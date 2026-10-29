陳奕迅演唱會｜總有一句唱中心事　重溫Eason150句經典歌詞（上）

講起陪伴大家成長的廣東歌，相信每個人的Playlist裡面，總會留有陳奕迅的位置。由讀書時初戀放閃、失戀深夜爆喊，到工作攰到懷疑人生，他的歌總有一兩句能完美道破你當下的心境。

不知不覺踏入樂壇30周年，Eason今次再有破天荒新企劃，決定將整個專業錄音室搬到演藝學院，宣布由今年12月至明年2月進駐香港演藝學院，舉行一連26場《McDonald’s Presents: Recording Sessions with Mr. Eason Chan 與陳奕迅一起錄音》。現場重新演繹多張橫跨不同時期的經典大碟，並開創先河以現場公開錄音的形式，讓樂迷親身參與並見證經典重生。現場錄音完成後，作品亦會正式輯錄成全新唱片發行。

一首歌可以記錄一個時代，更能陪伴幾代人走過人生起伏。在準備入場見證這個前所未見的音樂新搞作之前，不妨先來一波回憶殺，重溫那些年陪我們長大的歌詞金句，看看哪一句最能擊中你的心？



陳奕迅宣布由今年12月至明年2月進駐香港演藝學院，舉行一連26場《McDonald’s Presents: Recording Sessions with Mr. Eason Chan 與陳奕迅一起錄音》。

1995年參加新秀的Eason，曾在過去訪問指，一直也想參加新秀，當年仍是大學生的他暑假回港，被大嫂揶揄「得個講字有咩用」，期後便在新秀截止報名前一日決定報名。陳奕迅這個名字，就由此開始在樂壇上佔一席位。

以下精選150句深入人心的經典歌詞，細分十大類，一齊重新欣賞這些由細聽到大的金句！

一、相戀甜蜜類：

1. 在一起 會有多美 在一起 也會不美／一個人 同偕到老不靠運氣 《與我常在》

陳奕迅成為「陳博士」時，有獻唱《天下無雙》。（YouTube截圖）

2. 若問世界誰無雙 會令昨天明天也閃亮／定是答：你從無雙 多麼感激竟然有一雙我倆 《天下無雙》

Eason 2014年接受母校金斯頓大學（Kingston University)頒授的榮譽博士學位（Honors Degree of Arts）時，亦有清唱《天下無雙》！

3. 結伴創將來 多麼的美／你的路 我的途 再也不分己與彼 天佑我的愛人 給她永遠笑聲 並常對她偏愛／天佑我的愛人 有她不再覺得生命無奈 敢愛 《每一個明天》

Eason曾在媒體報道中，指《每一個明天》歌詞中一句「無問獅子雙魚，前面有沒有驚喜」，當中的獅子及雙魚，是代表獅子座的陳奕迅，及當時仍是他女朋友、雙魚座的徐濠縈。

