打LoL能變聰明？30周研究證實：反應、記憶力變強效果能持續10周

打LoL（英雄聯盟，League of Legends）是否能鍛鍊心智？這不清楚。但能提升大腦能力可能是真的，近期最新的一項研究就發現，打LoL真不只不會拖累大腦，甚至還可能讓你的認知能力變更強。



30週實驗，MOBA類遊戲對決卡牌遊戲

這項研究由University of Electronic Science and Technology of China進行，歷時30週，找來68名幾乎沒有遊戲經驗的年輕成人，並將他們分為兩組進行實驗。

其中一組固定遊玩《英雄聯盟》，另一組則接觸策略卡牌遊戲《三國殺》。兩組的遊玩條件完全一致，每天一小時、每週五天，確保變因集中在遊戲類型本身。

策略卡牌遊戲《三國殺》（FB@三國殺 香港繁體中文版）

在整個實驗過程中，研究人員持續追蹤受試者的多項認知能力，包括空間注意力、工作記憶與執行功能，同時也透過腦波紀錄觀察大腦活動的變化。

結果顯示，兩種遊戲確實都對認知能力帶來正面影響，但《英雄聯盟》玩家在多項測試中的進步幅度更為明顯，特別是在空間注意力與工作記憶方面。此外，他們的大腦活動模式也出現更顯著的變化，研究團隊認為，這可能代表大腦在處理資訊時變得更加有效率。

如果說有提升還在預期之內，那麼更值得關注的，是這些變化的持續性。研究在停止遊戲10週後再次進行測試，結果發現《英雄聯盟》組的玩家優勢依然存在，這意味著，這類型的遊戲不只是短暫刺激，而可能對大腦產生較長期的影響。

研究團隊進一步指出，不同類型的遊戲會透過不同的神經機制影響認知功能。相較之下，策略卡牌遊戲偏重規劃與思考，而像《英雄聯盟》這類即時競技遊戲，要求玩家進行快速反應、多線資訊處理與即時決策。從地圖觀察、技能操作到團隊配合，每一場對局都是高強度的認知運作，也因此更容易帶來顯著的訓練效果。

當然，這項研究仍有其限制，因為此次受試者皆為年輕且健康的學生族群，且研究並未完全控制外在因素，例如：生活壓力、學業、動機等等。因此，這項研究並不代表所有人都會得到同樣效果。

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