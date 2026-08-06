英男自認吸血鬼　深信喝血長生不死　教堂殺羊辦詭異儀式嚇壞村民

英國一名男子深信自己「喝血就能成為吸血鬼」、「成為吸血鬼能永遠不死」，接連將羊、鹿等動物屍體丟在教堂內外，造成居民恐慌。法院認為男子有嚴重精神疾病，要求將他強制送醫治療。



據《衛報》（The Guardian）報導，48歲的路易斯（Benjamin Lewis）在漢普郡新森林國家公園附近犯案，屢次偷走農民飼養的羊羔，並將牠們宰殺後棄置於教堂，有時還在屍體旁放置倒十字架或塔羅牌。附近居民曾在教堂屋頂的十字架上看到羊隻屍體，教堂內的講台上也曾出現羊隻屍體，讓附近民眾又驚又怕。

Benjamin Lewis（SOLENT NEWS）

警方調查發現，路易斯似乎會挑特定日期犯案，因此依照撒旦曆法上的重要日子，在教堂附近埋伏監視。警方在羊隻屍體上發現路易斯的DNA，循線將他逮捕。

據警方調查顯示，路易斯深信喝血能延長壽命，只要喝得夠多，就「不會下地獄、不會死亡，最後會變成吸血鬼」。警方搜查他的住處時，也發現他家中有吸血鬼素描、儀式筆記及與吸血有關的文字。

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當地居民表示，這起事件讓人不敢獨自前往教堂，甚至有人害怕去墓地追思家人。一名農民也告訴警方，自己的羊隻被殺後棄置在教堂外，讓她晚上都不敢獨自出門，甚至舉家搬走。

路易斯過去就曾因自稱吸血鬼、騷擾牧師一家而入獄，如今又被要求強制送醫。精神科醫師指出，路易斯有「複雜的心理健康問題」，目前已從低度戒護醫院轉至中度戒護醫院。法官莫斯利（William Mousley）表示，路易斯將留院直到精神狀況改善為止，未來必須經由精神健康審裁庭評估後才能獲釋。

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