4. 今天看那段歷史 像褪色午夜殘片 笑話情節 此刻變窩心故事／現時大了 那種心跳難重演 極燦爛時光 一去難再遇上一次 《粵語殘片》

5. 我知我與你 會愛得轟烈 熱戀事業 誰亦嘔心瀝血／我不怕愛上你 愛到水深火熱 幸福的死穴 情願一世倒貼 《打得火熱》

6. 信心花舍 特殊為你開鋪 誰經過你面前都知道／鳴謝貼於花牌裡多土 額角亦印著天荒地老 《信心花舍》

每次聽到《歲月如歌》，相信大家都會想起《衝上雲霄》吧！（互聯網）

7. 抱著你 我每次 回來多少驚喜／也許一生太短 陪著你 《歲月如歌》

8. 我每次叫你名字彷彿都緊張得喘氣／暱稱方可親暱死你 慘得過喜歡這冤氣 《冤氣》

9. 我想將天使的小禮物呈上一雙翅膀／在夜空翱翔一趟 陪你看城市亮光 《天使的禮物》

驟眼看，《天使的禮物》是由sweet sweet聖誕情歌，但其實背後有另一意思，就是歌頌香港的基層打工仔！

當中「每晚企著過 為何都不肚餓／樣樣美食你也捧過 誰來請你坐」談及的是侍應，而「擔起一噸噸繁華的廢物 朝垃圾站／造福萬民 誰來贈你香薰」，所指的就是清潔工人。

如要在聖誕播放這首歌時，也讚頌一下在佳節仍服務自己的人吧！

10. 遇見了你 讓生命美好 我看見繁華的春天／愛情如陽光閃耀 我給你 我的愛 《遇見了你》

11. 今天看那段歷史 像褪色午夜殘片 笑話情節 此刻變窩心故事／現時大了 那種心跳難重演 極燦爛時光 一去難再遇上一次 《粵語殘片》

12. 願意 用一枝黑色的鉛筆 畫一齣沉默舞台劇／燈光再亮 也抱住你 《不要說話》

13. 因為愛情 不會輕易悲傷 所以一切都是幸福的模樣／因為愛情 簡單的生長 依然隨時可以為你瘋狂 《因為愛情》

14. 你愛造夢儘管試 我會合力設想／終於實現的一刻 我會在現場 《喜歡一個人》

二、失戀／單戀／追唔到另一半：

15.</br> 仍多麼需要你 仍多麼需要你 如今天失去了 怎麼退怎麼進／如果可不要信 寧死都不要信 但看我手 再激動仍只得傷信 《傷信》

對於《傷信》這首歌，不少網民認識都只因歌詞諧音「營多麼需要你」，但其實《傷信》背後亦有一段小故事。Eason曾在1999年《大個唱Big Live 99》中指，自己很喜歡《傷信》鋼琴原曲，並稱「今晚會係最後一次唱呢隻歌，我實在太鍾意鋼琴版，希望可以留一個好好嘅回憶畀大家」。不過Eason在2006年「破戒」，於Third Encounter演唱會中，再次唱出《傷信》一曲。

直至近年《FEAR AND DREAMS》巡迴，這首經典才再度罕見亮相．在2024年泉州站Eason應歌迷來信點唱而獻聲；又在2025年5月首度於東京開騷時，因原作曲人西村由紀江親自到場捧場，他特意在Encore唱出《傷信》致敬。

16. 愛看似是沒了期 要說永遠 偏偏不合理 愛上了你卻在我心中預期／離別你 懷念你 重覓你 卻未忘記你 《遊離份子》

17. 你叫我最快樂 你也叫我最心痛 愛在迷惘中／你叫我最渴望 卻也叫我猜不中 誰可以這樣折衷 《抱擁這分鐘》

18. 你和誰結伴前來 是否比我精采 自從前愛到現在 是哪個可一可再 ／你回來你不回來 儘管天蹋下來 但仍然值得與你 用餘下時間談論愛 《黃金時代》

19. 讓我將生活徹底擊破 砌一個全新的我將生活再清洗過 到底我還有什麼 就算摧毀掉五千億個 我心裡還有一個 《新生活》

《新生活》除了是一首歌名外，亦是陳奕迅在1998年發行的新曲加精選專輯名字。《新生活》一碟在歌與歌之間加入不少讀白，在那個當時還是聽CD的年代，讀白中的故事更能令整隻碟的節奏更為緊密。

20. 得不到 卻總算跟你一剎曾美麗 《愈想愈無謂》

21. 要是你離開了我 平日也變作末日／當你不同行 就如即刻宣判我末日 《我的世界末日》

22. 我的請帖是你的喜帖／你要的一切如今都變成我的心碎 《婚禮的祝福》

23. 誰人又相信一世一生這膚淺對白 來吧送給你叫幾百萬人流淚過的歌／如從未聽過誓言如幸福摩天輪 才令我因你要呼天叫地愛愛愛愛那麼多 《K歌之王》

由夕爺（林夕）填詞的《K歌之王》，表面上是首情歌，其實是一首向廣東話歌致敬的歌曲。歌詞中出現35處與其他廣東話歌有關的歌名及歌詞，你又數到幾多首？另外，《K歌之王》的前奏其實是王菲的《約定》，你又聽得出嗎？

24. 嫌棄你想再會 被丟低想反悔 誰叫我要靠別人待薄才配／熟悉的想講再會 陌生的都很匹配 難怪我永遠懷念飛灰 《黑夜不再來》

25. 從來未愛你 綿綿 可惜我愛懷念 尤其是代我傷心的唱片 《綿綿》

26. 美好的 沉澱了 沒有火花不要燒／愛過的 成熟了 犯錯只因失戀太少 擦光所有火柴難令氣氛像從前閃耀／至少感激當日陪著我開甜蜜的玩笑 《失戀太少》

27. 情人如若很好奇 要有被我嚇怕的準備 試問誰可 潔白無比 《大開眼戒》（又名《打回原形》）

「病態三部曲」中的《大開眼戒》，有說此歌名是這首歌的第二個名字。這首歌原名為《打回原形》，但由於此歌被選中成為化妝品廣告歌，認為「打回原形」與化妝品不太相配，故便易名為《大開眼戒》。

