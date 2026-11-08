日本女大生留學前遭割喉焚屍　雙腳綁怪異死結　懸案30年至今未破

1996年9月9日，在東京葛飾區一處住宅發生了一場火災，在火災撲滅後，裏頭卻赫然發現一名女性的屍體，這起案件至今已經經過30年卻仍未能夠破案，至今還是一起未解決案件。今天，就讓我們一起來看看這起「柴又女子大學生放火殺人事件」吧。



留學就在兩天後，悲劇讓旅程再也無法成真

1996年9月9日下午4點30分左右，東京都消防局接到通報，在葛飾區有一處民宅失火。消防隊花了2個小時撲滅了火勢，正當他們進屋察看是否有受災者時，卻在二樓房間內發現了一名女性的屍體，她的嘴巴與雙手遭到膠帶以及褲襪綑綁，且頸部有被利刃刺傷的痕跡，這讓這起事件從一般的火災，瞬間變成了一起殺人案。

小林順子屍體在東京一處失火民宅內被發現，她的嘴巴與雙手遭到膠帶以及褲襪綑綁，且頸部有被利刃刺傷的痕跡。（YouTube截圖）

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警視廳搜查一課在了解現場狀況後，很快在龜有警察署設立搜查本部展開搜查。根據搜查結果，被害者名叫小林順子，是上智大學四年級的學生，本來將要在兩天後前往西雅圖大學做交換學生，卻因為一場悲劇，讓這趟旅程再也無法成行。

現場遭到火災破壞，讓搜查陷入困難

由於現場遭到火災破壞，警方僅能夠從未被燒毀的地方調查線索，根據調查，被害者的死因為頸部的刀傷，腳被用一種名叫「からげ結び」特殊方法給束縛，由於沒有吸入火災煙霧的跡象，因此推斷在放火前早已死亡。此外，警方在現場遺留的火柴盒發現了家族成員以外的不明DNA，且與附著在二樓棉被上的不明血跡一致，但警方調閱過去的犯罪紀錄以及採驗周遭居民的DNA，都沒有發現這號人物。

在調查途中，搜查本部也收到了2個「在附近見到一名穿著雨衣的可疑男性」的目擊情報。根據警方公開的資訊指出，該名男性分別在下午3點半與3點55分左右被目擊者看見，他身高約160公分，穿著土黃色的雨衣與黑色的長褲，並直盯盯地觀察著被害人的家，但這名男子之後的去向，卻沒有任何人知曉，在欠缺情報的情況下，也讓搜查陷入瓶頸。

案件發生前就有預兆，儘管如此仍未能鎖定真兇

根據媒體報導，在事件前，小林順子曾表示自己遭到跟蹤，在案發的10天前曾向家裡撥打公共電話，表示：

有誰跟在我的身後，就算轉了彎也依然跟著，所以回到車站了。

進到9月後，在一次看完牙醫回家的路上，也曾說「若是我有什麼萬一，就可以透過牙齒的治療痕跡知道了呢」，可以得知被害者曾感受到自己的生命遭受威脅，但警方調查被害者的交友關係後，卻依然沒有得到頭緒。

轉眼間，案件已經過去了30年，但卻仍然沒有找到任何破案的曙光，警方也再次公開可疑人物的3D畫像，懸賞800萬日圓（約40萬港元），並在柴又車站發送海報，希望能夠獲取更多的情報與線索。龜有署警察署長岡本章一也表示：

絕對不會放棄破案，所以希望民眾提供更多情報，以早日找出真相。

現場設立「順子地藏」，祈望案件盡快偵破

「柴又女子大學生放火殺人事件」至今已經過去30年，小林順子的死讓家屬陷入深深的悲痛與自責，且至今仍未能痊癒，為了防止事件被人遺忘，人們也在案發現場設立「順子地藏」，祈禱事件盡快水落石出，以還給被害者與家屬一個公道。

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