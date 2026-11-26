踏入2027丁未羊年，九運離火疊加流年火土偏燥，十二生肖運程迎來全新洗牌。曾奪TVB《通靈之王2》季軍的風水命理專家趙振鴻師傅（Master Chiu），於其YouTube頻道「趙振鴻Master Chiu」拆解十二生肖羊年事業、財運、感情及健康運勢，並附上專屬風水佈局及開運錦囊！

YouTube頻道「趙振鴻Master Chiu」截圖

4大生肖犯太歲

綜合趙師傅的分析，羊年2027年一共有四大生肖犯太歲，分別是屬羊、屬狗、屬鼠和屬牛。所有犯太歲的生肖宜在立春至正月十五期間前往廟宇拜太歲求平安符。

屬羊：犯太歲

屬狗：刑太歲

屬鼠：害太歲

屬牛：沖太歲

十二生肖總運程運勢2027

1. 屬羊2027運程｜本年犯太歲 宜「一喜擋三災」

生肖屬羊的朋友進入2027羊年屬於本命年「犯太歲」，運勢波動較大，俗稱「太歲當頭坐，無喜恐有禍」，凡事宜以靜制動。幸好命宮獲「華蓋」與「歲駕」兩大吉星護航。「華蓋」有利發揮專業技術與靈感創作，在讀書、考試及專業領域較容易有突出表現；「歲駕」則增加出差與領導項目的機會。

趙師傅開運錦囊：立春至正月十五期間前往廟宇拜太歲求平安符。日常可佩戴馬、豬、兔生肖飾物化解值太歲衝擊。



詳細運程：屬羊2027生肖運程｜本年犯太歲 宜「一喜擋三災」附開運錦囊+風水佈局

鄧紫棋GEM屬羊。（IG@gem0816）

2. 屬猴2027運程｜男性貴人相助 防「劫煞」破財

屬猴的朋友進入2027羊年，運勢相當不錯！命宮有強大吉星「太陽」入主，代表有男性貴人相助，加上有代表思維敏捷的「天空」吉星，正財收入有望大幅增長，唯需提防「劫煞」凶星引致同行競爭加劇暗中搶生意或客戶。

趙師傅開運錦囊：家居東北位擺放金錢樹或發財樹等土種植物，日常衣著多選米白色、卡其色等和諧色調化解「孤辰」。



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3. 屬雞2027運程｜兩大吉星加持 升職加薪防血光意外

屬雞的朋友踏入2027羊年，屬於名利雙收的豐收之年！命宮同時迎來「文昌」與「玉堂」兩大吉星坐鎮。「文昌」帶動思維敏捷、學業精進，無論是升學考試、在職培訓或考取專業資格均無往不勝；「玉堂」吉星則帶來極強的升遷運與貴人扶持力，打工仔可望升職加薪，正財運穩步上揚。

趙師傅開運錦囊：羊年「五黃位」落在正北位，建議在家中正北位擺放一個銅葫蘆吸納病氣。五行穿搭宜多穿白色、金色、銀色、藍色及黑色服飾。



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MIRROR成員陳卓賢生肖屬雞 ( 資料圖片)

4. 屬狗2027運程｜輕微刑太歲 防合約官非糾紛

屬狗的朋友進入2027羊年輕微刑太歲，做事容易反覆阻滯、人事摩擦及情緒苦悶。幸好命宮有「太陰」與「地解」兩大吉星高照，代表職場上有女貴人相助，「地解」則代表能逢凶化吉。單身男女性緣極佳易脫單，但拍拖者需防曖昧爛桃花或前任糾纏。

趙師傅開運錦囊：往廟宇攝太歲祈福並求平安符。隨身佩戴白兔造型玉器，化解相刑衝擊。日常多穿著藍色、黑色服飾，或佩戴金飾、白水晶以水洩燥土。



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5. 屬豬2027運程｜三合太歲 名利雙收防「官符」小人

屬豬的朋友進入2027羊年，屬三合太歲年，命宮獲至尊吉星「天乙貴人」坐鎮，遇阻滯時會有德高望重的高層主動出面解圍；加上「三台」吉星高照，職場地位、身份、權力及薪酬待遇均會水漲船高，考試評審亦名列前茅。單身人士極易獲長輩介紹良緣。

趙師傅開運錦囊：辦公枱左邊青龍位擺放一把鐵尺，壓制「官符」與「五鬼」小人是非。五行穿搭建議多穿著綠色物品。



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MIRROR成員盧瀚霆生肖屬豬 (IG@ansonlht)

6. 屬鼠2027運程｜害太歲提防小人暗算與「咸池」爛桃花

屬鼠的朋友進入2027羊年害太歲。事業上務必提防小人嫉妒爭功，溝通及文件往來必須保留底稿記錄。「小耗」凶星代表會有小額破財，感情受「咸池」影響易招短暫爛桃花，已婚者宜遠離誘惑及少去娛樂場所。