28. 抱上抱下 我是不倒的一個木偶／我一跌一碰 紅地毯不懂痛楚 任由你踐踏 強逼你回頭 《孤獨探戈》

29. 為何未能待我好到沒法捨得你 頑固的車軚 追了萬里 先發現一早洩光氣 《黑暗中漫舞》

30. 不如這樣 我們一直擁抱到天亮／如果關懷是種補償 還有什麼不能原諒 《不如這樣》

31. 我已經相信有些人我永遠不必等／所以我明白在燈火欄珊處 為什麼會哭 《K歌之王》普通話版

不止廣東話版《K歌之王》，普通話版《K歌之王》一樣在詞中有著「彩蛋」，詞內共有48處與其他普通話歌歌詞及歌名有關的地方，包括《至少還有你》、《愛如潮水》及《吻別》等。

32. 你 又美麗 又偉大 又這麼慷慨 我 被厚待 亦相當意外／給 你寵愛 這戀愛 結果倒下來 大概只是 我不好愛 《我不好愛》

33. 談音樂談時事不說愛 若無其事原來是最狠的報復 《想哭》

34. 而既然分開了 何必又想打擾 為何愛人丟低了 才來明白對方緊要 《少見不怪》

35. 回絕我一片好心 多謝你狠 明知任你試身居然拒絕行近／我有我去愛你為何你要避 其實你損失不菲今天就來告訴你 《我有我愛你》

36.你就算知 也不會想 是我 《防不勝防》

《防不勝防》也是「病態三部曲」的其中一首，由黃偉文操刀填詞，筆者認為是病態三部曲中最為病態的一首。潛入對方的家，聞對方的香水、帶走對方的被單、偷走對方的相……如果有個男仔這樣對你，你會不會同樣出現「你就算知 也不會想 是我」的想法？

37. 明年今日 別要再失眠 床褥都改變 如果有幸會面／或在同伴新婚的盛宴 惶惑地等待你出現 明年今日 未見你一年 誰捨得改變 離開你六十年／但願能認得出你的子女 臨別亦聽得到你講再見 《明年今日》

38. 閉起雙眼你最掛念誰 眼睛張開身邊竟是誰 ／感激車站裡 尚有月台能讓我們滿足到落淚 擁不擁有也會記住誰 快不快樂留在身體裡 ／愛若能夠永不失去 何以你今天竟想找尋伴侶 《人來人往》

39. 沒關係 真的沒關係 我也許 早就該回去／再一杯 我告訴自己 到此為止 乾了不再續 《Last Order》

普通話的《Last Order》和廣東話的《New Order》，是用了同一旋律，一曲兩填的歌。而這兩首歌一首由林夕作詞，一首則由黃偉文作詞，而《New Order》一詞內容算是以酒保角色回應《Last Order》歌詞中買醉的客人，可算是隔空交流之作。

40. 殘忍的單戀 非你專利 我卻在這裡照顧你 《Katrina》

41. 沒有說過你要戰勝 留下歡樂便無憾／猜猜情尋 猜猜情尋 玩輸可以勝過別人 多一餐好教訓 《猜情尋》

42. 想過搶新娘 我差點講真／不能回頭 多年前早明言不能回頭 《阿牛》

43. 不甘心 人人不開心 尤其這新婚 失去我身份／不甘心 明明不開心 就是不甘心 不過我肯等 等一生都等 《阿牛》

44. 一頭蠻牛 闖情場竟成為一頭蠻牛／慘淡在是我知不能回頭／欺騙我能約定未來回頭 我是牛我是牛 《阿牛》

《阿牛》之所以廣為人識，大概是源於它是「婚禮禁歌」，一句「想過搶新娘 我差點講真」，說中了不少「愛人結婚了，新郎不是我」的心境。真的是「不能回頭，多年前早明言不能回頭」啊，施主，係時候放低喇！

45. 愛侶愛到一個地步便另覓安慰 枉當初苦苦送禮 最艷的花卉 最後化爛泥 《夕陽無限好》

46. 本想去憑愛 去換最燦爛一生 想不到長吻 帶來更永恆傷感 《夕陽無限好》

47. 但見旁人談情何引誘 問到何時葡萄先熟透／你要靜候 再靜候 就算失收 始終要守 《葡萄成熟時》

陳奕迅《U87》大碟。(網上圖片)

順帶一提，《阿牛》、《夕陽無限好》、《葡萄成熟時》等歌曲，收集在專輯《U87》內。「U87」是Eason常用作錄音的麥克風編號，而《U87》一碟，亦曾被《TIME》（時代雜誌）評為「2005年最值得購買的五大亞洲唱片」之一，你當年有沒有將此碟收入囊中呢？

