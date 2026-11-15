18歲港漂嘆香港物價太壓抑！經尖沙咀如赴刑場：週五北上報復救贖

香港物價高，對部分港漂來說，更是連買杯手搖都可以飲到「抑鬱」！早前有位18歲內地港漂留學生在小紅書發文，大呻來港讀書後竟然出現「心靈匱乏」，因為香港喜茶定價太貴而引發嚴重「壓抑」！他透露每次路經尖沙咀K11 MUSEA分店，聽住店員搖杯時冰塊與果肉的碰撞聲，都只能望住櫃檯強烈慾望；甚至有本地同學約他去尖沙咀逛街順便飲杯茶，他都只能藉故「趕論文」推託，心酸坦承高昂價格直接被迫隔絕社交，更直斥尖沙咀簡直是個「甜蜜刑場」。



小紅書截圖

早前有內地來港讀書的留學生在小紅書以「沒有人覺得在香港待久了會出現X壓抑嗎？」為題上傳一個帖文，表示自己在來港留學期間，因為內地茶飲品牌「喜茶」在香港定價高昂而引發的「壓抑感」，經常因一杯「喜茶」而倍感煎熬，他表示每次經過尖沙咀K11 MUSEA的喜茶茶飲店時，都會駐足凝望店家櫃檯，「雪克杯裏冰塊與果肉碰撞出清脆聲響」，但每次都因為價格而壓抑自己的慾望，甚至有本地生邀約他去尖沙咀逛街順便買一杯喜茶，亦只能以「趕論文」搪塞過去，坦言喜茶的昂貴價格「將我悄悄隔絕在同學的日常之外」，更形容尖沙咀是「甜蜜刑場」。

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樓主表示自己會經常反覆查看內地喜茶菜單，更內地菜單形容是一把虛幻的鎖匙，近在咫尺但也始終緩解不到壓抑的心，「那一個個親切的人民幣價格」。而為了滿足對茶飲的渴望，樓主每周五傍晚七點準時搭乘東鐵線，從紅磡前往深圳福田，並將通關閘口視為「通往解脫的希望之門」，一到深圳便直奔「喜茶」，點上兩杯飲品，其中一杯「當場猛吸」，另一杯則打包回府，作為「續命良藥」。他形容這趟旅程與其說是解渴，更是一場「對內心欲望的徹底補償與神聖救贖」，再對比香港與內地價格，感受到「報復性的快感」。

帖文一出後引來極多網民留言討論及共鳴，樓主也在留言區大呻「要把香港的奶茶價格打下來」，不少人都認同在香港會感受到「奶茶壓抑」，「真的奶茶壓抑。來到香港之後，我喝不喝是一方面，但是我因為價格太高喝不了，就會讓我覺得我渾身不舒服。真·確診奶茶壓抑」、「已經壓抑得不行了」。更有網民甚至衍生出「燒烤壓抑」「火鍋壓抑」等話題，「奶茶壓抑、燒烤壓抑、火鍋壓抑、超市壓抑、叫車壓抑」、「串串壓抑、小龍蝦壓抑」。

香港喜茶價格的而且確相對昂貴，以香港門市自取價為例，招牌「輕芝芒芒」售價約 $39至$41一杯，相對便宜的「多肉葡萄」亦需$29一杯。反觀在內地，一杯「輕芝芒芒」僅售¥19（折合約港幣$22.3），差價約$17至$19；而「多肉葡萄」在內地售價為¥18（折合約港幣$21.2），兩地差價亦接近$8。