職場時間管理｜運用「FAST」4大法則　提升工作效率助你準時收工

「明明每天都忙得不可開交，卻好像還是在原地踏步，一點進步也沒有......」

「我也想爭取更好的機會，但手上的事都已經做不完了，沒辦法再負擔更多的工作量。」

「 天天加班，連在家都在工作，都沒時間好好地陪家人。 」



相信上面說出了許多上班族的心聲，如果你也有類似的煩惱，其實有高達八成的機率都是在時間管理上出了問題。那麼究竟該怎麼做才能改變狀況呢？要一次做出大幅度改變，不僅有點強人所難，還很容易就產生放棄念頭，所以就讓我們先從小行動開始——利用「FAST」法則來幫你調整時間分配、提升工作效能。

「FAST」4大法則有效管理時間，提升工作效率。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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#Frog（青蛙）：代表每天最重要或最困難的任務

時間管理的重點在於「行動」，而非「達成率」，許多人總會想先處理能夠很快解決的工作項目，卻一再延遲重要任務，忽略了它其實需要你花最多心力執行，最後時間來不及就只能草草了事。當主管看到你面對重要任務是這樣的處理態度，他只會覺得「你的能力也就這樣了」，根本不敢將其他重要任務交給你，而天天加班的你可能還會因此感到委屈，覺得自己已經如此賣命，卻還得不到青睞，殊不知是自己將力氣用錯地方。

因此，每天開始工作前，請先檢視自己手上有哪些重要項目需要完成，這將會是你需要投入最多時間與精力（至少以「小時」為單位）的首要任務，同時也會得到最多價值或成效的工作。

#Action（行動）：列出有效的 to-do 清單

若我們將一定要完成的重要任務稱之為「青蛙」，那麼其他如溝通聯繫、瑣碎或例行事項等其他任務就可以稱之為「蝌蚪」，將一天要做的事情分類完畢後，就可以開始列出具體清單，為自己及團隊找出今日的專注方向。

記得，凡事過猶不及，不要一次列出太長的清單，否則看到只會想嘆氣，精神都先被削弱一半了，建議每日安排 1-3 隻青蛙加上 5-7 隻蝌蚪的工作量最為適切，並以完成青蛙為優先！

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#Slice（切小片）：將大任務切割為小行動

看到龐大的專案，往往令人頭暈目眩，覺得要做的事情堆積如山，完成一項，還有幾十、幾百件事在等著自己，在結案之前，只會有永無止盡的無力感。

事實上，再複雜的高難度任務都可以分解成許多小的行動，每次只需要掌握小行動的重點，不斷地依序前進，就能推展事情的進度，而且，每完成一項就能劃掉清單上的「青蛙」或「蝌蚪」，產生「結束」的快感，讓你有動力繼續完成另個部分。

#Time（時間）：訓練時間感

最後，事情常常做不完的關鍵就是我們錯估了時間感，我們可能以為時間還早，可以慢慢來或慢慢磨，結果不知不覺投入太多時間，降低效率，還占用到其他任務的時間。請遵循「先求有，再求好」的原則，善加利用計時器或任何對你有效的方法，訓練自己的時間感，幫助我們明確掌控排程。

只要做好時間管理，就能讓自己快速又有效率地完成任務，甚至有機會額外爭取更好的工作及生活品質，就從今天開始，練習讓 「FAST」法則幫你提升工作效能吧！

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】