23歲地雷系少女變獵鹿專家！開Cafe烹野味爆紅：這才是尊重生命

日本一位23歲地雷系衣著的女生，真實身分竟然是獵鹿專家！她不單能單人匹馬開槍獵鹿，還開cafe自創鹿肉菜單，巨大反差讓她在日本網絡迅速爆紅，更被狠罵「將來一定不得好死」。最近她接受日本新聞節目訪問，究竟這位「地雷系女獵人」背後有什麼故事？面對排山倒海的網民攻擊，她又如何回應？



YouTube@ABEMA Prime截圖

採山菜到拿獵槍 地雷系女變身獵人因為「鍾意食鹿肉」？

這位名為ハンターちゃん（ Hunter-chan） 的少女日前接受《ABEMA Prime》訪問，分享她的獵鹿經歷。 Hunter-chan表示，她自小就喜歡跟著家人進山採摘山菜，坦言自己是個「野味（Gibier）愛好者」，而且非常喜歡吃鹿肉！

有獵人朋友見她愛食鹿肉，於是跟她說「不如你自己也來考個獵人執照吧」，她便正式踏入狩獵界。她不僅通過了嚴格的考驗，同時取得「狩獵免許」與「獵銃許可」，更在今年正式成為現役獵人。

而除了獵人身份，Hunter-chan 還在東京開了一間名為「Animalia」的野味概念Café，餐廳提供鹿肉壽喜燒、烤蝦夷鹿肉等美食。她更透過Instagram和TikTok分享現場狩獵的真實過程，打破大眾對狩獵的偏見。

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北海道零下直擊：一槍斃命背後藏著「最深溫柔」

《ABEMA Prime》採訪團隊隨同Hunter-chan與資深獵人前輩，前往北海道本島最北端的宗谷地區進行實地狩獵。Hunter-chan 手持射程100公尺的半步槍，在強風與惡劣天氣下尋找目標。在經過數小時的艱苦搜尋後，她們終於發現鹿群。Hunter-chan熟練地瞄準、扣下扳機，最終成功獵獲一頭重達100公斤的大鹿。

很多人看到動物倒下會覺得「好可憐」，但Hunter-chan透露，她每次扣下扳機時，心中最重要的信念就是「必須一槍命中致死部位」，「如果射偏了讓牠受傷逃跑，動物會承受巨大的痛苦。為了不讓牠們經歷不必要的折磨，一槍致命是獵人對生命基本的尊重。」她解釋，只有確保迅速、無痛地完成「驅除」，並讓獵物好好變成美味食材，才是真正尊重生命。

Hunter-chan更分享，親自參與狩獵與解體的經歷，也徹底改變了她的生死觀。當親手從鹿體內取出心臟等器官並食用時，能切身感受到「生命正源源不絕注入自己體內」：「我們每天都是靠著吸收其他生命才活下來的，這讓我更懂得感恩每一餐。」

殘酷現實：73萬頭害鹿破壞山林 9成鹿肉竟被當垃圾扔掉？

為什麼一定要獵殺野生鹿？Hunter-chan表示北海道現時面臨的嚴峻生態危機。目前北海道的野生蝦夷鹿數量已暴增至接近歷史新高的73萬頭，鹿群繁殖力極強，雌鹿滿1歲就能生育，數量以翻倍的速度增長。失去狼等自然天敵後，鹿群肆無忌憚地啃食牧草、剝掉樹皮導致大片樹木枯死，甚至吃光高山植物，對農業與森林生態造成毁滅性破壞，其損害程度遠超熊類與野豬。

在全日本被捕獲的野生鹿中，竟然只有大約10%（1割）能被成功加工成食用肉，其餘90%都因為無法處理而被直接掩埋或焚燒廢棄。

日本對鹿肉的處理有嚴格規管。要將野生鹿肉安全流通到市場，必須經過合格的衛生活檢與解體處理設施。但在北海道，這類設施少得可憐（例如整個稚內市就只有1間解體場）。加上鄉郊與都市的物流運送成本高昂，許多獵人只能無奈將鹿肉廢棄。



IG@mai_hunter11

網民指責「野蠻不得好死」神反擊：你哋只係將殘忍外判

Hunter-chan在社交平台上公開狩獵影片，隨即惹來爭議，不少網民留言也毫不客氣，狠批她殘忍：「鹿仔咁可愛，點解要殺牠們？」「簡直係野蠻人！」「殺害四隻腳動物的人，將來一定不得好死！」

面對指責，Hunter-chan沒有退縮，反指大眾的認知盲點：「許多人會在網上批評，是因為他們根本不了解山林的真實情況。」她直言，城市人每天在超市買包裝好的豬肉、牛肉吃，只是因為「把殺生的殘忍過程「外判」給別人」，自己躲在超市背後，便以為自己沒有傷害過生命。

節目中也有其他嘉賓聲援她，指人類本身就是自然界頂層的捕食者。當山林生態系統已經失衡、造成嚴重害獸危機時，單靠「感情用事」和「可憐」根本無法解決問題。若不進行適度的數量管理，整座山的植物與小動物都會一起走向滅絕。

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研發「鹿肉燉牛肉」推廣野味文化：高蛋白低脂減肥神物！

為了不讓獵取到的生命白白浪費，Hunter-chan除了在東京經營Café賣鹿肉，每隔幾個月就會舉辦野味推廣活動，並與地方解體設施及企業合作，希望帶動地方創生與野味產業。

她更特別針對日本人的飲食習慣，研發了創意料理「鹿肉燉牛肉風（シカビーフシチュー）」，由於鹿肉高蛋白質，而且極低脂肪，非常適合都市人作健康減重飲食。「只要透過適當烹調與宣傳，讓大家發現鹿肉的美味與價值，地方政府與市場才會願意投入資金建設解體場，真正實現生命的良性循環。」

Hunter-chan表示，她會繼續透過地雷系獵人的獨特形象發聲。她希望大家做「鍵盤戰士」之前，能先走進大自然看看真實世界，並懷著感激的心，對待餐枱上每一份食物。