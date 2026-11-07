拜神別用右手上香！命理師揭4大禁忌　進出廟門、過香爐都要注意

許多民眾到廟裡拜神求平安，卻未必了解其中的傳統禮儀。台灣命理師王老師近日在Facebook專頁「王老師幫幫我·生活中的易經開運策略」分享影片，揭露4個常見的拜神錯誤，提醒信眾重新檢視自己的拜神習慣。



王老師指出，許多人到廟裡拜神時習慣用右手拿著香或隨身物品過爐，甚至逆時針繞香爐，但這些做法在傳統習俗中都不正確。他強調，過爐應該改用左手，並沿著順時針方向繞3圈，才符合禮儀規範。

點圖看命理師親授「拜神正確做法」：

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過爐的正確方式與禁忌

關於上香的支數，王老師特別提醒，並非所有場合都適合拿2支香。他表示，2支香較適合祭拜祖先或陰廟，但到一般廟宇祭拜神明，則應選擇奇數支，例如3支香。此外，上香時也不要一次把多炷香一起插入香爐，應以左手一次上一炷。上香的順序更有講究，應先從中間開始，再依序插入右邊，最後才是左邊。王老師並不建議用右手上香，強調應以左手為主。

廟門進出也有禁忌

連走進廟門也有需要注意的地方。王老師指出，進廟不應左進右出，也不要踩踏門檻。正確的做法是從右側的龍邊進入廟宇，再由左側的虎邊離開。這些細節看似微小，但在傳統民俗觀念中都被視為重要的禮儀規範。

王老師透過影片分享這些習俗知識，引發不少網友回應，許多人表示過去拜神的方式可能有誤，決定改正自己的做法。

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