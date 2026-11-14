黃仁勳出軌｜男人做錯事怎補救？配對專家教「90天黃金挽回法」

黃仁勳「出軌事件」這星期成了全城熱話，英偉達／輝達（Nvidia）董事會周四（12日）更宣布黃仁勳辭去行政總裁兼董事職務。根據彭博社報導，近期與黃仁勳交談過的人士透露，他在辭職前夕痛斥自己是「爛人」（piece of sh*t），並表示此刻已不在乎自身處境，「最關心的是妻子洛麗（Lori Huang）」。

事實上，男人一旦出軌，在伴侶眼中的信任瞬間歸零。「緣來如始」的配對專家Jacky Hung向《開罐》表示，男方「做錯事」想補救關係絕不容易，他提出「90天黃金挽回法」，希望可以用誠意及行動，求得對方原諒。



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Jacky Hung向《開罐》表示，在十多年的個案輔導中，觀察到一個反覆上演的慘痛現象：「許多伴侶在外遇後挽回失敗，往往不是因為不夠愛，而是因為補救關係的過程中，完全沒有結構，雙方的步調嚴重不同步。」

Jacky說，出軌者往往急於「翻身」，以為一句道歉、買份禮物就能重修舊好，但被出軌的伴侶卻仍陷於信任崩塌中：「情感修復無捷徑，坦白與道歉只是起跑線，可被驗證的日常行動才是真正的解藥。」若決心想挽回破碎關係，他建議必須嚴格遵循一套經過心理學與無數真實案例驗證的《90天黃金挽回3階段》，以高度的紀律為伴侶重新築起安全感。

《正在分手中》劇照

第1階段（第 1–30 天）緊急止血與「零死角」透明化

Jacky認為，最初期伴侶在「情感創傷期」，此階段最重要是「徹底杜絕猜忌」。「一次過把所有事實攤開，不要唧牙膏，更切忌找藉口，例如話工作壓力大、飲醉酒糊塗之類。」他指男方應將責任攬上身，展現認錯的決心。

男方也應該跟第三者徹底斷聯，必須讓伴侶親眼見到，你封鎖並徹底刪除第三者所有的聯絡方式，嚴禁任何私下道別或藕斷絲連。 除此之外，男方主動公開手機與各大社交平台的密碼，開啟全天候定位共享，絕不刪除通訊紀錄。日常出門或臨時加班前，必須主動報備，千萬不要等對方開口追問。 即使面對伴侶哭泣、憤怒甚至舊事重提，男人不應再去辯解，也別說「你到底仲要鬧幾耐？」

《香港愛情故事》劇照

第2階段（第 31–60 天）情緒同步與「微行為」存款

當「分手」危機暫時緩和，男方應開始建立「信用累積」。Jacky表示，男方可主動以0 至10分詢問伴侶當下的情緒強度。一旦發現分數超過 7 分，先給予擁抱與專注陪伴，切忌在此時強行講道理或試圖說服對方。

而且，男方要落實每日三件「微行為存款」：準時回家吃飯、主動分擔家務、睡前放下手機專注傾聽。同時大幅減少不必要的夜間應酬，重新劃定清晰的社交邊界。每兩星期固定安排一次15分鐘、不帶指責的平靜對話，客觀校準雙方目前的修復步調。

第3階段（第 61–90 天）深層重塑與關係新約

當信任逐步回穩，夫妻間應進一步走向根本問題，例如主動尋求專業婚姻諮詢師的協助，預約伴侶共同諮詢或個人心理輔導，確保悲劇不再重演。

此外，每週安排一次專屬二人陪伴時光，例如散步、歎咖啡等。當邁入第 90 天時，雙方可以坐下來，制定一套讓彼此都安心的「新關係公約」。

《璀璨之城》劇照

修復關係最重要的三大心法

Jacky Hung提醒，這90天是關係極度脆弱的時期，男士必須銘記以下三大心法：

1. 不要計較「公平」：在這 90 天內，關係必然失衡。交出個人私隱、隨傳隨到並不是懲罰，而是你為親手摧毀信任所必須支付的「重建稅」。

2. 留意「反覆期」的挫敗感：伴侶可能在情況好轉兩星期後，突然因為一部電影的情節或一句無心的說話再次崩潰。請明白這是正常反應，千萬不要產生「我做咗咁多都無用」的抱怨心態。

3. 一致性（Consistency）遠勝驚喜：一頓昂貴奢華的燭光晚餐，遠遠不及連續90天準時回家、訊息秒回與細心陪伴。

不過最後Jacky也補充，與其在事後絞盡腦汁去補救，不如在誘惑來臨的那一瞬間，記住這個代價。因為最好的挽回， 永遠是 「從未發生」。

Jacky Hung（「緣來如始」配對專家）

累積處理過數千宗約會配對與婚戀諮詢個案，閱盡無數愛情從萌芽到步入禮堂的歷程。深諳男女緣分往往「一念成雙，一念成單」，提倡「先學習、後戀愛」的理念，帶領單身男女學以致用，在相處中持續調整步伐，直至遇見最合拍的另一半。