趙師傅開運錦囊：隨身佩戴牛形玉器或金屬飾物，借助「子丑六合」化解害太歲煞氣。多穿金色、銀色、白色、藍色及黑色衣物。



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7. 屬牛2027運程｜沖太歲嚴防大破財 「唐符」逆境掌控大局

屬牛的朋友來到2027羊年屬於沖太歲，運勢起伏大、開支龐大！事業方面雖有「唐符」吉星，但受「欄干」與「歲破」影響，項目容易遇突發阻礙。「大耗」凶星主嚴重破大財，面臨巨大損失，切忌創業或高風險投資，絕不可借錢給他人或作擔保。

趙師傅開運錦囊：立春後前往廟宇參拜還太歲求平安符。隨身佩戴蛇、雞造型飾物牽制沖煞。



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8. 屬虎2027運程｜四大超級吉星坐鎮 運勢強勁反彈

屬虎的朋友羊年運勢強勁反彈，大吉星「紫微星」正好落在寅宮，整個人精神煥發！職場上有「紫微」、「龍德」、「國印」、「天喜」四大超級吉星照耀，獲上司老細破格提攜，加上「國印」代表掌權，極具升職加薪契機。

趙師傅開運錦囊：多穿深藍色、黑色、綠色衣物以水生木。辦公室正南方擺放4支水培富貴竹或白色水晶球催旺貴人運。



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9. 屬兔2027運程｜「將星」掌權升遷防女性小人與血光

屬兔的朋友進入2027羊年屬於「合太歲」年，人緣、合作運及外部助力顯著增強。命宮有「將星」與「天解」坐鎮，「將星」代表領導力與權威提升，紀律部隊或管理層易獲上司賞識升職；「天解」主「先難後易」，遇棘手項目沉著應對必有貴人化解。

趙師傅開運錦囊：辦公桌左手邊擺放高身植物、文昌塔或富貴竹，直壓白虎小人氣焰。多穿深藍、黑、青綠色衣物。



屬兔2027運程｜「將星」掌權昇遷防女性小人與血光 附開運錦囊+風水佈局

姜濤生肖屬兔 (胡凱欣攝)

10. 屬龍2027運程｜三大吉星貴人解圍 升職加薪防欠債糾紛

屬龍的朋友2027羊年氣場略顯雜亂，但獲三顆重量級吉星護航，整體運勢穩中向好！「八座」、「天德」與「福星」高照，知名度與職場地位提升，深受上司眷顧，遇難題有貴人幫手解圍甚至資金周轉，正財及升職加薪運佳。然而受「絞煞」影響容易出現欠債、賬目不清或回款困難，任何合作與借貸切勿口頭承諾，務必白紙黑字協議。

趙師傅開運錦囊：辦公室左手位擺放銅龍龜或黑曜石鎮壓小人。多穿黑色、白色、藍色衣物平衡燥土。



屬龍2027運程｜三大吉星貴人解圍 升職加薪防欠債糾紛 附開運錦囊+風水佈局

11. 屬蛇2027運程｜「驛馬」異地遇貴人發財 提防血光意外

屬蛇的朋友2027羊年運勢關鍵在於「動」！命宮有「驛馬」與「天廚」兩大吉星，適合海外公幹、外派或開拓外地新市場，能動中生財增進收入；「天廚」吉星大幅提升職場社交人緣，飯局應酬易結識關鍵貴人。健康需防範「天狗」帶來的意外受傷、燙傷或動物咬傷。

趙師傅開運錦囊：建議多穿藍色、黑色衣物，或佩戴黑曜石水性飾物以水制火，客廳或工作枱東南位擺放一隻銅馬或金屬地球儀催旺驛馬。



屬蛇2027運程｜「驛馬」異地遇貴人發財 提防血光意外 附開運錦囊+風水佈局

Collar成員蘇雅琳Ivy So屬蛇 (資料圖片)

12. 屬馬2027運程｜「歲合」「祿勳」坐鎮名利雙收 防牆外桃花

屬馬的朋友進入2027羊年迎來「午未相合」（合太歲），得到太歲照顧，整體貴人運極旺，打工仔更有升職加薪之象！「歲合」星亦帶動天賜良緣，單身者桃花旺盛極易脫單；但已婚者因社交過旺需保持界線，慎防牆外桃花。

趙師傅開運錦囊：多穿黑色、藍色衣物以水制火。家居或辦公室西南位擺放銅猴擺件（合水氣）以激發「祿勳」事業運。



屬馬2027運程｜「歲合」「祿勳」坐鎮名利雙收 防牆外桃花 附開運錦囊+風水佈局

(註：風水命理非精密科學，以上內容僅供參考)