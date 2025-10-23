UNIQLO HEATTECH點洗最耐用？正確穿法+清洗4部曲！必備一件法寶

香港氣溫急降，除了穿大褸，不少人也會穿保暖衣禦寒。不過大家又知不知道怎樣穿UNIQLO HEATTECH才是最保暖，穿完後又應該如何清洗才是最能保護纖維讓它更長壽呢？



UNIQLO HEATTECH怎樣穿才溫暖?

每逢冬天不少人都會在衣服下穿一件保暖衣禦寒，但應該怎樣疊穿才能發揮它的最大效用呢？日本網站YOURMYSTAR就曾經分享最保暖的穿法，講到保暖衣中使用的纖維吸收水分後會發熱，因此將它貼身、直接接觸到皮膚穿著是最有效困住熱量的。

穿UNIQLO HEATTECH有什麼要留意?

不過，要注意如果出汗量太多保暖衣不能吸收，就會發而會令身體降溫。若知道自己當日會流很多汗水，可以先穿一件透氣吸汗的衣服再穿保暖衣，以吸收多餘水份。如果只穿一件保暖衣再加一件長袖毛衣其實遠遠不足以避過寒冷，最推薦的穿法是4重穿；長袖保暖衣+短袖T-shirt+針織衫+外套，或短袖保暖衣+長袖T-shirt+針織衫+外套，在隔絕外來的冷風同時也能鎖住暖氣。

究竟UNIQLO HEATTECH應該如何清洗才能令它最長壽呢？

UNIQLO HEATTECH點洗最保暖？保暖衣正確洗法４部曲

手洗係NO.1！

保暖衣中使用的纖維吸收水分後會發熱，而貼身設計就有效困住熱量。反覆清洗後纖維會慢慢受損、拉長，為了將傷害減到最低，手洗絕對是最佳方法。

第一步 製作稀釋洗衣液

準備一個洗臉盤，放入30-40℃的溫水直至裝滿至7成（少於2L）左右，並加入約10mL的洗衣液並混合。

第二步 以按洗方式清潔

將摺好的保暖衣放入稀釋洗衣液，用按洗方式將衣物浮沉、沖淨。一般情況下重複這個動作1分鐘即可，若當日出汗量較多則應洗3分鐘左右。

第三步 用暖水沖淨

換溫水4至5次，沖洗至滑滑的感覺消失。沖洗後用手輕輕將水擠出，小心不要太用力或強行扭乾保暖衣，否則就會損壞纖維。

第四步 用毛巾吸收水份、室內晾乾

將保暖衣攤開，用一條乾毛巾夾住並輕輕按壓以去除水分。撫平表面的皺紋後用衣架掛起，因為纖維對光線較弱，若外面陽光太猛就應掛在室內晾乾。

嫌手洗麻煩？３大方法將機洗傷害減到最低

【１】放入洗衣網

為了減少摩擦可以將保暖衣放入網袋，洗衣網越細越好，保暖衣在裡面的移動越少，損壞的可能性就越小。

【２】使用水流較弱的洗衣模式

大家可以如常使用洗衣至脫水的模式清洗保暖衣。不過因為乾衣機會以加熱方式烘乾衣物，很容易導致纖維受損，所以洗保暖衣時就不要用啦！

【３】在陰涼處晾乾

與手洗時的方法一樣將保暖衣在陰涼處晾乾是最好的，同時應注意不要使用與衣服板型不同的衣架或鐵絲衣架，否則保暖衣就會變形、不貼身，大幅降低保暖功效。

