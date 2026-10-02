見工｜面試時5個行為細節　進電梯先按關門/樓層　喝水測調節能力

當你去面試時，「一進電梯，你會先按關門還是先按樓層？」、「面試過程中是否會喝水？」這些微小行為背後真正想觀察的重點，這些看似微不足道的小動作，其實揭露的是「習慣」、「價值觀」、「認知方式」與「人格特質」，比起面試時的應答，這些行為更不容易偽裝，但有可能面試官們會悄悄地觀察你，《TVBS新聞網》與台灣身心診所暨心理衛生中心院長楊聰財，帶您一起來探討面試中這些行為背後的涵義。



一、進電梯「先按關門」：看的是效率思維與時間觀念

人一進電梯，有的人先按「關門」，有的人則「先按樓層」，楊聰財醫師分析，這代表著「個人時間觀」，先按關門表示此人平常就有「減少等待成本」的習慣，重視時間；先按樓層的人，不會讓小事拖住節奏，屬於高效率、自動化地優化時間的人。

先關門的人也代表主動掌控情境，此舉透露出：「我會先掌控環境，讓流程開始」，是典型主動型人格的微特徵，因快速而不假思索的按關門，在毫秒的細節上做決定，顯示在工作中也較偏向快速決策、行動導向，不會拖泥帶水。

面試行為考驗（01製圖）

面試中這些行為背後有甚麼涵義？👇👇👇

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二、「喝水測試」：自信、界線感、壓力下的自然反應

如果面試時，面試的桌上放一壺水和杯子，觀察面試者是否喝水、怎麼喝，楊聰財說，這代表社會互動中的微反應，喝與不喝，代表自信與界線，若是自然小口喝，接受對方提供的資源 ，顯示出自信、舒適、不過度緊繃；若應徵者完全不碰桌上的水，可能表示緊張、缺乏安全感、過度顧慮形象、怕犯錯、界線過硬。

喝水速度也可以看出細節，喝太快則代表焦慮或急躁；喝得很急、連續喝、或大聲喝，表示緊張焦慮、不安、想填補沈默，這些都是壓力下的自我調節能力訊號。

另外，回答一段後喝一口，代表成熟穩定也是一種儀態，也代表能掌控節奏、不被小物品干擾、心理狀態穩定。

三、面試後是否「主動收杯子」：負責感與企業文化適配

喝水後主動收杯子，也代表不推卸、具體行動力，這類人通常有責任感，不希望留麻煩給別人、團隊精神、細心與禮貌；放著桌上的水杯離去，有界線僵化或被動，楊聰財分析，這不見得是壞，只是透露「那不是我的工作」的思考模式、被動型人格、缺乏換位思考，在重視「全員參與」文化的公司（如日本企業）會扣分。

四、「筆掉了會不會撿？」：行動主動性與角色彈性

立刻彎腰撿筆，代表主動、沒有身份包袱，也不怕麻煩、願意動手、不認為小事「不值得做」、自我與職務定位彈性高；若等別人撿，代表界線明確、被動、缺乏團隊感，反映出「我不是服務生」或「我怕做錯」，也或者很在意面試官如何看我，這種人可能缺乏主動性或彈性思考。

五、「椅子歸位」：自律與為他人設想

自己把椅子推回去，代表全局思維，意涵我想到下一個使用者，對環境負責、自我要求也是自律的表現、在乎秩序與細節，這是典型 「看不見的工作」的象徵；但是不歸位，不代表懶，但透露出思考只停在「完成面試」，沒察覺環境和他人需求，對規範敏感度較低，在重視職場禮儀的文化中，會被視為不夠細膩或不夠貼心。

楊聰財醫師總結，這些「小動作」都是在看應徵者如何處理微小的選擇、如何面對壓力、如何看待他人、如何面對環境，因為「微習慣比說話更真實」，人在不經意的小動作裡，反而透露最真實的人格特質。

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