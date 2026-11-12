日刷手機10小時竟忘住幾樓！25歲女患「數碼癡呆症」 教3大自救法

短影音與手機不離手已成現代人生活常態，但過度依賴隨時令大腦提早退化！一名25歲女子因每天緊盯手機逾10小時，導致記憶力嚴重衰退，甚至出現講說話忘詞、回家想不起自己住幾樓等徵狀，就醫後確診罹患「數碼癡呆症」。神經科醫生指出這是長期將思考「外判」給科技產品所致，並特別提出3大預防建議，呼籲大眾及早正視腦部健康。



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綜合內地媒體《福州晚報》報道，福建福州一名從事網絡銷售的25歲王姓女子，因工作需要長年透過手機聯絡客戶，下班後亦習慣長時間瀏覽短影音及追看微短劇，每日使用手機時間動輒超過10小時。約半年前起，她開始自覺記憶力減退、注意力難以集中，起初不以為意，惟近來情況急遽惡化，不僅對主管吩咐的工作轉身即忘，日常交談頻繁斷線忘詞，甚至連每天進出的大樓樓層都瞬間腦袋一片空白，嚇得她立即前往醫院神經內科求診。

接診的福建省康復醫院神經內科主任醫師林細康檢查後指出，她的專注力及記憶力確實顯著退化，但生理腦部結構並無其他器質性病變，判定屬典型的「數碼癡呆症」（俗稱手機失智症）。林細康解釋，這並非大腦結構實質受損所致的失智，而是現代人長期將大腦的儲存與思考功能「外判」予電子產品，令神經認知網絡因缺乏實質刺激而漸漸產生惰性，臨床上常見注意力渙散、記憶力急速下滑及語言表達障礙等現象。

醫生提出3大自救建議

對於過度沉迷電子屏幕對認知系統的侵蝕，《寧波晚報》亦曾引述寧波大學附屬康寧醫院兒童青少年心理科副主任醫師李廣學的分析，指出短影片這類碎片化資訊的快速切換與高頻干擾，會直接阻斷大腦將短期記憶鞏固為長期記憶的過程，令腦部局部組織功能受損，在處理工作任務時錯誤變多、反應更慢，長遠更會剝奪深度閱讀、邏輯反思與實體社交的時間。為避免大腦功能提早衰退，有內地醫生就提出了3項針對性的日常預防建議。

《喜歡的話請響鈴》劇照

1. 減少無目的性的螢幕滑動

戒除無意識、習慣性「盲刷」短影片及社交平台的行為，主動為自己設定每日螢幕使用時限，降低無效數碼資訊對大腦的高頻干擾。

2. 遇事先行獨立思考，減少依賴搜尋功能

日常遇到問題或想記下資訊時，應先嘗試自主調動記憶與邏輯思考，切忌第一時間全盤依賴手機搜尋與雲端記事，避免將記憶功能全面「外判」。

3. 睡前1小時遠離手機，切勿帶入睡房

在入睡前至少1小時徹底放下電子產品，並嚴格落實不將手機帶進臥室的習慣，除了避免藍光干擾褪黑素分泌影響睡眠質素，亦能讓大腦認知神經獲得充足的修復時間。

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這宗病例在網絡曝光後隨即引來大批網民共鳴，不少人坦言自己同樣深陷健忘焦慮，紛紛留言自嘲「我現在好像離癡呆不遠了」、「現在人類睜眼就是手機」、「醫生本人也不見得只使用手機兩個小時」、「完了，我記性也不好」、「別的先不說，我先放下手機靜一靜」。

雖然這個病看上去陌生，但大部分擁有手提電話、電腦的人都會中招，相信香港有非常多人已經患上這都市病！早前日本內科醫生石健陽就列出10種生活習慣和行為，只要中5個以上，便已經可以列入大機會患上「數碼癡呆症」的高風險群組，大家不妨自測一下，看看自己有沒有中招！

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+ 18

【1】只要有空閒時間，就會拿出手機

【2】會用手機拍下想要記住的內容

【3】記不住爸爸媽媽的電話號碼

【4】害怕與世界脫節，無時無刻留意著最新情報

【5】突然想不起某些字應該怎樣寫

【6】凡遇到不懂的事就會google search，但卻記不住搜尋後的內容

【7】沒有手機的話，便走不回出發點

【8】看到熟悉的臉孔，卻想不起他的名字

【9】不能集中，經常犯一些低級錯誤

【10】身體和腦袋都經常感到疲累