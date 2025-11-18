日媒2025實測23款保暖內衣　Heattech、MUJI排第幾？冠軍香港有售

保暖內衣是您在冬季禦寒的必備單品。儘管市面上有許多熱門品牌可供選擇，但要比較它們的保暖性能，想要挑出最適合的一款往往令人眼花繚亂。日本權威雜誌LDK評測23款女性保暖內衣，助你輕鬆找到最暖和、最舒適的冬季內衣，告別臃腫、溫暖過冬！



根據日本雜誌《LDK》在 Instagram 上進行的一項官方調查顯示，消費者在選購保暖內衣時，對產品性能的重視程度如下，49.0%的消費者將保暖性與速乾性視為最主要的考量因素，有32.0%的消費者將穿著舒適度列為優先考量，價格則以18.0%的比例排在第三位。

23款女用保暖內衣推薦《LDK》

《LDK》近日針對23款熱門女性保暖內衣進行了大規模評測。評選的範圍包括輕薄長袖內衣和輕薄短袖內衣旨在避免手臂處顯得笨重，並以三個因素為評測標準：

1. 保暖性實測（保溫性和吸濕性）： 測試者先在一定溫度的房間內穿上保暖內衣等待一段時間，隨後穿上外層衣物進行一定量後測試，檢驗產品的吸濕性和發熱性能。還用人體熱模型模擬人體的產熱和熱特性，並評估產品的舒適性和隔熱性能。

2. 吸濕快乾能力： 將一定量的水滴到培養皿中，然後在水滴上放置測試布料，在經過一定時間後，精確測量布料的重量，根據質量的變化來計算蒸發率。專家表示，蒸發率越高，就越舒適。

3. 版型及舒適度：專門檢查了領口開口、下擺和袖長，以及疊穿時是否會顯得臃腫或透光，也比較了布料的彈性和觸感。

女士保暖內衣（長袖）排名

並列第十二位：Fukusuke 保暖棉質內襯七分袖襯衫

袖口偏短，確保它不會從外套袖口露出來，彈性較差，貼合度不足，無法達到理想的合身效果，無法提供即時的溫暖，必須等到開始運動時才真正感受到發熱性能。

並列第十二位：STTECO 发热内衣 长袖 低领 女士

緊身設計令保暖效果持續時間長，即使在運動之後，全身也能長時間保持溫暖。但設計極為緊繃，穿脫相當困難。尤其腋下空間偏小，令活動時感到束縛。

並列第十位：[神户レタス] 【&HEAT】+5.0℃ 发热长款T恤

寬大的領口為搭配各種外衣提供了多樣性，但袖口過窄。在保暖方面，它在運動後會略微感到暖意，但頸部卻容易感到冰涼，保暖效果並不全面。

並列第十位：GUNZE Hot Magic 防寒七分袖內衣

質地光滑，帶有亮麗的光澤，但外觀設計略微偏向復古。內襯帶有抓絨，但實際測試卻顯示，它穿上後無法立即感受到溫暖。只有在運動之後才會稍微升溫。

並列第七位：Seven Premium Lifestyle BODY HEATER︎ 輕薄順滑透氣保暖七分袖

貼身穿著非常舒適，專家評價這款長袖內衣擁有本次評測中最出色的肌膚觸感。穿上後很快就能感受到溫暖。弱點在於保暖不夠持久。且它的吸水性和速乾性表現不佳。

並列第七位：opvalu PEACE FIT WARM 保濕長袖T恤

貼身穿著非常舒適。專家評價這款長袖內衣擁有本次評測中最出色的肌膚觸感。穿上後很快就能感受到溫暖。然而，它的弱點在於保暖持久性：在運動之後，體感溫度也會迅速下降。但吸水性和速乾性表現不佳，因此不適宜在容易出汗的環境或場合穿著。

並列第七位：厚木 ASTIGU 保暖莫代爾 U 領 3/4 袖內衣

最大的特色是能提供持續的溫暖感，甚至能感受到一股暖流蔓延至雙臂，尤其在活動後感覺更為明顯。雖然保暖表現不俗，但在細節上略有不足。有測試者反映，內衣的接縫處貼合皮膚時會感到不適。此外，活動時它容易向上滑動，影響了整體穿著的貼合度與舒適體驗。

並列第五位：Workman Shin-hot Inner LIGHT 3/4 袖 U 領 T恤

性價比非常高，價錢吸引的同時，其卓越的保暖性和舒適度也能獲得高度讚揚。此外，它輕薄的特性也使其非常適合疊穿，實用性極高，雖然它的吸濕性和速乾性能表現平平，但在整體價值上已遠超其價格，因此對於重視預算又想兼顧保暖的人來說，它是一個不錯的選擇。

並列第五位：Uniqlo 超保暖Heattech圓領T恤

這款保暖衣最大的亮點是達到單穿也能保暖的程度。具備超級保暖的功效，厚實且用料紮實，禦寒能力強大。但高性能的代價是吸濕性表現不佳，因此穿著時需特別留意汗水處理，以免感到潮濕不適。同時有一定厚度，若選擇多層疊穿則容易顯得臃腫。

並列第三位：Muji「保暖棉質圓領長袖T恤」

對於傾向天然材質、希望避免化學纖維的消費者來說，無印良品的這款T恤是絕佳選擇。領口設計非常完美，且長度足夠，能舒適地遮蓋腹部，提供了優異的穿著舒適度。但由於其材質特性，難以在穿上後立即感到溫暖，因此不太適合極寒天氣。

