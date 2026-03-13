英爆笑扛老婆大賽　猛男任女伴騎頸越野狂奔　過江龍奪冠贏這獎品

英國小鎮日前舉辦一場相當獨特的年度賽事「扛老婆大賽（Wife Carrying Race）」，今年由一對從芬蘭遠道而來的夫婦榮獲冠軍。



擁有18年歷史的獨特比賽

這項賽事自2008年起每年都在舒梨郡（Surrey）多金鎮（Dorking）舉行，參賽者需要克服重重障礙，包括山丘、乾草堆、水障礙，以及觀眾們手持水槍和水桶的洗禮，最終在415碼（約379米）的賽程中衝過終點線。

今年的冠軍搭檔是來自芬蘭、28歲的Teemu Tuovinen和Jatta Leinonen。（Instagram@ukwifecarryingrace）

規則並不要求參與者必須是已婚人士，甚至性別也不一定相同，只要被背負的「老婆」體重至少達到110磅（約50kg）即可。體重低於最低標準者必須背負負重背包。

今年的冠軍搭檔是來自芬蘭、28歲的Teemu Tuovinen和Jatta Leinonen組成的「飛翔的芬蘭人」組合，他們贏得了一桶當地釀造的啤酒作為大獎。

而亞軍則是來自英國的Edward Nash和Kathryn Knight，他們成為首對沖過終點線的英國居民，並獲得了參加7月在芬蘭舉行的「扛老婆世界錦標賽」的資格。

