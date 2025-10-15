麥玲玲2026年馬年運程｜12生肖總運勢全面睇+犯太歲生肖+開運大法

【2026馬年十二生肖運程】2025年眨下眼就過，來年2026馬年邊個生肖會犯太歲？邊個生肖又會否極泰來？《開罐OPENER》請教了堪輿學家麥玲玲師傅，講解十二生肖的2026馬年整體運勢，以及各生肖如何可以趨吉避凶。



麥玲玲授權圖片

麥玲玲2026｜馬年犯太歲生肖

麥玲玲師傅表示，2026馬年犯太歲的生肖，包括屬馬、鼠、牛和兔。其中，屬馬者屬本命年，再加上「午午自刑」為刑太歲，新一年難免要面對不同挑戰。而屬鼠者受「子午沖」影響，來到馬年屬沖太歲，故將會是十二生肖變化最大的生肖。

至於屬牛者屬害太歲，雖然衝擊力量相對較輕微，但「害」有陷害之意，容易被人暗箭所傷。最後屬兔者踏入馬年屬破太歲，「破」代表人際關係上的破敗，要小心各種關係變差。

刑太歲 ：生屬馬

沖太歲 ：生屬鼠

害太歲：生屬牛

破太歲：生屬兔

十二生肖2026年馬年運程

屬馬的朋友2026是本命年，運勢本來就起伏較大 (IG@_marifemarife_)

屬馬2026年馬年生肖運程

屬馬者來到馬年屬本命年，運勢本來就起伏較大、容易各走極端，再加上「午午自刑」為刑太歲，新一年難免要面對不同挑戰，需要謹慎應對。詳細運程：麥玲玲2026年屬馬運勢+開運一文睇清

屬羊2026年馬年生肖運程

肖羊與屬馬為六合生肖，本質上關係友好，所以肖羊者在馬年有合太歲之象，原則上運勢會較為順遂，容易有新合作機遇出現。詳細運程：麥玲玲2026年屬羊運勢+開運一文睇清

肖羊者在馬年有合太歲之象，原則上運勢會較為順遂 (IG@terencelam0903)

屬猴2026年馬年生肖運程

屬猴朋友，馬年與太歲並無沖合，整體運勢將會趨向穩定，屬重新開始的年份，且喜獲「文昌」及「驛馬」拱照，事業有望平步青雲。詳細運程：麥玲玲2026年屬猴運勢+開運一文睇清

屬雞2026年馬年生肖運程

屬雞者來到馬年無沖無合，運勢將會較為穩定，加上多顆吉星加持，新一年無論財運、事業及感情各個範疇也能受惠，漸入佳境。詳細運程：麥玲玲2026年屬雞運勢+開運一文睇清

屬狗2026年馬年生肖運程

屬狗與屬馬關係友好，加上屬虎「寅午戌」屬三合生肖，新一年運勢將會較為順遂，不過也有暗湧。詳細運程：麥玲玲2026年屬狗運勢+開運一文睇清

屬豬的朋友馬年有望站穩腳步及重整旗鼓。（IG@ansonlht）

屬豬2026年馬年生肖運程

屬豬的朋友在馬年與太歲並無沖合，有望站穩腳步及重整旗鼓，尤其曾有關係離合或工作變化者，新一年能逐漸步向平穩。詳細運程：麥玲玲2026年屬豬運勢+開運一文睇清

屬鼠2026年馬年生肖運程

受「子午沖」影響，屬鼠者來到馬年屬沖太歲，故將會是十二生肖當中變化最大的一員，若命格利火者尚能緩慢向前，惟忌火者則難免要面對挑戰。詳細運程：麥玲玲2026年屬鼠運勢+開運一文睇清

屬牛2026年馬年生肖運程

屬牛者於馬年屬害太歲，雖然衝擊力較本命年及沖太歲輕微，但「害」有陷害之意，反映新一年人際關係較弱，容易被人暗箭所傷。詳細運程：麥玲玲2026年屬牛運勢+開運一文睇清

屬虎2026年馬年生肖運程

屬虎、屬馬及屬狗屬「三合生肖」，既然與流年太歲關係友好，原則上運勢並無重大衝擊，做事亦會較為順遂。詳細運程：麥玲玲2026年屬虎運勢+開運一文睇清

生肖屬兔的朋友踏入馬年屬破太歲 (IG@keung_show)

屬兔2026年馬年生肖運程

屬兔者踏入馬年屬破太歲，「破」代表人際關係上的破敗，新一年容易因為誤會而令伴侶、朋友或生意伙伴有微言，需要透過溝通解決歧見。詳細運程：麥玲玲2026年屬兔運勢+開運一文睇清

屬龍2026年馬年生肖運程

屬龍朋友在馬年並無沖合，運勢可望步向平穩。惟始終吉星較弱，又有凶星左右大局，故凡事必須多作籌劃，並有心理準備迎難而上。詳細運程：麥玲玲2026年屬龍運勢+開運一文睇清

屬蛇2026年馬年生肖運程

屬蛇者在025年運勢較為起伏，若在蛇年有結婚、添丁、置業或創業等事沖喜的人士，則馬年可望延續喜氣；至於蛇年已經歷分手離合或轉換工作環境者，馬年亦可視作重新開始。詳細運程：麥玲玲2026年屬蛇運勢+開運一文睇清

資料來源：麥玲玲《2026馬年運程》，由麥玲玲師傅授權轉載。