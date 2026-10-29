陳奕迅演唱會｜長大才聽懂的哲理　重溫Eason150句深刻歌詞（下）

講起陪伴大家成長的廣東歌，相信每個人的Playlist裡面，總會留有陳奕迅的位置。由讀書時初戀放閃、失戀深夜爆喊，到工作攰到懷疑人生，他的歌總有一兩句能完美道破你當下的心境。

不知不覺踏入樂壇30周年，Eason今次再有破天荒新企劃，決定將整個專業錄音室搬到演藝學院，宣布由今年12月至明年2月進駐香港演藝學院，舉行一連26場《McDonald’s Presents: Recording Sessions with Mr. Eason Chan 與陳奕迅一起錄音》。現場重新演繹多張橫跨不同時期的經典大碟，並開創先河以現場公開錄音的形式，讓樂迷親身參與並見證經典重生。現場錄音完成後，作品亦會正式輯錄成全新唱片發行。

一首歌可以記錄一個時代，更能陪伴幾代人走過人生起伏。在準備入場見證這個前所未見的音樂新搞作之前，不妨先來一波回憶殺，重溫那些年陪我們長大的歌詞金句，看看哪一句最能擊中你的心？



陳奕迅宣布由今年12月至明年2月進駐香港演藝學院，舉行一連26場《McDonald’s Presents: Recording Sessions with Mr. Eason Chan 與陳奕迅一起錄音》。

重新認識陳奕迅150句感動歌詞的上集主要集中在愛情方面，但陳奕迅的歌並不止於「情情塔塔」，亦有正能量歌曲為大家打氣、講父愛的《Shall We Talk》、《單車》，講子女的《大得太快》、《大個女》，以至耳熟能詳的《最佳損友》，一起重新認識陪著你長大的Eason歌詞吧！

四、正能量類：

75. 長路漫漫是如何走過 寧願讓樂極忘形的我／離時代遠遠 沒人間煙火 毫無代價唱最幸福的歌 願我可 《我的快樂時代》

76. 要笑有方法笑 要奮鬥有目標 已有這一切也都真正需要／期望過 都有了 《美滿人生》

77. 抬頭吧 相信愛你便能飛 敢交出你會創出傳奇／變幻人生是避無可避 卻沒人可驅使愛別離 抬頭吧 黑暗過會是晨曦 懷著樂觀總有轉機 ／今天珍惜今天 逢凝望我心所愛的你 我已彷彿會飛 《今日》

78. 今天等我來 就讓這游子的心寫出好題材／大門若隔開 分隔開願我聲音跨障礙／令到相識不多的這主題變精彩 《今天等我來》

在Google搜尋《今天等我來》，相關字詞便會彈出「今天等我來好慘呀」，及「今天等我來怪聲」。究竟所謂何事？由於此歌前奏為一陣風鈴聲音，有網民就指在風鈴聲音之間，聽見有人聲稱「好慘」，亦有人指聽到「我好辛苦呀」。

79. 遊玩時開心一點不必掛念我 來好好給我活著就似最初 仍然在呼吸都應該要慶賀 如果想哭可試試對嘉賓滿座 說個笑話紀念我 《活著多好》

80. 日後 儘量別教今天的淚白流／留低 擊傷你的石頭 從錯誤裡吸收 《葡萄成熟時》

81. 死也未怕又怕甚麼苦戲 不如重溫好戲 死亡遲早都找你 切勿憑自己 《黑擇明》

《黑擇明》這首歌擺明車馬談及死亡，而其實這首歌是林夕看見DJ卓韻芝自殺而寫的。寫這首歌的林夕就曾指，歌詞能讓人了解悲傷，發洩後懂得如何為自己的心靈保溫，才是最大的榮譽。至於歌名《黑擇明》，與日本導演「黑澤明」的寫法不同，有說是除食字之餘，《黑擇明》亦有「在黑暗中選擇光明」的意思。

82. 兜一圈 也未算劫數 抹走這串問號 微笑裏過渡會更好 《天公地道》

83. 轉一轉 你混帳氣數 撥開這片大霧 能勇退也未算太糟 天空海闊總可找到 為甚麼需要煩躁 《天公地道》

84. 不能後退的時候 不再徬徨的時候 永遠向前 路一直都在 《路一直都在》

85. 隨時代走 眼淚伴這雙手 再辛苦也好 亦不要淡忘 前景多好看 《Life Goes On》

86. 可是我 相信愛 我信異想才有日會天開 《給你》

87. 也像我很糾結的公事 此際回頭看 原來並沒有事 《苦瓜》

88. 你意志再維持兩秒吧 引發重大變化／不需要怕 鼓起勇氣望著懸崖 你試過向誰人說錯話 有氣量道歉嗎?／別扮聾啞 好好講一句老實話 講真話不要怕 《Let It Out》