48. 流水很清楚 惜花這個責任 真的身份不過送運／這趟旅行若算開心 亦是無負這一生 《落花流水》

49. 一撮玫瑰 模擬心的喪禮 前事作廢當愛已經流逝 下一世 《白玫瑰》

50. 我絕不罕有 往街裡繞過一周 我便化烏有 《富士山下》

51. 誰都只得那雙手 靠擁抱亦難任你擁有 要擁有必先懂失去怎接受 《富士山下》

52. 似等了一百年 忽爾明白 ／即使再見面 成熟地表演 不如不見 《不如不見》

53. 我說了所有的謊 你全都相信 簡單的 我愛你 你卻老不信 《淘汰》

54. 只能說我輸了 也許是你怕了 《淘汰》

有內地傳媒早前報道，Eason在節目中稱，周杰倫創作《淘汰》後，主動推介給Eason，而Eason接受此歌的原因，只是因為「唱周杰倫寫嘅歌都會紅」！

55. 你會不會忽然的出現 在街角的咖啡店／我會帶著笑臉 揮手寒暄 和你 坐著聊聊天 《好久不見》

56. 如煙 因給你遞過火 如火 卻也沒熔掉我／回望最初 當喪失是得著可不可可痛若驪歌 樂如兒歌 像你沒來過 沒去過 《不來也不去》

57. 就當共你 有舊情沒有往事／ 就當共你 有劇情沒有故事 《不來也不去》

58. 用多少天 用多少年的跌跌撞撞才找到終點／用多少傷痛的心愛才不離開身邊 用多少謊言去掩飾彼此的不完美／要用多少個世紀讓我看透一切 《多少》

59. 如果我聽歌可眼紅 何以待你好偏不懂 《於心有愧》

以為《於心有愧》是情歌？那你就錯了。林夕曾在過往訪問中稱，《於心有愧》表面是寫愛情故事，但私底下是寫給母親的話。他又指，不少情歌亦絕對能夠代入政治。

60. 愛失去你的包圍 ／每次退後又錯過你的世界一點 《心的距離》

61. 走不到的路就算了 我們永遠停在這了／愛不愛了 成為過去了 《可以了》

62. 因為愛早就鑽進心臟 心一跳淚就會燙／那些帶淚的臉 帶笑的苦 還真煩 《誰來剪月光》

63. 把一個人的溫暖轉移到另一個的胸膛／讓上次犯的錯反省出夢想 每個人都是這樣 享受過提心吊膽／才拒絕做愛情待罪的羔羊 《愛情轉移》

三、相逢恨晚／可惜最後冇在一起類：

當年陳奕迅及楊千嬅牽手唱出一曲《其實我記得》。（YouTube片段截圖）

64. 其實我記得 曾被愛的感覺 相擁親吻路上唱和／你我亦那麼傻 而其實我記得 曾承諾過這麼多 當天都也認真過 沒有誰能像我們清楚 曾這麼珍惜過 《其實我記得》

65. 遺憾我當時年紀不可親手擁抱你欣賞／童年便相識 餘下日子多閃幾倍光 《時光倒流二十年》

這首歌的最後一句「你六歲當天，已是我偶像」，早年就有網民發現，《時光倒流二十年》在2000年派台，陳奕迅當時是26歲，如果在2000年減去20年的話，正正就是陳奕迅六歲的年份，算是很有玄機嗎？

66. 就讓我們虛偽 有感情 別浪費／不能相愛的一對 親愛像兩兄妹 《兄妹》

67. 十年之後 我們是朋友 還可以問候／只是那種溫柔 再也找不到擁抱的理由／情人最後難免淪為朋友 《十年》

68. 只差一點點即可以再會面 可惜偏偏剛剛擦過 ／十面埋伏過孤單感更赤裸 《十面埋伏》

69. 總差一點點先可以再會面 悔不當初輕輕放過 ／現在懲罰我分手分錯了麼 《十面埋伏》

70. 讓理智在叫著冷靜冷靜 如若早三五年相見 何來內心交戰 《無人之境》

71. 這個世界最壞罪名 叫太易動情 但我喜歡這罪名 《無人之境》

72. 並未在一起亦無從離棄 不用淪為伴侶 別尋是惹非／隨時能歡喜亦隨時嫌棄 這樣遺憾或者更完美 《失憶蝴蝶》

73. 我最大的遺憾 是你的遺憾 與我有關／沒有句點 已經很完美了／何必誤會 故事 沒說完 《我們》

74. 踏破多少荒草 渡過幾多里旅途 想知道今天你過得多好／沒求過你 你就當我驕傲 今天懇請你可好 《不求人》

以風笛作為前奏的《不求人》甚有特色，有指此歌是林夕寫來送給張國榮的歌，當中「請你 告知知己／你那邊可有怨氣」、「請你 公開天機／快告知我 如何看破生死」及「請你 挑選勝地／我有天總會見你」等詞，就是夕爺想跟哥哥說的話了。

上集到此為止！

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