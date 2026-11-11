推銷詐騙電話日夜轟炸？外媒拆解4大外洩途徑　教3招自保防騷擾

在數碼時代，幾乎每個人的手機與電子郵箱每日都會被大量垃圾電話、推銷短訊及釣魚詐騙轟炸，甚至經常收到未曾訂閱的服務宣傳。近日就有外媒報道，拆解一個人電話號碼外洩的4大關鍵途徑，並提醒市民「預防勝於治療」，提出日常預防等3大自保對策，協助用家從源頭減低資料擴散風險。



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外國科技媒體《Engadget》日前刊登報道，拆解個人電話號碼外洩的4大關鍵途徑，指出除黑客入侵及釣魚陷阱外，絕大部分號碼其實源於「資料經紀商」合法轉售，主要來自以下4大途徑。

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1. 資料經紀商合法轉售個人資料

流向推銷員與詐騙分子手中的絕大部分號碼，其實是向資料經紀商（Data Brokers）購買所得。當用家在網上註冊帳戶、加入會員獎賞計劃、參加比賽或抽獎時，個人資料往往會被合法轉售予第三方。很多時候用家是在不知不覺間同意了銷售條款，這可能是使用該服務的強制條件，又或是在瀏覽網頁時匆忙勾選了刻意設計得混亂的「同意格」。

2. 誤墮網絡釣魚詐騙（Phishing）

用家可能在不知不覺中成為釣魚詐騙的受害者，例如在虛假登入頁面填寫個人資料、在可疑網站開立帳戶、應徵虛假的招聘廣告，或是下載註冊冒牌應用程式與服務。只要曾使用電話號碼註冊過任何可疑平台，個人資料極大可能已經被轉賣出去。

3. 網站資料外洩（Data Breaches）

部分垃圾來電與短訊純粹源於用家「運氣不好」。有時用家必須使用電話號碼註冊重要的官方帳戶或服務，但該網站或平台不幸遭遇黑客攻擊導致資料外洩，號碼因而流出。

4. 非法自動撥號及公開記錄

遭竊取非法自動撥號系統（Robocallers）會隨機撥打號碼碰運氣，亦有不法分子直接從法庭名錄、物業契據、公司註冊文件等公開記錄中竊取電話號碼。值得留意的是，即使在官方防騷擾名單（如美國 FTC 拒收來電登記冊）登記，法律上仍豁免了慈善機構、政黨、收數公司及電話民調機構，這些機構依然可以合法致電。

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外媒教路 3 招自保防騷擾

雖然無法完全杜絕所有垃圾電話，但《Engadget》指出用家可透過以下3大方向主動加強防護：

1. 日常預防與操作把關

日常上網應保持警覺，避開充斥過多廣告或陌生的網站，在未經審核的平台註冊前，可先在網上搜尋評價與詐騙回報。

此外，在建立帳戶時，務必看清每個勾選框（Checkboxes）的條款細則，切勿匆忙同意轉售條款。

同時應在社交媒體等公開個人檔案（Public Profiles）中隱藏手機號碼，並善用瀏覽器的風險網站警示及Android系統針對銀行詐騙的內建防護功能。

2. 透過 Have I Been Pwned 主動查驗

若想查核自己的電話號碼曾否隨帳戶外洩，可前往知名資料外洩查核網站「Have I Been Pwned」，在搜尋欄中輸入綁定該電話號碼的電郵地址，快速檢測帳戶是否曾捲入已知的重大數據洩漏事件，及早評估風險。

3. 官方防騷擾登記與 Google 加引號搜尋

若長期受到打個不停的自動撥號騷擾，向官方監管機構的防騷擾名冊（如美國 FTC 拒收來電登記冊、香港通訊事務管理局的《拒收訊息登記冊》）登記，仍是限制常規推銷電話風險的基礎手段。（惟須注意香港現行法例尚未涵蓋「人對人」促銷電話。）

此外，用家可在 Google 搜尋欄中將自己的電話號碼加上雙引號（例如 "12345678"）進行搜尋，直接查核自己的號碼是否已被公開刊載在任何公開網頁、名錄或討論區之中。

除了被動防禦，用家亦可直接善用智能手機的原生系統功能，在來電接通前築起第一道防線。根據科技媒體《Engadget》 的資安指引 以及 《Gizmodo》 實測建議iPhone 用家可進入「設定」>「電話」，開啟「靜音未知來電（Silence Unknown Callers）」或「篩選未知來電（Screen Unknown Callers）」，將所有非通訊錄聯絡人直接靜音並交由系統轉錄，使自動撥號程式無法得逞；而 Android 用家則可在 Google「電話」應用程式的設定中，啟動「來電顯示與騷擾電話防護（Caller ID and spam protection）」以及「過濾騷擾通話」，配合 Whoscall、Call Defender 等本地資料庫工具，雙重杜絕高危詐騙號碼。