率的生產流程，成為世界第一。岩田松雄補充，這種原則適用於任何行業、任何工作，甚至日常生活中的小行動。

先按關門，再按樓層

「這樣的思維不只是工廠管理適用，而是能落實到任何行業、任何職務，甚至生活中的各種小細節。」岩田松雄舉例，在搭電梯時，到底先按「樓層按鈕」還是「關門按鈕」，答案是：

先按關門，再按目的地樓層。

他解釋，這些日常中看似微小的細節，在日積月累中，將會累積成許多天的時間，而效率便是靠著這些細節堆積出來。

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同樣的24小時，活成別人的48小時

岩田松雄另指出，時間對每個人都是公平的，但使用效率卻因人而異。岩田松雄說道：

懂得時間管理的人，能把同樣的24小時，發揮成別人的48小時。

盡可能同時處理多項任務，如果無法同時完成，就要迅速判斷先後順序，並盡量減少所有可能浪費的時間。他甚至曾認真思考，連洗澡時洗手的順序，都如何才能在最短時間內達到最佳效果。

岩田松雄的原則其實很簡單，能立即完成的事，就立刻去做。他認為人很容易忘記事情，而一旦忘記，往往會引發新的問題，可能得被迫花更多時間去補救，看似拖延的只是小事情，但後續成本卻可能更高。因此，最重要的就是「立刻行動、快速解決」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：沒效率的人，看搭電梯動作就知道！ CEO揭密：「先按哪個鍵」秒暴露你的時間管理力】