89. 你給我聽好 想哭就要笑 其實你知道 煩惱會解決煩惱新的剛來到 舊的就忘掉 渺小的控訴只是證明生活 並不 無聊 《你給我聽好》

90. 每次我想算了 彷彿聽到竊笑 笑我只差半秒 最尾卻輸掉 明明全部氣力 一早消耗了 用意志力抵銷 卻又看出奧妙 《人生馬拉松》

Eason曾在訪問中指，《人生馬拉松》「首歌好正好勵志，簡單歌詞，好有意思」，作為渣打馬拉松20周年主題曲，這首歌的MV找來不少特別的參賽者亮相，故事相當感動；不止歌好聽，MV亦相當好看，可說是「跑步友的浪漫」！

五、負能量：

91. 連夢裏也會覺得快樂難求 連淚光都光不過黑夜盡頭 《我甚麼都沒有》

92. 為什麼一出生經已想哭? 也許知道正逐步 行近結局 像倒數 若果一得到 已在失去 會否一切 在最開始 就已開始結束 《結束開始》

93. 一想起再累也是要做人 我的思緒便繃緊 《開不了心》

94. 不開心就不開心 也別勉強的慰問／但求隨著我的心 灑脫地尊重我的傷感 《開不了心》

95. 多好玩的東西 早晚會放低 從前並肩的好兄弟 可會撐到底 《夕陽無限好》

96. 命運敲定了 要這麼發生 《落花流水》

97. 假期過完有甚麼打算 走過一個天堂少一個方向 誰在催我成長 讓我失去迷途的膽量為何我的問題 總得等待別人的答案 《然後怎樣》

98. 尚有些仗 全力亦打不上 《完》

六、父母感情類：

99. 陪我講 陪我講出我們最後何以生疏 誰怕講 誰會可悲得過孤獨探戈 難得 可以同座 何以 要忌諱赤裸 如果心聲真有療效 誰怕暴露更多 《Shall We Talk》

寫《Shall We Talk》的林夕曾在訪問中指，《Shall We Talk》的填詞時間較長，共花十日才寫成，因他希望這首歌每一個字眼也準確，可以自然地感動人心。

100. 難離難捨想抱緊些 茫茫人生好像荒野／如孩兒能伏於爸爸的肩膊 誰要下車 《單車》

101. 時光會逼你這副萬金之軀 競逐世上各樣乜乜之最／你若決定要做最尾一名絕對允許 人生這可怕的染缸有所有污垢要面對 人轉眼將會大個女 《大個女》

女兒陳康堤出生時，陳奕迅送了一首《大個女》給她，《Life Continues...》唱片封套更是康堤的照片。

102. 她長大得太快會令我覺得自己未大 她長大得太快會不會覺得快得要變壞 她長大後得或失會否把我氣壞 我只想今天所想的別實現太快 《大得太快》

由Eason一人包辦作曲、填詞及編曲的《大得太快》，是Eason寫給囡囡康堤的歌，全首歌只有上述四句歌詞，Eason卻把歌詞，以不同風格重覆唱了三次，你又聽得出這三種風格是甚麼嗎？而載有《大得太快》的唱片《Life Continues...》，亦是用了Eason囡囡的流口水相作為封面呢！

103. 如我拼搏一生 負擔千斤 一切也為了最親／親必須要近 明月照人 無價是眼前人 《親近》

104. 不用太聽我們的話 不要讓 任何人告訴你／你該怎樣對待世界 或它該怎對你 《Baby Song》

七、孤獨終老類：

105. 他看戲 也一個人看 他放假 也一個人放 ／他叫我 記得有時間 對你好一些 《他一個人》

106. Merry Merry Christmas Lonely Lonely Christmas／ 人浪中想真心告白 但妳只想聽聽笑話 《Lonely Christmas》

107. 誰又能善心親一親我 由唇上來驗證我幸福過 《Lonely Christmas》

108. 從來未相識 已不在 這個人 極其實在 卻像個 虛構角色 莫非今生 原定陪我來 卻去了 錯誤時代 《1874》

《1874》這首歌相信不少人已經聽過，但大家又有否想過，為何年份是1874年，而非其他年份？有心水清的網民就看出，Eason在1974年出生，「情人若 寂寥地出生在1874／剛剛早一百年 一個世紀」，完全就是為Eason度身訂做！

