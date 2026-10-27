傳奇AV女優蒼井空首度公開「真實姓名」自嘲老派　網讚：古色古香

蒼井空（蒼井そら）今年45歲了。引退十幾年，結婚八年，兩個雙胞胎兒子都到了準備上小學的年紀。但她隨便在X（前稱Twitter，推特）上發一句話，評論區還是能擠滿人。



10月24號，她用韓文發了一條帖子，說自己的本名叫「純子」，在日本算是帶點年代感的名字。然後她好奇地問了一句：用韓文念是「Soon-ja」，在韓國是不是也顯得有點老？

就這麼一句話，韓國網友湧進來了。有人告訴她，「順子」在韓國確實是以前常見的名字，60年代、70年代那一輩人裏才有，現在的小朋友很少取這種名字了。但後面往往跟一句找補：「不過古典又迷人」、「姐姐的名字很好聽」。還有人笑著把話題繞回她身上：「蒼井空的形象太深刻了，不過如果說是純子，好像也很適合。」

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一個45歲的女人，出道二十多年，被叫了半輩子「蒼井空」，突然把身份證上的名字翻出來給大家看。這件事本身沒什麼戲劇性，但放在她身上，反而有點意思——大家太熟悉那個藝名了，熟悉到忘了她本來叫什麼。

本名的事還沒涼，另一條線又被翻了出來。

9月份的時候，22歲的女演員瀨戶環奈和媽媽拍了一段YouTube對談。媽媽在鏡頭前說，第一次知道女兒做這行的時候哭了，還第一次看到丈夫「哭出聲音」。爸爸的反應被媽媽描述得很平，沒有控訴，就是講一件已經過去的事。但「第一次看到爸爸哭出聲音」這句話本身就夠重了。

這件事在日本社群燒起來之後，現役成人女演員月島櫻（月島さくら）發了一條很衝的評論，大意是：會因為孩子做這種工作就哭的父母很奇怪，是把孩子當成自己的所有物。

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蒼井空轉發了相關文章：「我倒是一直覺得，這是一份會讓父母哭的工作。我也覺得自己很不孝。」 但緊接著她補上了真正想說的部分：「我父母雖然哭了，但從來沒有否定過我，反而一直在支持我。哭這個情緒到底指向哪裏，才是重點。我不覺得被哭就等於被當成所有物。」

她沒有替父母哭這件事辯護，也沒有把它浪漫化。她承認了「不孝」這個詞，但拒絕把它變成一筆糊塗帳。哭可以是控制，也可以是心疼，這兩件事長得像，裏面裝的東西不一樣。她說「每個人都不一樣」，不是在和稀泥，是在說：別拿一個家庭的眼淚去套另一個家庭。

她自己的生活，也不是「引退嫁人」四個字能蓋住的

外界提到蒼井空，常用的敘事線是：2011年從成人電影行業引退，2018年嫁給DJ NON，隔年生下雙胞胎，從此重心放在家庭。乾淨，順滑，像一個標準的「上岸」故事。

但今年2月她自己講了一段不太順滑的事。她在社群上發了一張手部特寫，無名指上重新戴上了婚戒。配文說，三年前和丈夫大吵過一次，吵到要分居、要離婚的程度，從那之後她就一直沒戴過戒指。直到最近整理行李翻出來，才試著重新戴上。

再往前一點，今年3月她提到雙胞胎兒子準備上小學，入學典禮前一個月出了狀況，計劃被打亂。具體原因沒有細說，但一個媽媽在入學前一個月遇到變故的那種焦頭爛額，跟「前成人電影天后」這個標籤放在一起，反而讓人覺得真實得有點恍惚。

日本女神蒼井空隱退後常在社媒分享生活：

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蒼井空在中國的人氣，是一個很難複製的現象。

微博粉絲一千九百多萬，2018年元旦宣佈結婚那條帖子，據日媒統計瀏覽量到了兩億五千萬。她自己在日本節目上回憶過，當年去中國參加活動，主辦方讓她坐上一輛敞篷車，像遊街一樣揮手。會場容量五百人的活動，湧進來幾千人，三分鐘就中止了。

她在節目裏被問到中國活動的酬勞，傳聞說一場一千萬人民幣，她沒有否認數字本身，只說按當時的匯率大概是一億五千萬日元，但自己拿的是工資制，那筆錢有沒有真進她口袋，她也不確定。

她在中國被叫「蒼老師」叫了十幾年。這個稱呼裏有調侃，有親近，也有一層說不清的複雜。但蒼井空本人好像從來沒有急著跟它切割，也沒有刻意去消費它。她就是接著，然後繼續過自己的日子。

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「純子」在日本確實不算年輕的名字，在韓國被說像六十年代的風格，她聽完大概也就是笑一笑。一個被上億人用藝名稱呼了半輩子的人，到了45歲，突然把本名拿出來問「這個在你們那兒是不是也顯老」，這件事放在別人身上可能是個無聊的互動，放在她身上，更像是在說：那個叫純子的人，也一直在。

父母當年哭過，她沒有假裝那件事沒發生。婚姻裏吵到要分居，她也沒有把婚戒一直戴著裝沒事。本名被說老派，她第一個笑出聲。這些碎片拼在一起，不是一個人設，是一個45歲的人身上同時裝著的幾層時間。藝名負責被記住，本名負責記得自己是誰。

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