被推銷電話打擾到受不了，竟然還能反過來靠陌生來電賺錢！英國一名男子Lee Beaumont過去因為頻繁接到銀行、能源公司及營銷業者的推銷電話，乾脆將自己的聯絡電話改成付費專線，讓每通打進來的電話都能替自己帶來收入。這個聰明又帶點反擊意味的做法，近日再度被網友翻出討論，意外引起關注。



英國男子把電話改成付費電話號碼？

根據BBC過去報導，Lee Beaumont在2011年花費10英鎊（約100港元）加上增值稅，申辦個人0871付費電話號碼，當時撥打這支電話每分鐘需要支付10便士（約1港元），其中約7便士（約0.7港元）會成為他的收入。

他將這支號碼填入銀行、天然氣公司及電力供應商的聯絡資料中，當業者詢問為何使用付費號碼時，他也直接坦言，自己早已厭倦PPI退款及太陽能板等推銷電話，既然業者想聯絡他，就必須付出通話費。透過這個方式，他當時累積賺進約300英鎊（約3,100港元）。

更有趣的是，Lee Beaumont不僅沒有刻意避開陌生來電，還會趁著在家工作的時間與推銷人員聊天、詢問服務細節，藉此延長通話時間，甚至主動將自己的電話號碼公開，希望吸引更多營銷業者來電。

不過，英國付費電話監管機構PhonepayPlus當時也曾出面警告，這類使用方式可能涉及消費者保護規範，並不鼓勵民眾仿效，如今這則舊聞再次被討論，也讓不少人重新注意到這種「把推銷電話變成收入」的另類反擊方式。

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