109. 誰要我這種孤兒仔 誰贈我安慰 當我至愛路過 亦不想拾遺 誰在從前話我貧窮但美麗 但想抱抱就等待轉世 我這種身世 《孤兒仔》

110. 那年十八 母校舞會 站著如嘍囉 《浮誇》

八、電視劇主題曲精選：

111. 絕未放手 面對幾多攻擊挑戰生死差一線 絕未退堅守我宗旨 《天網》－《雷霆第一關》主題曲

112. 用我一闕歌 一個心 來為我未來一一探問 《一個人》－《洗冤錄》主題曲

相信好多人都對這首歌有印象。《一個人》由重量級的黃霑填詞，可算是極少數由霑叔填詞的陳奕迅歌曲。此歌是當年由歐陽震華主演的《洗冤錄》主題曲，有看過《洗冤錄》的朋友，聽到這首歌大概也會自動波浮起歐陽震華的樣子吧！

113. 天氣不似如期 但要走 總要飛／當世事再沒完美 可遠在歲月如歌中找你 《歲月如歌》－《衝上雲霄》主題曲

Eason除唱出《衝上雲霄》的主題曲外，亦有在該劇客串飾演陳奕迅本人，劇中吳鎮宇所飾演的Sam哥，為胡杏兒排隊拿Eason簽名，更以為《明年今日》是套電影！

Eason除唱出《衝上雲霄》的主題曲外，亦有在該劇客串飾演陳奕迅本人。（《衝上雲霄》截圖）

114. 就算囉囉唆唆無非不想你任性 唯有雙親的愛不設期限總會有效應 明白你我也會率性 做得冤家天注定 能共處 是美景 《親近》-《爸爸閉翳》主題曲

115. 頑強地踏正途 我走過我的路／亂世跨出千里闊步 看天空有幾高 情願任世人話我還未夠好 忠於心裡尺度 理智未跌倒 於心不愧重情是瑰寶 《滙通天下》-《滙通天下》主題曲

九、友情類：

116. 其實沒有東西真想要講 從前熟到太多東西不夠講／談到近況 卻悶到 發慌 《八里公路》

117. 朋友 我當你一秒朋友／朋友 我當你一世朋友 《最佳損友》

118. 實實在在 踏入過我宇宙 即使相處到 有個裂口／命運決定了 以後再沒法聚頭 但說過去 卻那樣厚 《最佳損友》

119. 為何舊知己 在最後 變不到老友 ／來年陌生的 是昨日 最親的某某 《最佳損友》

120. 最後今晚 明晚只得冷飯 最後今晚 明天你不要殘／以後一旦 有個淑女在中間 要再狂野亦不慣 入夜前人定要交更 友誼亦變淡 《最後今晚》

十、其他好歌精選：

121. 有雪吧 讓記憶景像更加深遠 有說吧 為掛牽寫上壯麗完結篇 聽細說下 未了的心願 埋在那天 心底空缺 被那點雪白蓋掩 前路不斷 在雪下前 淚要落完 《那一夜有沒有說?》

122. 一個人失眠 全世界失眠 無辜的街燈 守候明天 幸福的失眠 只是因為害怕閉上眼／如何想你想到六點 如何愛你愛到終點 《全世界失眠》

123. 當真相仿似是 怪物藏在鐵箱 打開放出了又怎樣 《衝口而出》

124. 做做做做面對你不喜歡的東西半日已流逝 我們是這社會的工蟻／飯局飯局沒有訴心聲的你高聲暢論到時弊 你們沒打算分享身世 《24》

125.</br> 你當我是浮誇吧 誇張只因我很怕／似木頭 似石頭的話 得到注意嗎 《浮誇》

陳奕迅「大叫之寶」《浮誇》，不少人唱K時均會點唱，務求可以發洩一下壓抑的情緒。對於Eason有一段時間「爛聲」，曾指20年內不再唱《浮誇》，Eason於2014年稱只是「講笑」，但於2016年Eason又再向傳媒表示，會「自私一點」，狀態不好時，不想走音便不會唱，而非過往般歌迷希望他唱就唱。至於最好聽的浮誇版本，你又覺得是哪一個？

