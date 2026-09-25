見工｜面試被問「還有面試其他公司嗎」？過來人教2種實用回答

面試時有不少需要注意的事項，求職者面試前也要做許多事前功課，以應對公司面試官的提問。



近日就有網友詢問，若是面試時被面試官問「還有面試其他公司嗎」該怎麼回答？貼文一出立刻引起熱議。

該怎麼回答「還有面試其他公司嗎」？（02製圖）

面試常被問「還有面試其他公司嗎」，怎麼回答更合適？👇👇👇

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面試被問「還有面試其他公司嗎」該怎麼回答？

近日，有網友在Dcard上發文表示，目前待業中，職訓出來想轉職，其中遇到幾家面試官有問，「還有沒有其他面試? 」

事主指出，自己是實話相告，以及也把最快上班日押兩週後，後來仍然只收到感謝函，讓他不解發文詢問，「所以到底要不要實話實說？ 還是一律只回答沒有目前只有面試貴司？」

貼文底下不少網友紛紛回應：

「有其他面試可以講，要營造出自己有選擇權才好壓公司，面試有點像是心理博弈，以我的經驗來看有其他公司面試機會的人選很正常」

「直接實話實說喔，願意給機會的公司通常主管會請人事跑流程，多面試多選擇」

「我都說有欸，想要你的公司會加緊速度，並且時刻保持聯繫，我公司原本面試時說，流程大約要跑3至4週才有結果，但1週HR就跟我說進核薪流程，2週我就收到offer了」



也有人指出：

「他們覺得你有料就會等，不想要你的話，你怎麼回答有沒有面其他公司最後都會收到感謝函」

「之前講沒有其他面試也是沒下文，問了也未必錄取，實在不知道問這個意義在哪」

「問這個問題，感覺不是沒什麼好問，隨便問問打發時間，就是像問腦筋急轉彎 想要測試臨場反應」

「如果面試結束後就感謝信的，大概率是本來就沒有要錄用 跟你回答沒有太大關係」



過來人教2種回答更加分

留言處更有熱心網友教學， 如果很想去這家公司，不管薪水談判的空間最後結果如何，可以委婉地說，「目前還是有安排其他家面試，因為現在工作求職者較競爭，但如果有幸錄取貴公司，會取消其他面試邀請，希望能盡快得到貴公司的好消息」。

該網友表示，若公司條件如果再好一點點就會想去，但不是首先選擇，也許可能開的期望薪資他們有機會達到或超出的，「目前已經有拿到其他家offer，但還是有陸續在面試，貴公司今天面試了解過後我非常喜歡，希望這幾天有機會得到貴公司的面試結果，若順利我會很有意願到貴公司報到」。

千萬不要回答3種答案

《1111人力銀行》曾在Threads上分享，面試最後突然被問，「你還有去其他公司面試嗎？」該如何應對，千萬不要回答「沒有其他面試」、「不要透露其他公司名字」、不要提到「你面試沒過的經驗」。

可以回答，「剛開始求職，還沒有接到很多面試邀約」或是「有面試，但還沒有確認工作機會」，不同產業也需要對這兩個職缺之間的共通點加以描述。

此外，根據《1111人力銀行》指出，面試一定會被問 「你還有面試過哪些公司呢？」這對於人資主管而言，是在試探你是否對特定產業或知名企業有偏好； 也想知道你在市場上的搶手性。如果你是他們的第一人選，人資就會加速內部任用流程，就資方的角度，問這個問題可以再次確認，你是否在找工作上亂槍打鳥。

最重要的是，想了解你對這份工作的興趣度會有多高、你會選擇這間公司的可能性，對方會評估用其他方式來留住你（薪資、福利等），很多人可能會覺得這是一道面試陷阱題，但通常是這家公司對你已經有極高的興趣的表現；看似尷尬的問題，其實正是你展現自己的機會哦。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：面試被問「還有面試其它公司嗎」？過來人曝最加分回答，談到好薪水、錄取率大幅提升】