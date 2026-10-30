萬聖節變裝禁忌　命理家點名7類人不宜扮鬼！氣場弱最易惹禍上身

明天就是萬聖節，又適逢是週末，不少人都準備好這兩天出街狂歡，打算化個驚悚鬼妝或者扮妖魔鬼怪應節。不過狂歡之餘都要小心惹禍上身！台灣著名命理風水專家楊登嵙曾發文提醒，變裝切忌盲目跟風，萬聖節湊熱鬧玩一玩無妨，但「安全」始終排在第一位，並強調有7類人士特別不宜扮鬼、扮骷髏；因為這幾類人本身氣場較弱，隨時引來靈體干擾導致陰氣侵襲，搞到運勢低迷甚至衰氣纏身。



命理專家警告氣場較弱的人切忌扮鬼。（資料圖片／湯致遠攝）

命理家點名7類人萬聖節不宜扮鬼

1. 生肖犯太歲者

俗語有言「太歲當頭坐，無喜恐有禍」。犯太歲的朋友流年運勢本來就比較浮動，氣場偏弱，最容易受外來陰邪磁場干擾。根據堪輿學家麥玲玲師傅的預測，2026年（丙午馬年）犯太歲的生肖共有4個：屬馬、屬鼠、屬牛、屬兔。

2. 大病初癒或久病未癒人士

剛生過大病、做完手術或身體尚未完全康復的人，體內陽氣與元神大虧，抵抗力處於低位，容易被陰邪靈體入侵。

剛生過大病、做完手術或身體尚未完全康復的人也不宜扮鬼。（資料圖片／湯致遠攝）

3. 近期運勢不佳的人

最近如果剛經歷失戀、離婚，或者失業、生意不順，本身心情處於低谷、周身氣場低迷，再扮鬼恐讓衰氣加劇。

4. 印堂發黑之人

兩眉之間的「印堂」主近期運勢，若見到氣色晦暗甚至浮現青筋，在相學上代表近期運勢不順、甚至容易遇上危險。

5. 睡眠不足的人

長期熬夜或睡眠不足容易令精神渙散、元氣耗弱，也容易受雜亂氣場侵擾。

長期熬夜或睡眠不足容易令精神渙散、元氣耗弱，也容易受雜亂氣場侵擾。（資料圖片／湯致遠攝）

6. 飲酒人士

酒精會使神智不清、氣場渙散，自身防禦力驟降，特別容易吸附負能量甚至惹上麻煩。

7. 孕婦

懷孕期間體內陰陽氣息交會，腹中胎兒對周圍環境的磁場變化較為敏感，而靈界陰氣重的地方與造型對胎兒不利。