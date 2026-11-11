雙11最後召集！7大運動品牌波鞋服飾折上折　Lululemon罕見激減

2026年雙11購物節進入最後衝刺階段，不少品牌都推出「折上折」及限定 Promo Code ，今次《開罐》特別為一眾波鞋迷、健身同山系男女整理了7大運動品牌最後優惠合集，無論你想平買跑步鞋、瑜伽服定係秋冬防風外套，即睇以下著數清單，手快有手慢無！



1. Nike：官網精選6折起＋買2件折上8折

Nike 今年雙11折扣強勁，官方網店精選款式最低減至6折。最抵玩之處在於設有折上折優惠，只要選購2件指定商品或以上，於結帳時輸入指定優惠碼，即可額外再享8折！今晚就是最後衝刺，優惠期截至 2026年11 月11日 23:59 便正式完結，想入手跑鞋或Hoodie的朋友一定要抓緊最後機會！

2. adidas：波鞋服飾低至4折！簽帳滿$900額外9折＋送相機盲盒

adidas 官方網店雙11狂歡全場低至4折，男女運動鞋最平$209起即可入手，多款人氣熱銷產品折後更是$300有找！當中必搶女裝 ECLYPTIX 2000 運動鞋，由原價 $599 狂降至4折特價 $239；男裝 D-Pad 經典籃球鞋與復古休閒GRAND COURT 2.0 運動鞋雙雙減至$269，性價比極高。

此外，男裝Own the Run外套與女裝All Me Luxe九分緊身褲均特價$299；男裝 Value Range 梭織長褲只需$249。配件方面，熱賣 4ATHLTS 露營背囊由$399降至 $219，經典 Adicolor 背囊亦減至$215。

所有精選商品單次簽帳滿$900即享額外9折，購物滿$1,500 更直接送迷你相機盲盒！優惠同樣在11月11日 23:59 截止，想湊單換禮品就要快手啦！

3. PUMA：買4件享額外半價！熱門鞋款減價高達 $300

PUMA 官方網店雙11推出「折上折」優惠，購買指定特價貨品滿3件享額外 6 折， 買滿4件或以上更直接享額外半價（5折）！

女裝跑鞋瘋狂激減，部分熱門鞋款減價高達 $300，高效能跑鞋 Deviate NITRO™ Elite 3、超高CP值 Pulse Pro 及限量聯名PUMA x SAYSKY 系列，折後低至 $299 起。

經典復古款 Carina 3.0、百搭實穿的 Jola、PFS 系列以及近年火爆的德訓鞋 Palermo 等，折後只需 $359 起。男女服飾套裝特價後再享半價，折後低至 $219 起；男裝運動短褲及舒適針織長褲最平$199 即可帶走，另外還有大量印花 T-Shirt、長袖上衣及衛衣同步特價。優惠期由即日起至2026年11月13日。

4. Lululemon：年度罕見限時減價！精選瑜伽運動服低至28折

瑜伽女生最愛的 Lululemon 官方網店推出「11.11限時優惠」，男女裝運動服飾、皇牌瑜伽褲及各類配飾低至半價。平時正價難以下手的熱門款式無須輸入優惠碼，只要直接進入官網雙11專區便能以折實價掃貨，各個尺寸售完即止！優惠期更由即日起至官方另行通知。

5. Marathons 馬拉松：全場低至2折！滿 $900憑優惠碼再折

買各大品牌鞋款最齊全的馬拉松網店（Marathons），今年雙11同樣推出破天荒折扣，精選人氣鞋款及涼鞋全面激減低至 2 折。除特價外，結帳時輸入指定優惠碼還能享折上減，滿 $900 輸入優惠碼 【50SALE】 即減 $50，滿 $1,200 輸入優惠碼 【100SALE】 即減 $100，優惠期由即日起至 2026 年11月14日。

6. GigaSports：戶外裝備及鞋服2折起！憑優惠碼可有折上折

同為運動用品連鎖龍頭的GigaSports 亦同步推出雙11大減價，精選運動裝備及鞋服低至 2 折！無論是添置球拍、運動配件還是專業跑鞋，結帳時只要用優惠碼同樣可享減價，滿 $900 輸入優惠碼 【50SALE】 即減 $50，滿 $1,200 輸入優惠碼 【100SALE】 即減 $100，優惠期由即日起至2026年11 月13日。

7. Columbia：山系男女換季必入！全場4折起＋最高減$200

戶外名牌Columbia官方推出「11.11限時優惠」，防風防水外套、抓絨上衣及越野鞋款低至4 折起。更棒的是支援滿額再減，買得越多減得越爽，購物滿$1,000即額外再減$100。購滿 $1,800即額外再減$200，優惠期由即日起至2026年11月14日。