126. 無端端今年開始很怕死 年輕一點 一點都不顧忌 輪到未／最怕活著 但是沒運氣 掙口氣 《怕死》

127. 我有車 我有壓抑 需要發射 《人車誌》

128. 失戀也死 走去死 走去死 你母親傷心到死 內疚未 《黑擇明》

129. 是否幸福輕得太沉重 過度使用 不癢不痛 《紅玫瑰》

130. 得不到的永遠在騷動 被偏愛的 都有恃無恐 《紅玫瑰》

131. 沒有你 我是怪胎 但在這裡我是拓哉／環遊地殼再回來 誰總會給我最實在的愛 《後台》

《後台》和《歌頌》兩首歌可算是姊妹作，是Eason用作感謝一眾詞人及後台工作人員的歌。《後台》一歌的MV中，不少工作人員粉墨登場，化妝師、髮型師、服裝、排舞、Floor Manager及經理人等等。想知Eason的拍檔們是誰？看看MV吧！

132. 我也曾像這樣 青春大概相似 總有段情 落入這種 困局／或有一天 當你大了 城府 開始深了／年輕 的眼淚流光了 便掛念曾經這樣了 《Crying in the Party》

133. 一開始誕下已經蒼老 一開始拍翼已追不到 當骨牌瀉下已知道 天天迫我上路 天天迫我進步 難避免捲入時代太恐怖 《時代巨輪》

134. 於心有愧 原來隨便錯手 可毀了人一世 《於心有愧》

135. 發覺這世界永遠太少空間 因此花一天支配一切時間 《今天只做一件事》

136. 文明能壓碎 情懷不衰 無論枯乾山水 《七百年後》

137. 一天都光了 人潮如常流動了／已老了一天的心照跳 《太陽照常升起》

138. 留住 溫度 速度 溫柔和憤怒 凝住 今日 怎樣 好 《沙龍》

139. 普羅大眾 過了十八 膊頭開始重／追求大勇 勇到廿八 膊頭開始痛 得到一些鈔票 賺不到幾多歡笑 又彷彿聽到心跳弱了 《大人》

140. 過去十八歲 沒戴錶 不過有時間／夠我沒有後顧 野性 貪玩 霎眼廿七歲 時日無多 方不敢偷懶／宏願縱未了 奮鬥總不太晚 《陀飛輪》

141. 曾付出幾多心跳 來換取一堆堆的發票／人值得命中減少幾秒 多買一隻錶 《陀飛輪》

142. 昂貴是這刻 我覺悟了 《陀飛輪》

《陀飛輪》一歌中，有一句歌詞為「我的美酒、跑車、相機金錶也講究」。其實是對應黃偉文為Eason所作的「男人玩物四部曲」，這四個項目分別為《葡萄成熟時》、《人車誌》、《沙龍》和《陀飛輪》，很有心思吧！

143. 六月飛霜 世界怪得誇張 誰又去決定誰正常 《六月飛霜》

144. 人人一把口一百種真相 誰說得漂亮 《六月飛霜》

145. 活得精彩結尾切勿流眼淚／來讓我詩歌班裡悄然沉睡這是自然程序 《最後派對》

146. 肯相信我未 肯體恤我未 雙方要靠信任還是放餌 《信任》

能夠拍足十幾分鐘的微電影級劇場版MV，在廣東樂壇向來屈指可數。《信任》MV請來林嘉欣作對手戲。Eason在MV內演技甚佳，而Eason在MV內更有吸煙鏡頭，期後與林嘉欣稍有口角，一句「我知我仆街」，成為不少fans的必備cap圖之一。

147. 萬般過去亦無味但有領會留下 《苦瓜》

148. 從何時你也學會不要離群 從何時發覺沒有同伴不行 《任我行》

149. 日後我會如何 我也沒有奈何 卻怕在今晚之後 不知有誰來迫我 轉唱另一些歌 《時代曲》

《時代曲》是Eason第一首派台歌。

150. 奴隸獸 奴隸獸 東一隻 西一隻 東一腳 西一腳 給批鬥抱著頭退後 十秒便失手 《超人的主題曲》

重溫完這150句歌詞，下次戴起耳機聽陳奕迅肯定又多幾分觸動。今次26場《McDonald’s Presents: Recording Sessions with Mr. Eason Chan 與陳奕迅一起錄音》的門票在10月28日早上11點已正式在 Cityline 開放登記抽籤，據悉截至當晚7點已錄得逾150萬人登記，反應十分踴躍。唯有祝各位真fans好運，順利中籤入場見證！