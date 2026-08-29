38歲還清百萬卡數兼財自！前彭博女生靠一習慣10年滾出千萬身家

隨著全球市場變化快速，如何透過長期穩健投資實現財務自由，成為許多人關心的話題。



早前，一名投資人分享，自己38歲便達成財務自由、提早退休，如今已邁入退休第10年，而關鍵就在於每天關注新聞、閱讀財報的習慣。

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不到40歲就環遊世界？現年48歲的Facebook「女孩向錢進＄」版主張Ceci，10年前從職場退休展開環遊世界之旅，如今，因精選優質股票並長期持有，資產穩健成長50％。

根據《鏡週刊》報導，張Ceci曾在全球最大財經資訊公司「Bloomberg」工作，於是乎，便養成每日關注新聞、閱讀財報的習慣，並固定每月檢視投資組合，確保資產配置符合市場趨勢，而這些對她來說，也「都像呼吸一樣自然了」。

其中，許多投資新手對財經專有名詞感到畏懼，但事實上，只要每天學習1、2個詞彙，長期下來就能掌握市場變化、累積投資判斷力。

舉例來說，如今電動車產業流行，可張Ceci卻並未選擇市場熱炒的特斯拉（Tesla），而是透過「產業供應鏈」挖掘機會，原因在於，2022年第4季，她從財經新聞中發現，台達電（Delta）旗下泰國子公司泰達電，是電動車充電樁與電源轉換器的重要供應商，且該公司業績表現亮眼、營收持續增長，因而意識到其中的潛在投資價值。

深入研究後，張Ceci更發現，台達電早在10年前便開始布局電動車充電樁、本業以電池電源為核心，近年營收與EPS（每股純益）持續成長，最終，決定在股價200元時開始買入，至今已翻倍。

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如何讓資產穩健成長？從百萬元卡債到財務自由的逆襲之路

而選股策略上，張Ceci以穩定成長、能持續帶來現金流的企業為核心標的，例如，她退休後才開始投資美股零售巨頭好市多（Costco），當時股價約200元美元，如今已突破1000元美元，即使股價攀升，只要手頭有閒錢，她仍持續加碼投資。

此外，張Ceci分享，自己退休後的資產配置關鍵在於「分散投資」、「定期再平衡」，目前，她的資金分配如下：

70％配置全球股市ETF，確保投資組合的穩定性與抗風險能力。

20％投入成長型個股與ETF，捕捉高成長機會。

10％分散於台股、新興市場、債券及現金，維持資產流動性。



若當某部分資產大幅上漲後，她再透過「再平衡」機制，適時賣出部分漲多的標的，並轉投入相對低點的市場，確保整體資產配置維持穩定，同時符合長期成長趨勢。

事實上，張Ceci坦言，自己並非一開始就擅長理財，年輕時曾因消費習慣不良，刷爆信用卡，累積超過百萬元卡債，「隨便買就是5萬多元，薪水根本不夠用」。

直到某天，父親要求張Ceci償還卡費，她才驚覺自己已負債累累，於是痛定思痛，開始嚴格控制消費，改變金錢觀念，透過記帳、控制開支、增加儲蓄，並在3年內成功還清債務、更積極投入投資，最終達成財務自由。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：每天15分鐘1習慣，百萬卡奴逆襲38歲財務自由！看準1標的「10年資產增50%」】