麥當勞女生幫「維修大叔」抹汽水！往面試他竟是老闆　結局神展開

這是韓劇情節嗎？好心有好報，千萬不要以貌取人！有香港女生於社交平台Threads發帖文分享「神奇」經歷，指她有天要到某公司面試，事前就在附近麥當勞用膳，其間有1名衣着像維修工人的大叔不慎倒瀉可樂，她好心上前助對方抹拭。沒想到當進入面試房時，竟迎來「神展開」，大叔原來就是公司老闆，並聘請她任職秘書，女生不禁直呼「諗返都幾神奇」。



恍若電視劇情的經歷引來網民熱議，不少人表示「好人有好報」，「有時就係咁，緣份真奇妙」、「咁都畀你遇到霸道總裁劇情」、「有時愈有地位或愈有錢嘅人愈低調」、「好人總會遇到好事」。不過亦有網民質疑真假，樓主則強調是真人真事，「真㗎，我而家係佢秘書」。



該名香港女生於麥當勞好心幫助「維修大叔」抹拭可樂，沒想到對方就是她將要面試的公司老闆。（AI生成圖片）

「突然諗起呢件事覺得好神奇」。該香港女生於Threads發帖文，憶述當天準備去某公司進行第二輪面試，事前到麥當勞用膳，其間目擊1名「着到勁似維修工人」的大叔倒瀉可樂，她於是好心幫忙抹拭，大叔亦不斷道謝，「係咁唔該我」。

港女麥當勞好心幫「維修大叔」抹可樂 驚揭是面試公司老闆獲聘用

本來舉手之勞，樓主亦沒放在心上，沒想到到求職的公司面試時，頓時感到震驚，原來該大叔竟然就是該公司的老闆，「見到個阿叔坐係度（面試房），佢竟然係老細」。最終樓主獲聘用為秘書，她不禁直呼「神奇」，「做咗佢秘書，諗返都幾神奇，1年都食唔到1次m記（麥當勞），嗰日神推鬼㧬走去食」。

最終樓主獲聘用為秘書。（AI生成圖片）

港女直呼神奇

樓主又形容，老闆平日衣着樸素，「老細着到好hea，係見重要人先着西裝，試過有新同事唔知佢係老細。平時搭lift搬貨啲哥哥仲有禮貌過寫字樓啲人」。

網民：好人有好報

網民看過帖文議論紛紛，有人大讚樓主「好人有好報」，「廣结善缘，有好報」、「好人總會遇到好事」、「好似做戲咁，不過有時就係咁，緣份真奇妙」、「咁都俾你遇到霸道總裁劇情」、「有時愈有地位或愈有錢嘅人愈低調」、「世事好奇妙，以為電影情節才有，現實生活都那麼真實」」。

（Threads@ririkiki_mi）

不過亦有網民質疑事件真假。樓主回應強調是真人真事，「真㗎，我而家係佢秘書。都返咗1年幾了，突然諗起呢件事覺得好神奇，所以分享下」。

有網民分享同類事件支持樓主，「樓主我撐你，我以前試過舊公司有個着得麻麻嘅阿姐，我第一日返工，以為佢係庶務員，直到有一日上司叫我入嗰位阿姐房幫佢整嘢，我見到個阿姐呆咗，原來佢係隔籬team老闆」、「當年大學orientation day見到有個阿伯入嚟，我仲以為係校工，原來係大教授，後來喺大學做就發現好多隱世高人係以掃地僧形象出現。愈係聲大大嗰啲，通常都無乜料」。

（Threads@ririkiki_mi）

睇多啲：東鐵頭等艙大媽「1人霸4位」：我VIP係要坐！ 大叔奇招KO獲激讚

乘搭港鐵東鐵頭等車廂有「VIP」特權可以「霸位」？內地社交平台小紅書瘋傳影片，指東鐵頭等廂有女子「1個人霸4個位」，大叔想坐下卻被攔阻大感不滿，觸發罵戰，其間女子聲言「我哋VIP係要坐！」。大叔見無法「溝通」，爆氣1招「KO」成功坐下，更令女子「無聲出」。



影片引來香港及內地網民熱議，紛紛批評女子離譜，大讚大叔做得好，「好霸道呢！」、「叫他付4個人錢」、「大爺做得好，這種人不能慣着」、「大爺威武！」。也有網民認為不宜「硬碰硬」，建議有問題可找港鐵職員或報警處理。



小紅書近日瘋傳影片，指東鐵頭等廂有女子「1個人霸4個位」，大叔想坐下卻被攔阻大感不滿，觸發罵戰。（小紅書影片截圖）

港鐵東鐵頭等車廂有「VIP」？有內地網民於12月28日在小紅書以「港鐵頭等艙一個人霸四個位」為題發布影片，指來香港旅遊乘搭東鐵頭等車廂時，目擊有女子「1個人霸4個位」，並與想坐下的大叔爭執，疑惑「雖然買了頭等艙的票，但1個人霸4個位真的合適嗎？大爺忍不住了，直接坐上去」。

東鐵頭等車廂大媽「1人霸4個位」：我哋VIP係要坐！

影片長16秒，見到坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵，女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。

坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵。（小紅書影片截圖）

坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵。（小紅書影片截圖）

女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。（小紅書影片截圖）

女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。（小紅書影片截圖）

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大叔絕招KO大媽

大叔聞言無奈，扭頭「爆粗」渲泄不滿「X你老X，真係」，隨後「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下，望着女子怒號「X你老X！唔X坐得啊？X你，真係」。女子疑被大叔行為「震懾」，沒有出聲反駁。影片至此結束。

大叔「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下。（小紅書影片截圖）

大叔「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下。（小紅書影片截圖）

兩地網民批大媽「霸道」 讚大叔做得好

香港及內地網民看過影片紛紛批評女子離譜，讚揚大叔「做得好」，「佢有買票，人哋都有買票，憑乜嘢佢1個人霸4個位？」、「叫他付4個人錢」、「真的太無理」、「大爺做得好，這種人不能慣着」、「為大叔點讚」、「大爺威武！」、「1個人就坐1個位置，其他都不用說」。

也有網民認為不宜「硬碰硬」，建議有問題可找港鐵職員或報警處理，「到下一站開門時叫港鐵員工處理」、「Call police」。