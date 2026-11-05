內地麥當勞聯乘Lenovo推出限量薯條無線滑鼠　由回收玩具塑膠製成

曾經亞太區的麥當勞（McDonald's）於2026年7月份，為因應「大薯日」將牛皮紙袋造型變成「大薯薯後背包」掀起熱議。如今官方再度天馬行空般地推出最新作品「薯條無線滑鼠」，繼續順勢搭上全球可持續發展計劃熱潮。



把薯條拿來當滑鼠！麥當勞這款限量周邊讓人想直接收藏

事實上，麥當勞執行「Reimagine Good Things」可持續發展計劃早已行之有年，從2021年開始便透過創新的方式，將廢棄物料重新再製成具環保價值的美學單品。而今次這個「薯條無線滑鼠」就是該計劃的其一產物。

麥當勞（McDonald's）天馬行空般地推出最新作品「薯條無線滑鼠」，繼續順勢搭上全球可持續發展計劃熱潮。（微博@李大錘同學）

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而說回這次的設計，該外型靈感汲取麥當勞最廣為人知的紅黃色包裝盒，外殼則經過模具轉化為薯條的樣貌，底部則注入「McDonald’s」品牌Logo；內部設置則搭配靜音按鍵、380mAh的充電電池和三段式調整靈敏度的DPI按鍵，同時支援2.4GHz與藍牙無線連接。此外，每個滑鼠都附贈專用收納袋，攤開後可當作配套的滑鼠墊使用。

值得一提的是，其外殼的60%組成是由回收餐點玩具的塑膠做成，是官方與Lenovo合作的結晶。據悉，「薯條無線滑鼠」僅限量推出4,000個，已在2026年10月下旬於中國內地麥當勞獨家推出，感興趣的朋友們，現在依然可以透過該地區的相關應用程式入手，售價為99元人民幣。

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