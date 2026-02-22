英女代金券買咖啡突成「世界首富」 餘額比馬斯克身家多10萬倍
撰文：TVBS新聞網
來自英國諾定咸的蘇菲（Sophie Downing）日前收到一份聖誕禮物，是一張面額10英鎊的連鎖咖啡店代金券。沒想到上週她前往消費一杯抹茶拿鐵後，收據上的餘額竟顯示高達6.3萬兆英鎊（約66萬兆港元）。
「數字多到數不清」 財產規模是全球經濟670倍
《每日鏡報》（Daily Mirror）指出，收據顯示，蘇菲的帳戶餘額竟高達63,000,000,000,000,000英鎊（6.3萬兆）。這個數字代表蘇菲理論上比世界首富馬斯克（Elon Musk）還要富有10萬倍，甚至足以買下全球經濟體量的670倍。
然而，現實是這筆錢只能在該咖啡店換成拿鐵（Latte）和牛角包。
店員一臉錯愕：這張卡妳先留著吧
回憶起2月12日首次使用的情景，蘇菲笑說當時收銀機跳出巨額數字時，店員完全傻眼，
他一臉錯愕地看著我說：『我這輩子沒見過這種情況，不過妳可以先留著這張卡。』
直到蘇菲拿到收據，才發現自己成了「帳戶上的世界首富」。
蘇菲餘額「6.3萬兆」拒買下全店：如果是別張卡就好了
蘇菲推測，可能是店員在掃描時誤將「條碼」讀取成「餘額」，才導致這次烏龍。她本週二再次嘗試使用時，發現餘額依舊高得驚人，但決定不再動用這張卡。
她笑說：
我本來可以進去把整間店的東西都搬光，但我不想這麼做。說實話，如果這是別間店的禮品卡就好了！
目前咖啡店官方尚未對今次系統錯誤做出回應，蘇菲則選擇將這張餘額誇張的禮品卡收好，當作這輩子最離譜的回憶。