並列第三位：Uniqlo Heattech 圓領T恤

內衣在穿著舒適度方面表現出色，面料極度輕薄，穿在身上幾乎可以忽略它的存在。但主要不足在於保暖效果。在測試中，未能提供即時且足夠的溫暖感，保暖性能上未能令人滿意。

第二位：Shimamura CLOSSHI FIBER HEAT保暖保濕圓領七分袖衫

無論是領口的弧度、袖子的長度還是衣身的剪裁，都設計得很好。布料具備優秀的彈性，這件內衣幾乎能適合各種體型的女性。其主要缺點在於保暖的持久性不足。測試結果顯示，它帶來的暖意並不能長時間維持，且在運動之後很快就會讓人感到寒冷。

第一位：Montbell Geoline LW U 領女士襯衫

這款保暖內衣在所有長袖款式中脫穎而出，以A級評價獲選為「最值得購買」和「最佳推薦」的產品。

它完美兼顧了保暖性、快乾性和穿著舒適度三大關鍵要素。測試員一致讚揚其卓越的保暖效果，稱而且布料彈性極佳，貼身但不緊繃，吸濕排汗和速乾性能表現也尤其突出。雖然價格略高，但其綜合表現絕對物超所值，非常適合自用，也推薦作為禮物。

女士保暖內衣（短袖）建議排名

第十位：Belle Maison Hotcott 棉混紡保暖內衣 - 圓領七分袖女款

貼身穿著的觸感舒適但彈性不好，導致活動起來不太方便，版型略微偏緊，建議考慮購買大一個尺碼。在保暖方面，這款內衣穿起來感覺較為涼爽，保暖效果不夠理想。

第九位：Topvalu PEACE FIT WARM 保濕柔滑七分袖襯衫

布料柔軟舒適，尤其適合注重穿著舒適度的人士。版型寬鬆透氣，穿起來十分舒服。缺點是保暖性稍弱，體感上容易變冷。吸濕性差，但乾燥速度快，因此不太適合長時間的戶外活動或大量出汗的場合。

並列第七位：GUNZE Hot Magic 強效保暖5/8袖內衣

剛穿上時體感偏涼，在運動後，腹部和背部區域會逐漸感受到微暖。貼身穿著的觸感舒適，主要不足領口和袖口的剪裁不太貼身。保暖效果不夠持久。

並列第七位：Wacoal華歌爾 Wing奢華有機棉七分袖上衣

棉質布料，貼身穿著舒適親膚。只需輕微活動，就能讓人感到溫暖舒適，且長版的設計能有效保持腹部區域的溫暖。缺點在於袖子設計偏短且窄。

並列第五位：Triumph 保暖內衣七分袖

質感優良，物有所值，袖長比其他同類產品稍長。雖然它在保暖度和活動性方面表現良好，但吸濕性相對較差。

並列第五位：MUJI 保暖棉質短袖T恤

100%純棉面料，觸感柔軟親膚，長袖設計進一步增添了整體穿著的舒適感。主要不足在於吸汗性能非常差，因此並不適合在運動量較大、容易出汗的場合穿著。

並列第三位：Uniqlo HEATTECH U領T恤

平U領設計確保不會從外套領口透出痕跡，同時領口空間闊大，活動時不收束縛。在運動過程中，身體會逐漸感到發熱升溫，同時具備良好的速乾和吸水性。

並列第三位：Seven Premium Lifestyle BODY HEATER 薄款光滑保暖透氣七分袖

緊身貼合感不錯，剛穿上時會略為冰涼，但運動過後，保暖效果便會迅速啟動。剛開始穿著時會覺得有點緊繃，需要時間適應。此外，袖子較短，在活動時袖口容易向上滑動。

第二位：島村 CLOSSHI FIBER HEAT 保暖保濕圓領七分袖

穿著貼合度高，適合各種體型的消費者。在穿著舒適度評估中，獲得了滿分的評價。雖然保暖效果並非特別突出，快乾性能也較為普通，但價格合理、穿著體驗不錯，適合注重性價比、舒適度高的人。

第一位：Montbell Geoline LWU 領口 T恤 女款

Montbell也斬獲了短袖內衣類別的「最佳購買獎」並獲得 A 級評價。短袖內衣在設計上比長袖款式更容易感受到涼意，但這款產品從穿上那一刻起就非常溫暖。材質柔軟、輕盈且輕薄，穿著時不會顯得臃腫。吸水性強，且能快速乾燥，完美地兼顧了舒適性與保暖機能，成為冬季疊穿時最理想、最實用的選擇。

女士保暖內衣總結

最推薦的長袖是Montbell Geoline LW U領襯衫，Montbell的Geoline LWU 領 T恤也推薦給喜歡短袖的人，島村的CLOSSHI FIBER HEAT系列在七分袖和四分之三袖款式中均榮獲第二名，推薦給注重性價比的人。最後，LDK的專家亦提供了選購保暖內衣的實用指南。

如何選擇保暖內衣

1. 保暖功效

內衣的保暖與發熱效果是選購是最看重的因素，而這兩種功效會依據材料的不同而產生有差異。吸濕發熱材料能夠從纖維本身產生熱量，溫暖身體，以及防止出汗後著涼，幫助保持溫暖。

2. 穿著舒適度

保暖內衣的材質對穿著的舒適感起著決定性作用。而材質大致可分為天然纖維和合成纖維兩大類。天然材質具有強烈的吸水性但可能會刺激皮膚，合成纖維的吸濕性不如天然LDK則特別推薦選擇棉毛混紡的材質。

3. 款式設計

市面上的發熱內衣設計多樣，包括圓領、U領、V領等不同類型。最容易進行日常穿搭的，是那些圖案和顏色不易從外套透出的款式。除了選擇基礎色外，還要注意領口大小和袖長等細節，如果您選擇緊身款內衣，務必仔細檢查內襯布料的厚度和接縫的處理，確保穿著舒適不刮皮膚。

資料來源：《LDK》