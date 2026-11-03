下班大腦停不下來？工作成癮致大腦鈍化　4招多巴胺戒斷關注當下

是否也有過這樣的時刻：下班回到家，腦袋卻還想著工作。洗澡時想著明天的簡報怎麼改，吃飯時順手回主管的訊息，躺上床前再打開信箱確認一次。為了維持優秀表現，你主動接下更多專案、把行事曆排得密不透風，週末也在想著工作進度。



這種現象普遍存在於職場上，就連明星也深受其苦。經典影集《辦公室風雲》（又稱《我們的辦公室》，The Office）曾拿下好幾年的艾美獎（Emmy Awards），演員紅遍大街小巷，但是扮演要角杜懷特（Dwight）的雷恩．威爾森（Rainn Wilson）卻在訪談時表示，自己從來沒有享受其中，反而一直覺得自己成就不足，想要成為電影明星。

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執著外界稱讚、休息也想保有生產力？你可能犯了「工作成癮」

這種情況，很可能是工作成癮（work addiction），在醫聯網〈工作成癮〉定義，這是一種對工作的過度依賴和癡迷，以至於工作成為個人生活的中心和主要動力。《富比士》（Forbes）寫到幾種徵兆：難以放慢腳步，即使休息時也想要保持生產力、執著於外界的讚譽，總是在尋找下一個成就與目標。工作成癮者會無法控制自己對工作的投入，甚至犧牲了其他重要的生活領域，如家庭、社交和休閒活動。

造成工作成癮的原因有所不同，但是從大腦的運作來看，跟神經傳導物質多巴胺有關。《馴服多巴胺》將多巴胺稱為「欲望分子」，它的功能是讓我們渴望、追逐、期待下一步，它會讓人產生期待感與樂觀情緒，驅使人們去探索。舉例來說，雖然現在的工作很好，但有個升遷機會，多巴胺的分泌就會讓我們對這個機會感到期待，產生「也許跳到下一個位置會更好」的想法。

這種還沒得到、但充滿可能性的狀態，讓人感覺美好。但是這種感受會消失，當你得到想要的事物，掌管欲望的多巴胺會退場，讓其他負責處理現實感受（包含視覺、聽覺、味覺、觸覺和嗅覺）的神經傳導物質接手。

少了多巴胺的分泌，興奮、期待的感受也會消失，我們會感到失落，開始對得到的事物感到厭倦。這解釋了為什麼在達到成就後，沒多久開心的感受就會逐漸消失，促使我們再去追求下一個成就。

當我們長期透過追求成就獲得愉悅感，不斷刺激多巴胺分泌，大腦對刺激的耐受度就會逐漸提高。原本足以帶來成就感的成果，慢慢變得不夠，需要投入更多努力、達成更高目標，才能換來相同程度的動力與愉悅感。久而久之，人容易陷入一個惡性循環：不停奮鬥，卻愈來愈難感到滿足。

停止比較、釐清工作的終極目標，把時間、精力留在當下

如果不加以控制對工作的投入，可能會失去健康、生活、家人朋友。要踩下煞車，《馴服多巴胺》建議，刻意且有意識地把時間與精力關注在當下，以減少對期待感的依賴。

《多巴胺國度》提出多巴胺齋戒（dopamine fast）的方式，做法包含幾個步驟：蒐集資料、釐清目的、找出問題、禁欲等。前面的步驟在於發現自己對工作過於投入，產生病識感，更有動力改變，後者則是透過減少刺激、多巴胺分泌，讓大腦重新回復到平衡狀態，就能再次感受到愉悅。

首先記錄下自己的行為，覺察出自己可能對工作成癮，例如記錄下你每次達到一個目標後，多久又開始追尋下一個目標、你為了工作、犧牲掉哪些事？

再來重新思考你投入工作的目的是為了什麼？《失控的努力文化》指出，通常人生追求的目標有2種，一種是最終目標，是宏大到值得用一生來追求的終極目的，例如過著美好的生活、讓世界變得更好。剩下的，都是手段性目標，是用來達成最終目標的踏腳石，像是升遷、加薪，都是為了過更美好的生活。

手段性目標是有彈性、可以妥協的，但許多人卻執迷於手段性目標，忽略了更重要的最終目標。例如急於升遷加薪，因此常加班工作，卻離過美好生活的目標更遠。書中建議，當你這麼做之前，應該問自己最終的目標是什麼，假設終極目標是擁有美好的家庭關係，手段性目標應該是下班後留下空閒時間，陪伴另一半與孩子。設定好終極目標與手段性目標，就不會陷入不自覺的加班。

再來，則是「禁欲」，也就是減少對工作的投入。先測試自己效率最好的工作時間，並在那段時間專注工作。連續工作50分鐘就休息、關閉數位干擾如手機通知、瀏覽器分頁，有助於提升專注力。

另外一個方式，是刻意安排休息時間。《失控的努力文化》提到，對於工作狂而言，休息不能隨機或憑一時興起而為之，確切寫下日期、規畫自己的空閒時間。休息時不要為自己安排任務，例如線上購物、回覆郵件，而要做一些沒有生產力的事，例如放空、無目的的散步，這會讓思緒漫遊，有助於創意產生。

當你知道自己為何工作，並且控制對工作的投入，與之保持距離，就能從追逐工作成就的循環中脫離，對當下的自己感到滿意。

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